M1 Sniper MT5
- Индикаторы
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Oleg RodinПриветствую!
Я уже более 15 лет занимаюсь торговлей на рынке Forex, а также являюсь разработчиком программного обеспечения для трейдинга. Здесь я стараюсь делиться своим опытом с другими трейдерами, предоставляя им качественные инструменты, которые можно использовать для торговли на разных рынках.
- Версия: 2.2
- Обновлено: 28 июня 2026
- Активации: 20
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на других рынках.
Сигналы индикатора можно использовать для торговли как по направлению тренда, так и против него. Я обучаю специальной технике торговли, которая поможет вам торговать в обоих направлениях, используя сигналы индикатора. Метод основан на использовании специальных динамических зон поддержки и сопротивления цены.
После покупки вы сможете мгновенно скачать стрелочный индикатор M1 SNIPER. Более того, я предоставляю дополнительный индикатор Apollo Dynamic SR, показанный на скриншотах ниже, всем пользователям инструмента M1 SNIPER абсолютно бесплатно! Комбинация этих двух индикаторов может помочь вам сделать вашу торговлю с тайм фреймом M1 проще и точнее.
Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет бонусный индикатор в подарок!
Желаю вам больших успехов в торговле!
Hi Oleg, thank you for this amazing product and extra free indicators and tools, really impressive, I loved your work, also thank you for the tons of information which you provided beside the M1 Sniper guide.. Your guide is fully detailed even when you mention examples you prefer to show it on screenshot from chart with some scenarios Really I am happy that I got your product, great job and effort from such an excellent trader knows how to teach and help other traders. Gents this indicator is the best the best for those who working in scalp time frame (M1 and M5) Don't miss this indicator