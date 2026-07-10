Nexus Order Block Workspace
- Индикаторы
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- Версия: 1.8
- Обновлено: 4 августа 2026
- Активации: 10
Один и тот же график, один и тот же порядок чтения — каждый день.
Структура, ближайшая зона, положение в диапазоне и сторона тренда появляются на экране сразу и всегда в одном виде. Постоянство этого порядка и отличает работу от импровизации, при которой в понедельник вы ждёте зону, во вторник покупаете на первом касании, а в среду отодвигаете стоп, потому что зона показалась широкой.
Инструмент делает для этого две вещи. Рисует уровни, которые остаются там, где появились, и задаёт порядок, в котором вы их сверяете. Где именно у вас появится «покупай здесь» — решаете вы, по сочетанию: какая зона, в каком месте диапазона, с каким подтверждением и куда при этом смотрит трейл. Разобраться в этих сочетаниях один раз — ровно та работа, которую индикатор делает посильной. Держаться собственных правил в плохой день по-прежнему ваша часть; её ещё ни одна программа ни за кого не сделала.
Поэтому дальше не список фич, а рабочий день, вокруг которого этот индикатор построен.
— ДЛЯ КОГО ЭТОТ ИНДИКАТОР —
- Внутридневному трейдеру на M1–M15. Структура, ближайший ордер-блок и сторона тренда на одном экране — без ручной перерисовки уровней перед каждой сессией.
- Свинг-трейдеру, который сначала строит контекст. Зоны с H1, H4 и D1 приходят на рабочий график сами, поэтому переключаться между таймфреймами ради разметки не нужно.
- Разработчику советников. Документированный контракт из 25 буферов вместо того, чтобы писать детекцию структуры и зон заново.
— ВАШ ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ, ШЕСТЬ ШАГОВ —
- Считайте смещение до того, как посмотрите на цену. Откройте H4. Дашборд тренда показывает наклон регрессии по каждому таймфрейму; структура рынка показывает, чем был последний подтверждённый слом — BOS (доминирующая сторона всё ещё контролирует) или CHoCH (она только что потеряла уровень). Здесь вы решаете одно: в какую сторону вам сегодня вообще разрешено искать вход.
- Разметьте зоны старшего таймфрейма. Переключите селектор MTF Order Block на H4 или D1. Это и есть области, которые сегодня имеют значение. Добавьте supply/demand для широких полос. Там, где ордер-блок лежит внутри полосы supply/demand, — ваша лучшая область дня.
- Проверьте, где вы в диапазоне. Premium/discount, тридцать секунд. Это не правило «покупать только в discount» — это ответ на вопрос, сколько хода диапазона уже съедено. Для входа от зоны важно не покупать под самым потолком диапазона. Для пробойной работы вывод ровно обратный: интерес начинается там, где цена уходит за край, а equilibrium служит границей, за которой возврат перестаёт быть возвратом. Полоса одна, выводы разные — решает то, что вы торгуете.
- Спуститесь на рабочий таймфрейм и включите алерты. M15 или M5, зоны старшего ТФ остаются на графике. Дальше не нужно сидеть и смотреть в экран: поставьте алерты на ретест ордер-блока и касание supply/demand, и терминал позовёт вас сам, когда цена действительно придёт. Алерты идут только по закрытым барам, так что вас не дёрнет хвост, который тут же заберут обратно.
- Ждите подтверждения внутри зоны. Приход цены — приглашение посмотреть, а не сигнал. Входите, когда рынок с вами согласился: внутренний CHoCH внутри зоны, fair value gap на реакции от неё, наложение зоны на золотой карман Фибоначчи или высокий процент силы самого блока.
- Пусть зона поставит вам стоп. За дальней границей зоны, из которой вы вошли: пока цена держится внутри зоны, ваш сценарий жив, а уход за её дальний край и есть то единственное событие, после которого он больше не жив. Не «вы ошиблись» — просто зона не удержала, и спорить с этим дороже, чем выйти. Первая цель — ближайший встречный ордер-блок или равновесие диапазона, дальше — край диапазона.
Второй способ вести стоп — по облаку SmartTrail: его уровень двигается только в сторону сделки и меняет сторону, когда бар закрывается за ним. Структурный стоп держится за уровень, трейл — за волатильность. Что из двух вам ближе, зависит от того, чем вы торгуете, а не от того, какой из них «правильный».
Это весь метод. Всё, что ниже, — механика, благодаря которой эти шесть шагов занимают пять минут, а не сорок.
— ЧЕМ ЭТОТ ОТЛИЧАЕТСЯ —
- Структура без перерисовки. BOS и CHoCH подтверждаются только на закрытых барах. Уровень, нарисованный вчера, сегодня стоит ровно там же. Это проверяется на первом же графике, куда вы повесите индикатор.
- Алерты по закрытому бару, с анти-спамом. Один алерт на событие, троттлинг на касаниях зон и тишина при загрузке, смене таймфрейма и перезапуске терминала. Никакого шторма на активном графике M1.
- Двадцать пять буферов iCustom. Все уровни, которые может захотеть советник, на документированном стабильном контракте. Буферы считаются независимо от того, показан ли слой на экране. Расширение до 25 дописано в конец: буферы 0–20 не изменились, и советник, написанный под прошлую версию, работает без единой правки.
- Одно рабочее пространство вместо шести индикаторов. Структура, ордер-блоки, гэпы, зоны, диапазон, трейл и Фибоначчи на одном графике, с одной панели, с пресетами, меняющими всю раскладку в один клик.
СТАРТОВАЯ ЦЕНА $39. Цена уходит к $79 после следующих 30 покупок. Это счётчик, а не вечный баннер: дойдёт — поднимется.
ПОСЛЕ ПОКУПКИ
Напишите мне на MQL5, и я пришлю набор покупателя: полный PDF-мануал, методичку по чтению зон с шестишаговым процессом и чек-листом перед входом, а также четыре готовых пресета — скальпинг, интрадей, свинг и чистая структура. Отвечаю я сам, так что это сообщение — заодно самый быстрый способ до меня достучаться, если что-то непонятно.
— СТРУКТУРА И ЛИКВИДНОСТЬ (ЯДРО) —
- Структура рынка — двухуровневые (внутренняя + внешняя) BOS и CHoCH, подписанные и раскрашенные, с метками ликвидности EQH/EQL.
- Ордер-блоки — детекция displacement + imbalance, логика митигации, mid-линия и метка силы в %.
- Fair Value Gaps — 2-баровые имбалансные гэпы, выбираемый таймфрейм (текущий или старший).
- Premium / Discount — живой конверт торгового диапазона с равновесием (50%).
- Supply / Demand — зоны по пивотам плюс история сломанных зон (POI).
— МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМ И КОНТЕКСТ —
- MTF Order Blocks — ордер-блоки старших таймфреймов на вашем графике. Селектор прямо на графике M5 / M15 / M30 / H1 / H4 / D1 / W1 (мультивыбор — несколько старших ТФ одновременно). M5 превращает индикатор в полноценный инструмент скальпинга на графике M1.
- Дашборд тренда — мультитаймфреймовая лента наклона регрессии (вверх / вниз / флэт по каждому ТФ).
— SMARTTRAIL: ТРЕЙЛ ПО ВОЛАТИЛЬНОСТИ И МЕТКИ B / S —
Трейлинг-стоп по волатильности, нарисованный облаком: полоса между уровнем стопа и 0.786-откатом хода от последнего разворота. Уровень двигается только в сторону тренда и меняет сторону, когда бар закрывается за ним, — то есть назад, в уже пройденную сделку, он не отходит никогда.
- B и S — метки на баре, где трейл сменил сторону. Ставятся только по закрытым барам и после появления не двигаются: метка, которую вы увидели утром, к вечеру останется на том же баре.
- Три стиля — Scalp, Intraday, Swing (фактор ATR 2 / 4 / 6). Отдельно настраиваются период ATR, сглаживание и таймфрейм, на котором считается трейл.
- MTF SmartTrail — тот же движок со старших таймфреймов, своим цветом, как контекстный слой под трейлом рабочего ТФ. Селектор принимает три таймфрейма одновременно и на этом останавливается сознательно: четвёртое облако перестаёт добавлять контекст и начинает закрывать график.
- Алерт на смену стороны входит в рабочий набор и включён из коробки.
Отдельной линии трейла на графике нет намеренно: уровень читается по кромке облака, а событие — это смена стороны, и её показывают буквы.
— ИССЛЕДОВАНИЯ (EXTRAS) —
- Volume Profile — гистограмма, POC и зона стоимости 68%.
- Канал линейной регрессии — mid-линия регрессии + полосы отклонения, раскрашены по направлению.
- WaveTrend — сигналы разворота на цене.
- RSI Extremes — метки перекупленности / перепроданности.
— AUTO-FIBONACCI —
Автоматически привязывается к последнему подтверждённому слому структуры и следует за живой ногой. Сетка External показывается всегда и подсвечивает свой золотой карман 0.618–0.786 (ровно ту полосу, которую отслеживает опциональный алерт golden pocket). Один клик добавляет оверлей Internal — торговую сетку с яркими оранжевыми уровнями и собственной коробкой кармана — так вы сразу видите, куда вести сделку к следующему ордер-блоку.
— ОДНА ПАНЕЛЬ, ТРИ ПРЕСЕТА —
Панель управления на графике группирует все слои в секции Core, Extras и AutoFibo с тумблерами в один клик, плюс три пресета:
- Minimal — вид по умолчанию при первом запуске: структура рынка с EQH/EQL, ордер-блоки, fair value gaps, SmartTrail, Auto-Fibonacci с золотым карманом и мультитаймфреймовая панель тренда. Чисто — но сразу видно, куда идёт рынок и где вы из сделки выходите.
- Intraday — набор для внутридневной торговли и скальпинга: добавляет MTF ордер-блоки, supply/demand, premium/discount и volume profile.
- Full — всё включено для анализа и планирования.
Любой ручной тумблер переводит вас в раскладку Custom, и ваша раскладка запоминается между сменами таймфрейма и перезапусками терминала. Компактный режим сворачивает панель до одних пресетов.
— АЛЕРТЫ (ПО ЗАКРЫТОМУ БАРУ, БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ) —
Алерт срабатывает в момент подтверждения сетапа — только на закрытых барах. Из коробки (рабочий набор «Core»):
- Структура — бычий / медвежий CHoCH и BOS (внутренняя структура опционально).
- Ретест ордер-блока — цена возвращается в активный ордер-блок.
- Касание Supply / Demand — цена входит в рабочую зону.
- Смена стороны SmartTrail — трейл развернулся, на баре появилась метка B или S.
- Опционально: входы Fair Value Gap и золотого кармана Fibonacci.
Доставка: всплывающее окно терминала, мобильный push, звук и e-mail — каждый включается независимо. Встроенный анти-спам (один алерт на событие, троттлинг на касаниях зон) — никакого шторма алертов при загрузке или на активном графике M1, а опциональная метка времени закрытия бара позволяет сверить каждый алерт со свечой. Пример: SMC Nexus XAUUSD,M1: Bullish OB retest @ 4032.84
Совет: MetaTrader доставляет push-уведомления независимо от того, какой график открыт. Чтобы следить за несколькими рынками, прикрепите индикатор к фоновому графику на каждый символ (например, EURUSD M15, BTCUSD M15) с включёнными алертами — вы будете получать их push, пока в фокусе другой график.
— СВЕТЛАЯ И ТЁМНАЯ ТЕМЫ —
Auto (адаптируется к вашему графику), Light или Dark — палитра перебалансируется под каждую, чтобы зоны, полосы и подписи оставались читаемыми на любом фоне.
— ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ СОВЕТНИКОВ (iCustom-READY) —
Каждый уровень публикуется на 25 буферах индикатора. Буферы 0–20 — направление структуры, сигналы BOS/CHoCH, границы зон ордер-блоков / FVG / supply-demand и high / равновесие / low торгового диапазона. Буферы 21–24 добавлены в этой версии под SmartTrail: уровень стопа, дальний край облака, линия и сторона. Буферы считаются независимо от того, что показано визуально, поэтому советник читает структуру и зоны напрямую через CopyBuffer, независимо от панели на графике. (Карта буферов описана в заголовке индикатора и в мануале из набора покупателя.)
Совместимость. Новые буферы дописаны строго в конец, индексы 0–20 не изменились — советник, написанный под прошлую версию, продолжает работать без правок.
Покрытие буферов — прочтите, прежде чем строить на них советник. Структурные буферы (0–5: направление, BOS, CHoCH) считаются по всей истории графика. Зонные буферы (6–20: ордер-блоки, FVG, premium/discount, supply/demand) заполняются в пределах окна отрисовки (вход InpDrawBars, по умолчанию 1500 баров) — за этим окном они читаются как 0. Увеличьте InpDrawBars, если советнику нужны зоны глубже в истории.
Буферы 0–20 доступны везде, включая режим оптимизации. Буферы SmartTrail (21–24) в этой версии заполняются на живом графике и в одиночном тесте, но не в оптимизации: там индикатор считает только структурную часть и полностью пропускает отрисовку — иначе повторно используемый агент оптимизатора встаёт на тяжёлом iCustom.
— ЧЕМ ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ —
- Это не советник. Индикатор не открывает, не изменяет и не закрывает сделки.
- B и S — не рекомендация покупать или продавать. Это отметка бара, на котором трейл сменил сторону, и ничего сверх этого.
- Это не перерисовка. Структура подтверждается на закрытых барах; зоны продлеваются вперёд по мере развития цены — это by design, а не движение уже нарисованного уровня.
- Это не прогноз. Ни один слой не считает вероятность и не обещает исход. Инструмент показывает, что уже произошло на графике, в одном и том же порядке каждый день.
ПЕРВАЯ ЗАГРУЗКА НА НОВОМ СИМВОЛЕ — ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ
При первом прикреплении индикатора к новому символу MetaTrader скачивает историю этого символа порциями. Во время этой одноразовой синхронизации индикатор показывает панель «loading a fresh symbol» (с живым счётчиком баров) вместо отрисовки по неполным данным — это может занять около 1–3 минут на медленном соединении. После того как история на месте, всё мгновенно, и переключение таймфреймов мгновенно. Это нормальное поведение MetaTrader, а не баг — панель просто делает ожидание видимым.
— ХОТИТЕ СНАЧАЛА ПОПРОБОВАТЬ ДВИЖОК? —
Структурное ядро этого продукта доступно бесплатно на Маркете под именем SMC Nexus Market Structure: те же BOS / CHoCH без перерисовки (внутренние + внешние), EQH / EQL, ордер-блоки с силой в %, светлая и тёмная темы и 6 буферов iCustom. Это рабочее пространство добавляет то, что бесплатное ядро осознанно не включает — MTF ордер-блоки (7 таймфреймов), FVG, supply/demand, premium/discount, SmartTrail с метками B / S и мультитаймфреймовым слоем, Auto-Fibonacci с золотым карманом, volume profile, линейную регрессию, WaveTrend, RSI extremes, алерты по закрытому бару, панель управления с пресетами и полный контракт iCustom на 25 буферов. Советник, написанный под бесплатный индикатор, работает на этом без единой правки — индексы буферов совпадают.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Работает на любом символе и таймфрейме. Стартует в пресете Minimal — чистый график, который вы достраиваете с панели; на старших таймфреймах может пригодиться большая длина структуры. Это аналитический фреймворк — не финансовый совет и не сигнальный продукт в стиле «купи/продай».