Nexus Order Block Workspace

Один и тот же график, один и тот же порядок чтения — каждый день.
Структура, ближайшая зона, положение в диапазоне и сторона тренда появляются на экране сразу и всегда в одном виде. Постоянство этого порядка и отличает работу от импровизации, при которой в понедельник вы ждёте зону, во вторник покупаете на первом касании, а в среду отодвигаете стоп, потому что зона показалась широкой.

Инструмент делает для этого две вещи. Рисует уровни, которые остаются там, где появились, и задаёт порядок, в котором вы их сверяете. Где именно у вас появится «покупай здесь» — решаете вы, по сочетанию: какая зона, в каком месте диапазона, с каким подтверждением и куда при этом смотрит трейл. Разобраться в этих сочетаниях один раз — ровно та работа, которую индикатор делает посильной. Держаться собственных правил в плохой день по-прежнему ваша часть; её ещё ни одна программа ни за кого не сделала.

Поэтому дальше не список фич, а рабочий день, вокруг которого этот индикатор построен.

— ДЛЯ КОГО ЭТОТ ИНДИКАТОР —

  • Внутридневному трейдеру на M1–M15. Структура, ближайший ордер-блок и сторона тренда на одном экране — без ручной перерисовки уровней перед каждой сессией.
  • Свинг-трейдеру, который сначала строит контекст. Зоны с H1, H4 и D1 приходят на рабочий график сами, поэтому переключаться между таймфреймами ради разметки не нужно.
  • Разработчику советников. Документированный контракт из 25 буферов вместо того, чтобы писать детекцию структуры и зон заново.

— ВАШ ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ, ШЕСТЬ ШАГОВ —

  1. Считайте смещение до того, как посмотрите на цену. Откройте H4. Дашборд тренда показывает наклон регрессии по каждому таймфрейму; структура рынка показывает, чем был последний подтверждённый слом — BOS (доминирующая сторона всё ещё контролирует) или CHoCH (она только что потеряла уровень). Здесь вы решаете одно: в какую сторону вам сегодня вообще разрешено искать вход.
  2. Разметьте зоны старшего таймфрейма. Переключите селектор MTF Order Block на H4 или D1. Это и есть области, которые сегодня имеют значение. Добавьте supply/demand для широких полос. Там, где ордер-блок лежит внутри полосы supply/demand, — ваша лучшая область дня.
  3. Проверьте, где вы в диапазоне. Premium/discount, тридцать секунд. Это не правило «покупать только в discount» — это ответ на вопрос, сколько хода диапазона уже съедено. Для входа от зоны важно не покупать под самым потолком диапазона. Для пробойной работы вывод ровно обратный: интерес начинается там, где цена уходит за край, а equilibrium служит границей, за которой возврат перестаёт быть возвратом. Полоса одна, выводы разные — решает то, что вы торгуете.
  4. Спуститесь на рабочий таймфрейм и включите алерты. M15 или M5, зоны старшего ТФ остаются на графике. Дальше не нужно сидеть и смотреть в экран: поставьте алерты на ретест ордер-блока и касание supply/demand, и терминал позовёт вас сам, когда цена действительно придёт. Алерты идут только по закрытым барам, так что вас не дёрнет хвост, который тут же заберут обратно.
  5. Ждите подтверждения внутри зоны. Приход цены — приглашение посмотреть, а не сигнал. Входите, когда рынок с вами согласился: внутренний CHoCH внутри зоны, fair value gap на реакции от неё, наложение зоны на золотой карман Фибоначчи или высокий процент силы самого блока.
  6. Пусть зона поставит вам стоп. За дальней границей зоны, из которой вы вошли: пока цена держится внутри зоны, ваш сценарий жив, а уход за её дальний край и есть то единственное событие, после которого он больше не жив. Не «вы ошиблись» — просто зона не удержала, и спорить с этим дороже, чем выйти. Первая цель — ближайший встречный ордер-блок или равновесие диапазона, дальше — край диапазона.
    Второй способ вести стоп — по облаку SmartTrail: его уровень двигается только в сторону сделки и меняет сторону, когда бар закрывается за ним. Структурный стоп держится за уровень, трейл — за волатильность. Что из двух вам ближе, зависит от того, чем вы торгуете, а не от того, какой из них «правильный».

Это весь метод. Всё, что ниже, — механика, благодаря которой эти шесть шагов занимают пять минут, а не сорок.

— ЧЕМ ЭТОТ ОТЛИЧАЕТСЯ —

  • Структура без перерисовки. BOS и CHoCH подтверждаются только на закрытых барах. Уровень, нарисованный вчера, сегодня стоит ровно там же. Это проверяется на первом же графике, куда вы повесите индикатор.
  • Алерты по закрытому бару, с анти-спамом. Один алерт на событие, троттлинг на касаниях зон и тишина при загрузке, смене таймфрейма и перезапуске терминала. Никакого шторма на активном графике M1.
  • Двадцать пять буферов iCustom. Все уровни, которые может захотеть советник, на документированном стабильном контракте. Буферы считаются независимо от того, показан ли слой на экране. Расширение до 25 дописано в конец: буферы 0–20 не изменились, и советник, написанный под прошлую версию, работает без единой правки.
  • Одно рабочее пространство вместо шести индикаторов. Структура, ордер-блоки, гэпы, зоны, диапазон, трейл и Фибоначчи на одном графике, с одной панели, с пресетами, меняющими всю раскладку в один клик.

СТАРТОВАЯ ЦЕНА $39. Цена уходит к $79 после следующих 30 покупок. Это счётчик, а не вечный баннер: дойдёт — поднимется.

ПОСЛЕ ПОКУПКИ
Напишите мне на MQL5, и я пришлю набор покупателя: полный PDF-мануал, методичку по чтению зон с шестишаговым процессом и чек-листом перед входом, а также четыре готовых пресета — скальпинг, интрадей, свинг и чистая структура. Отвечаю я сам, так что это сообщение — заодно самый быстрый способ до меня достучаться, если что-то непонятно.

— СТРУКТУРА И ЛИКВИДНОСТЬ (ЯДРО) —

  • Структура рынка — двухуровневые (внутренняя + внешняя) BOS и CHoCH, подписанные и раскрашенные, с метками ликвидности EQH/EQL.
  • Ордер-блоки — детекция displacement + imbalance, логика митигации, mid-линия и метка силы в %.
  • Fair Value Gaps — 2-баровые имбалансные гэпы, выбираемый таймфрейм (текущий или старший).
  • Premium / Discount — живой конверт торгового диапазона с равновесием (50%).
  • Supply / Demand — зоны по пивотам плюс история сломанных зон (POI).

— МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМ И КОНТЕКСТ —

  • MTF Order Blocks — ордер-блоки старших таймфреймов на вашем графике. Селектор прямо на графике M5 / M15 / M30 / H1 / H4 / D1 / W1 (мультивыбор — несколько старших ТФ одновременно). M5 превращает индикатор в полноценный инструмент скальпинга на графике M1.
  • Дашборд тренда — мультитаймфреймовая лента наклона регрессии (вверх / вниз / флэт по каждому ТФ).

— SMARTTRAIL: ТРЕЙЛ ПО ВОЛАТИЛЬНОСТИ И МЕТКИ B / S —

Трейлинг-стоп по волатильности, нарисованный облаком: полоса между уровнем стопа и 0.786-откатом хода от последнего разворота. Уровень двигается только в сторону тренда и меняет сторону, когда бар закрывается за ним, — то есть назад, в уже пройденную сделку, он не отходит никогда.

  • B и S — метки на баре, где трейл сменил сторону. Ставятся только по закрытым барам и после появления не двигаются: метка, которую вы увидели утром, к вечеру останется на том же баре.
  • Три стиля — Scalp, Intraday, Swing (фактор ATR 2 / 4 / 6). Отдельно настраиваются период ATR, сглаживание и таймфрейм, на котором считается трейл.
  • MTF SmartTrail — тот же движок со старших таймфреймов, своим цветом, как контекстный слой под трейлом рабочего ТФ. Селектор принимает три таймфрейма одновременно и на этом останавливается сознательно: четвёртое облако перестаёт добавлять контекст и начинает закрывать график.
  • Алерт на смену стороны входит в рабочий набор и включён из коробки.

Отдельной линии трейла на графике нет намеренно: уровень читается по кромке облака, а событие — это смена стороны, и её показывают буквы.

— ИССЛЕДОВАНИЯ (EXTRAS) —

  • Volume Profile — гистограмма, POC и зона стоимости 68%.
  • Канал линейной регрессии — mid-линия регрессии + полосы отклонения, раскрашены по направлению.
  • WaveTrend — сигналы разворота на цене.
  • RSI Extremes — метки перекупленности / перепроданности.

— AUTO-FIBONACCI —

Автоматически привязывается к последнему подтверждённому слому структуры и следует за живой ногой. Сетка External показывается всегда и подсвечивает свой золотой карман 0.618–0.786 (ровно ту полосу, которую отслеживает опциональный алерт golden pocket). Один клик добавляет оверлей Internal — торговую сетку с яркими оранжевыми уровнями и собственной коробкой кармана — так вы сразу видите, куда вести сделку к следующему ордер-блоку.

— ОДНА ПАНЕЛЬ, ТРИ ПРЕСЕТА —

Панель управления на графике группирует все слои в секции Core, Extras и AutoFibo с тумблерами в один клик, плюс три пресета:

  • Minimal — вид по умолчанию при первом запуске: структура рынка с EQH/EQL, ордер-блоки, fair value gaps, SmartTrail, Auto-Fibonacci с золотым карманом и мультитаймфреймовая панель тренда. Чисто — но сразу видно, куда идёт рынок и где вы из сделки выходите.
  • Intraday — набор для внутридневной торговли и скальпинга: добавляет MTF ордер-блоки, supply/demand, premium/discount и volume profile.
  • Full — всё включено для анализа и планирования.

Любой ручной тумблер переводит вас в раскладку Custom, и ваша раскладка запоминается между сменами таймфрейма и перезапусками терминала. Компактный режим сворачивает панель до одних пресетов.

— АЛЕРТЫ (ПО ЗАКРЫТОМУ БАРУ, БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ) —

Алерт срабатывает в момент подтверждения сетапа — только на закрытых барах. Из коробки (рабочий набор «Core»):

  • Структура — бычий / медвежий CHoCH и BOS (внутренняя структура опционально).
  • Ретест ордер-блока — цена возвращается в активный ордер-блок.
  • Касание Supply / Demand — цена входит в рабочую зону.
  • Смена стороны SmartTrail — трейл развернулся, на баре появилась метка B или S.
  • Опционально: входы Fair Value Gap и золотого кармана Fibonacci.

Доставка: всплывающее окно терминала, мобильный push, звук и e-mail — каждый включается независимо. Встроенный анти-спам (один алерт на событие, троттлинг на касаниях зон) — никакого шторма алертов при загрузке или на активном графике M1, а опциональная метка времени закрытия бара позволяет сверить каждый алерт со свечой. Пример: SMC Nexus XAUUSD,M1: Bullish OB retest @ 4032.84

Совет: MetaTrader доставляет push-уведомления независимо от того, какой график открыт. Чтобы следить за несколькими рынками, прикрепите индикатор к фоновому графику на каждый символ (например, EURUSD M15, BTCUSD M15) с включёнными алертами — вы будете получать их push, пока в фокусе другой график.

— СВЕТЛАЯ И ТЁМНАЯ ТЕМЫ —

Auto (адаптируется к вашему графику), Light или Dark — палитра перебалансируется под каждую, чтобы зоны, полосы и подписи оставались читаемыми на любом фоне.

— ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ СОВЕТНИКОВ (iCustom-READY) —

Каждый уровень публикуется на 25 буферах индикатора. Буферы 0–20 — направление структуры, сигналы BOS/CHoCH, границы зон ордер-блоков / FVG / supply-demand и high / равновесие / low торгового диапазона. Буферы 21–24 добавлены в этой версии под SmartTrail: уровень стопа, дальний край облака, линия и сторона. Буферы считаются независимо от того, что показано визуально, поэтому советник читает структуру и зоны напрямую через CopyBuffer, независимо от панели на графике. (Карта буферов описана в заголовке индикатора и в мануале из набора покупателя.)

Совместимость. Новые буферы дописаны строго в конец, индексы 0–20 не изменились — советник, написанный под прошлую версию, продолжает работать без правок.

Покрытие буферов — прочтите, прежде чем строить на них советник. Структурные буферы (0–5: направление, BOS, CHoCH) считаются по всей истории графика. Зонные буферы (6–20: ордер-блоки, FVG, premium/discount, supply/demand) заполняются в пределах окна отрисовки (вход InpDrawBars, по умолчанию 1500 баров) — за этим окном они читаются как 0. Увеличьте InpDrawBars, если советнику нужны зоны глубже в истории.
Буферы 0–20 доступны везде, включая режим оптимизации. Буферы SmartTrail (21–24) в этой версии заполняются на живом графике и в одиночном тесте, но не в оптимизации: там индикатор считает только структурную часть и полностью пропускает отрисовку — иначе повторно используемый агент оптимизатора встаёт на тяжёлом iCustom.

— ЧЕМ ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ —

  • Это не советник. Индикатор не открывает, не изменяет и не закрывает сделки.
  • B и S — не рекомендация покупать или продавать. Это отметка бара, на котором трейл сменил сторону, и ничего сверх этого.
  • Это не перерисовка. Структура подтверждается на закрытых барах; зоны продлеваются вперёд по мере развития цены — это by design, а не движение уже нарисованного уровня.
  • Это не прогноз. Ни один слой не считает вероятность и не обещает исход. Инструмент показывает, что уже произошло на графике, в одном и том же порядке каждый день.

ПЕРВАЯ ЗАГРУЗКА НА НОВОМ СИМВОЛЕ — ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ

При первом прикреплении индикатора к новому символу MetaTrader скачивает историю этого символа порциями. Во время этой одноразовой синхронизации индикатор показывает панель «loading a fresh symbol» (с живым счётчиком баров) вместо отрисовки по неполным данным — это может занять около 1–3 минут на медленном соединении. После того как история на месте, всё мгновенно, и переключение таймфреймов мгновенно. Это нормальное поведение MetaTrader, а не баг — панель просто делает ожидание видимым.

— ХОТИТЕ СНАЧАЛА ПОПРОБОВАТЬ ДВИЖОК? —

Структурное ядро этого продукта доступно бесплатно на Маркете под именем SMC Nexus Market Structure: те же BOS / CHoCH без перерисовки (внутренние + внешние), EQH / EQL, ордер-блоки с силой в %, светлая и тёмная темы и 6 буферов iCustom. Это рабочее пространство добавляет то, что бесплатное ядро осознанно не включает — MTF ордер-блоки (7 таймфреймов), FVG, supply/demand, premium/discount, SmartTrail с метками B / S и мультитаймфреймовым слоем, Auto-Fibonacci с золотым карманом, volume profile, линейную регрессию, WaveTrend, RSI extremes, алерты по закрытому бару, панель управления с пресетами и полный контракт iCustom на 25 буферов. Советник, написанный под бесплатный индикатор, работает на этом без единой правки — индексы буферов совпадают.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Работает на любом символе и таймфрейме. Стартует в пресете Minimal — чистый график, который вы достраиваете с панели; на старших таймфреймах может пригодиться большая длина структуры. Это аналитический фреймворк — не финансовый совет и не сигнальный продукт в стиле «купи/продай».

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4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
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UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
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Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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Бесплатный SMC-индикатор для MetaTrader 5. SMC Nexus Market Structure рисует то, с чего начинает читать график любой трейдер Smart Money Concepts (SMC): структуру рынка (BOS / CHoCH) и ордер-блоки. Больше ничего — без мусора на графике, без тормозов, без перерисовки. Проломы структуры подтверждаются только на закрытых барах. Уровень, который появился вчера, остаётся ровно там, где появился. Это структурное ядро полного рабочего пространства, выпущенное бесплатно — тот же движок, ничего не урезан
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