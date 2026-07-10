Nexus Order Block Workspace

Один и тот же график, один и тот же порядок чтения — каждый день.

Структура, ближайшая зона, положение в диапазоне и сторона тренда появляются на экране сразу и всегда в одном виде. Постоянство этого порядка и отличает работу от импровизации, при которой в понедельник вы ждёте зону, во вторник покупаете на первом касании, а в среду отодвигаете стоп, потому что зона показалась широкой.

Инструмент делает для этого две вещи. Рисует уровни, которые остаются там, где появились, и задаёт порядок, в котором вы их сверяете. Где именно у вас появится «покупай здесь» — решаете вы, по сочетанию: какая зона, в каком месте диапазона, с каким подтверждением и куда при этом смотрит трейл. Разобраться в этих сочетаниях один раз — ровно та работа, которую индикатор делает посильной. Держаться собственных правил в плохой день по-прежнему ваша часть; её ещё ни одна программа ни за кого не сделала.

Поэтому дальше не список фич, а рабочий день, вокруг которого этот индикатор построен.

— ДЛЯ КОГО ЭТОТ ИНДИКАТОР —

Внутридневному трейдеру на M1–M15. Структура, ближайший ордер-блок и сторона тренда на одном экране — без ручной перерисовки уровней перед каждой сессией.

Структура, ближайший ордер-блок и сторона тренда на одном экране — без ручной перерисовки уровней перед каждой сессией. Свинг-трейдеру, который сначала строит контекст. Зоны с H1, H4 и D1 приходят на рабочий график сами, поэтому переключаться между таймфреймами ради разметки не нужно.

Зоны с H1, H4 и D1 приходят на рабочий график сами, поэтому переключаться между таймфреймами ради разметки не нужно. Разработчику советников. Документированный контракт из 25 буферов вместо того, чтобы писать детекцию структуры и зон заново.

— ВАШ ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ, ШЕСТЬ ШАГОВ —

Считайте смещение до того, как посмотрите на цену. Откройте H4. Дашборд тренда показывает наклон регрессии по каждому таймфрейму; структура рынка показывает, чем был последний подтверждённый слом — BOS (доминирующая сторона всё ещё контролирует) или CHoCH (она только что потеряла уровень). Здесь вы решаете одно: в какую сторону вам сегодня вообще разрешено искать вход. Разметьте зоны старшего таймфрейма. Переключите селектор MTF Order Block на H4 или D1. Это и есть области, которые сегодня имеют значение. Добавьте supply/demand для широких полос. Там, где ордер-блок лежит внутри полосы supply/demand, — ваша лучшая область дня. Проверьте, где вы в диапазоне. Premium/discount, тридцать секунд. Это не правило «покупать только в discount» — это ответ на вопрос, сколько хода диапазона уже съедено. Для входа от зоны важно не покупать под самым потолком диапазона. Для пробойной работы вывод ровно обратный: интерес начинается там, где цена уходит за край, а equilibrium служит границей, за которой возврат перестаёт быть возвратом. Полоса одна, выводы разные — решает то, что вы торгуете. Спуститесь на рабочий таймфрейм и включите алерты. M15 или M5, зоны старшего ТФ остаются на графике. Дальше не нужно сидеть и смотреть в экран: поставьте алерты на ретест ордер-блока и касание supply/demand, и терминал позовёт вас сам, когда цена действительно придёт. Алерты идут только по закрытым барам, так что вас не дёрнет хвост, который тут же заберут обратно. Ждите подтверждения внутри зоны. Приход цены — приглашение посмотреть, а не сигнал. Входите, когда рынок с вами согласился: внутренний CHoCH внутри зоны, fair value gap на реакции от неё, наложение зоны на золотой карман Фибоначчи или высокий процент силы самого блока. Пусть зона поставит вам стоп. За дальней границей зоны, из которой вы вошли: пока цена держится внутри зоны, ваш сценарий жив, а уход за её дальний край и есть то единственное событие, после которого он больше не жив. Не «вы ошиблись» — просто зона не удержала, и спорить с этим дороже, чем выйти. Первая цель — ближайший встречный ордер-блок или равновесие диапазона, дальше — край диапазона.

Второй способ вести стоп — по облаку SmartTrail: его уровень двигается только в сторону сделки и меняет сторону, когда бар закрывается за ним. Структурный стоп держится за уровень, трейл — за волатильность. Что из двух вам ближе, зависит от того, чем вы торгуете, а не от того, какой из них «правильный».

Это весь метод. Всё, что ниже, — механика, благодаря которой эти шесть шагов занимают пять минут, а не сорок.

— ЧЕМ ЭТОТ ОТЛИЧАЕТСЯ —

Структура без перерисовки. BOS и CHoCH подтверждаются только на закрытых барах. Уровень, нарисованный вчера, сегодня стоит ровно там же. Это проверяется на первом же графике, куда вы повесите индикатор.

BOS и CHoCH подтверждаются только на закрытых барах. Уровень, нарисованный вчера, сегодня стоит ровно там же. Это проверяется на первом же графике, куда вы повесите индикатор. Алерты по закрытому бару, с анти-спамом. Один алерт на событие, троттлинг на касаниях зон и тишина при загрузке, смене таймфрейма и перезапуске терминала. Никакого шторма на активном графике M1.

Один алерт на событие, троттлинг на касаниях зон и тишина при загрузке, смене таймфрейма и перезапуске терминала. Никакого шторма на активном графике M1. Двадцать пять буферов iCustom. Все уровни, которые может захотеть советник, на документированном стабильном контракте. Буферы считаются независимо от того, показан ли слой на экране. Расширение до 25 дописано в конец : буферы 0–20 не изменились, и советник, написанный под прошлую версию, работает без единой правки.

Все уровни, которые может захотеть советник, на документированном стабильном контракте. Буферы считаются независимо от того, показан ли слой на экране. Расширение до 25 дописано : буферы 0–20 не изменились, и советник, написанный под прошлую версию, работает без единой правки. Одно рабочее пространство вместо шести индикаторов. Структура, ордер-блоки, гэпы, зоны, диапазон, трейл и Фибоначчи на одном графике, с одной панели, с пресетами, меняющими всю раскладку в один клик.

СТАРТОВАЯ ЦЕНА $39. Цена уходит к $79 после следующих 30 покупок. Это счётчик, а не вечный баннер: дойдёт — поднимется.

ПОСЛЕ ПОКУПКИ

Напишите мне на MQL5, и я пришлю набор покупателя: полный PDF-мануал, методичку по чтению зон с шестишаговым процессом и чек-листом перед входом, а также четыре готовых пресета — скальпинг, интрадей, свинг и чистая структура. Отвечаю я сам, так что это сообщение — заодно самый быстрый способ до меня достучаться, если что-то непонятно.

— СТРУКТУРА И ЛИКВИДНОСТЬ (ЯДРО) —

Структура рынка — двухуровневые (внутренняя + внешняя) BOS и CHoCH, подписанные и раскрашенные, с метками ликвидности EQH/EQL.

— двухуровневые (внутренняя + внешняя) BOS и CHoCH, подписанные и раскрашенные, с метками ликвидности EQH/EQL. Ордер-блоки — детекция displacement + imbalance, логика митигации, mid-линия и метка силы в %.

— детекция displacement + imbalance, логика митигации, mid-линия и метка силы в %. Fair Value Gaps — 2-баровые имбалансные гэпы, выбираемый таймфрейм (текущий или старший).

— 2-баровые имбалансные гэпы, выбираемый таймфрейм (текущий или старший). Premium / Discount — живой конверт торгового диапазона с равновесием (50%).

— живой конверт торгового диапазона с равновесием (50%). Supply / Demand — зоны по пивотам плюс история сломанных зон (POI).

— МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМ И КОНТЕКСТ —

MTF Order Blocks — ордер-блоки старших таймфреймов на вашем графике. Селектор прямо на графике M5 / M15 / M30 / H1 / H4 / D1 / W1 (мультивыбор — несколько старших ТФ одновременно). M5 превращает индикатор в полноценный инструмент скальпинга на графике M1.

— ордер-блоки старших таймфреймов на вашем графике. Селектор прямо на графике M5 / M15 / M30 / H1 / H4 / D1 / W1 (мультивыбор — несколько старших ТФ одновременно). M5 превращает индикатор в полноценный инструмент скальпинга на графике M1. Дашборд тренда — мультитаймфреймовая лента наклона регрессии (вверх / вниз / флэт по каждому ТФ).

— SMARTTRAIL: ТРЕЙЛ ПО ВОЛАТИЛЬНОСТИ И МЕТКИ B / S —

Трейлинг-стоп по волатильности, нарисованный облаком: полоса между уровнем стопа и 0.786-откатом хода от последнего разворота. Уровень двигается только в сторону тренда и меняет сторону, когда бар закрывается за ним, — то есть назад, в уже пройденную сделку, он не отходит никогда.

B и S — метки на баре, где трейл сменил сторону. Ставятся только по закрытым барам и после появления не двигаются: метка, которую вы увидели утром, к вечеру останется на том же баре.

— метки на баре, где трейл сменил сторону. Ставятся только по закрытым барам и после появления не двигаются: метка, которую вы увидели утром, к вечеру останется на том же баре. Три стиля — Scalp, Intraday, Swing (фактор ATR 2 / 4 / 6). Отдельно настраиваются период ATR, сглаживание и таймфрейм, на котором считается трейл.

— Scalp, Intraday, Swing (фактор ATR 2 / 4 / 6). Отдельно настраиваются период ATR, сглаживание и таймфрейм, на котором считается трейл. MTF SmartTrail — тот же движок со старших таймфреймов, своим цветом, как контекстный слой под трейлом рабочего ТФ. Селектор принимает три таймфрейма одновременно и на этом останавливается сознательно : четвёртое облако перестаёт добавлять контекст и начинает закрывать график.

— тот же движок со старших таймфреймов, своим цветом, как контекстный слой под трейлом рабочего ТФ. Селектор принимает : четвёртое облако перестаёт добавлять контекст и начинает закрывать график. Алерт на смену стороны входит в рабочий набор и включён из коробки.

Отдельной линии трейла на графике нет намеренно: уровень читается по кромке облака, а событие — это смена стороны, и её показывают буквы.

— ИССЛЕДОВАНИЯ (EXTRAS) —

Volume Profile — гистограмма, POC и зона стоимости 68%.

— гистограмма, POC и зона стоимости 68%. Канал линейной регрессии — mid-линия регрессии + полосы отклонения, раскрашены по направлению.

— mid-линия регрессии + полосы отклонения, раскрашены по направлению. WaveTrend — сигналы разворота на цене.

— сигналы разворота на цене. RSI Extremes — метки перекупленности / перепроданности.

— AUTO-FIBONACCI —

Автоматически привязывается к последнему подтверждённому слому структуры и следует за живой ногой. Сетка External показывается всегда и подсвечивает свой золотой карман 0.618–0.786 (ровно ту полосу, которую отслеживает опциональный алерт golden pocket). Один клик добавляет оверлей Internal — торговую сетку с яркими оранжевыми уровнями и собственной коробкой кармана — так вы сразу видите, куда вести сделку к следующему ордер-блоку.

— ОДНА ПАНЕЛЬ, ТРИ ПРЕСЕТА —

Панель управления на графике группирует все слои в секции Core, Extras и AutoFibo с тумблерами в один клик, плюс три пресета:

Minimal — вид по умолчанию при первом запуске: структура рынка с EQH/EQL, ордер-блоки, fair value gaps, SmartTrail , Auto-Fibonacci с золотым карманом и мультитаймфреймовая панель тренда. Чисто — но сразу видно, куда идёт рынок и где вы из сделки выходите.

— вид по умолчанию при первом запуске: структура рынка с EQH/EQL, ордер-блоки, fair value gaps, , Auto-Fibonacci с золотым карманом и мультитаймфреймовая панель тренда. Чисто — но сразу видно, куда идёт рынок и где вы из сделки выходите. Intraday — набор для внутридневной торговли и скальпинга: добавляет MTF ордер-блоки, supply/demand, premium/discount и volume profile.

— набор для внутридневной торговли и скальпинга: добавляет MTF ордер-блоки, supply/demand, premium/discount и volume profile. Full — всё включено для анализа и планирования.

Любой ручной тумблер переводит вас в раскладку Custom, и ваша раскладка запоминается между сменами таймфрейма и перезапусками терминала. Компактный режим сворачивает панель до одних пресетов.

— АЛЕРТЫ (ПО ЗАКРЫТОМУ БАРУ, БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ) —

Алерт срабатывает в момент подтверждения сетапа — только на закрытых барах. Из коробки (рабочий набор «Core»):

Структура — бычий / медвежий CHoCH и BOS (внутренняя структура опционально).

— бычий / медвежий CHoCH и BOS (внутренняя структура опционально). Ретест ордер-блока — цена возвращается в активный ордер-блок.

— цена возвращается в активный ордер-блок. Касание Supply / Demand — цена входит в рабочую зону.

— цена входит в рабочую зону. Смена стороны SmartTrail — трейл развернулся, на баре появилась метка B или S.

— трейл развернулся, на баре появилась метка B или S. Опционально: входы Fair Value Gap и золотого кармана Fibonacci.

Доставка: всплывающее окно терминала, мобильный push, звук и e-mail — каждый включается независимо. Встроенный анти-спам (один алерт на событие, троттлинг на касаниях зон) — никакого шторма алертов при загрузке или на активном графике M1, а опциональная метка времени закрытия бара позволяет сверить каждый алерт со свечой. Пример: SMC Nexus XAUUSD,M1: Bullish OB retest @ 4032.84

Совет: MetaTrader доставляет push-уведомления независимо от того, какой график открыт. Чтобы следить за несколькими рынками, прикрепите индикатор к фоновому графику на каждый символ (например, EURUSD M15, BTCUSD M15) с включёнными алертами — вы будете получать их push, пока в фокусе другой график.

— СВЕТЛАЯ И ТЁМНАЯ ТЕМЫ —

Auto (адаптируется к вашему графику), Light или Dark — палитра перебалансируется под каждую, чтобы зоны, полосы и подписи оставались читаемыми на любом фоне.

— ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ СОВЕТНИКОВ (iCustom-READY) —

Каждый уровень публикуется на 25 буферах индикатора. Буферы 0–20 — направление структуры, сигналы BOS/CHoCH, границы зон ордер-блоков / FVG / supply-demand и high / равновесие / low торгового диапазона. Буферы 21–24 добавлены в этой версии под SmartTrail: уровень стопа, дальний край облака, линия и сторона. Буферы считаются независимо от того, что показано визуально, поэтому советник читает структуру и зоны напрямую через CopyBuffer, независимо от панели на графике. (Карта буферов описана в заголовке индикатора и в мануале из набора покупателя.)

Совместимость. Новые буферы дописаны строго в конец, индексы 0–20 не изменились — советник, написанный под прошлую версию, продолжает работать без правок.

Покрытие буферов — прочтите, прежде чем строить на них советник. Структурные буферы (0–5: направление, BOS, CHoCH) считаются по всей истории графика. Зонные буферы (6–20: ордер-блоки, FVG, premium/discount, supply/demand) заполняются в пределах окна отрисовки (вход InpDrawBars, по умолчанию 1500 баров) — за этим окном они читаются как 0. Увеличьте InpDrawBars, если советнику нужны зоны глубже в истории.

Буферы 0–20 доступны везде, включая режим оптимизации. Буферы SmartTrail (21–24) в этой версии заполняются на живом графике и в одиночном тесте, но не в оптимизации: там индикатор считает только структурную часть и полностью пропускает отрисовку — иначе повторно используемый агент оптимизатора встаёт на тяжёлом iCustom.

— ЧЕМ ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ —

Это не советник. Индикатор не открывает, не изменяет и не закрывает сделки.

Индикатор не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. B и S — не рекомендация покупать или продавать. Это отметка бара, на котором трейл сменил сторону, и ничего сверх этого.

Это отметка бара, на котором трейл сменил сторону, и ничего сверх этого. Это не перерисовка. Структура подтверждается на закрытых барах; зоны продлеваются вперёд по мере развития цены — это by design, а не движение уже нарисованного уровня.

Структура подтверждается на закрытых барах; зоны продлеваются вперёд по мере развития цены — это by design, а не движение уже нарисованного уровня. Это не прогноз. Ни один слой не считает вероятность и не обещает исход. Инструмент показывает, что уже произошло на графике, в одном и том же порядке каждый день.

ПЕРВАЯ ЗАГРУЗКА НА НОВОМ СИМВОЛЕ — ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ

При первом прикреплении индикатора к новому символу MetaTrader скачивает историю этого символа порциями. Во время этой одноразовой синхронизации индикатор показывает панель «loading a fresh symbol» (с живым счётчиком баров) вместо отрисовки по неполным данным — это может занять около 1–3 минут на медленном соединении. После того как история на месте, всё мгновенно, и переключение таймфреймов мгновенно. Это нормальное поведение MetaTrader, а не баг — панель просто делает ожидание видимым.

— ХОТИТЕ СНАЧАЛА ПОПРОБОВАТЬ ДВИЖОК? —

Структурное ядро этого продукта доступно бесплатно на Маркете под именем SMC Nexus Market Structure: те же BOS / CHoCH без перерисовки (внутренние + внешние), EQH / EQL, ордер-блоки с силой в %, светлая и тёмная темы и 6 буферов iCustom. Это рабочее пространство добавляет то, что бесплатное ядро осознанно не включает — MTF ордер-блоки (7 таймфреймов), FVG, supply/demand, premium/discount, SmartTrail с метками B / S и мультитаймфреймовым слоем, Auto-Fibonacci с золотым карманом, volume profile, линейную регрессию, WaveTrend, RSI extremes, алерты по закрытому бару, панель управления с пресетами и полный контракт iCustom на 25 буферов. Советник, написанный под бесплатный индикатор, работает на этом без единой правки — индексы буферов совпадают.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Работает на любом символе и таймфрейме. Стартует в пресете Minimal — чистый график, который вы достраиваете с панели; на старших таймфреймах может пригодиться большая длина структуры. Это аналитический фреймворк — не финансовый совет и не сигнальный продукт в стиле «купи/продай».