M1 Sniper MT5

5
  • Индикаторы
  • Oleg Rodin
    Oleg Rodin

    Oleg Rodin

    4.9 (494)
    Приветствую!
    Я уже более 15 лет занимаюсь торговлей на рынке Forex, а также являюсь разработчиком программного обеспечения для трейдинга. Здесь я стараюсь делиться своим опытом с другими трейдерами, предоставляя им качественные инструменты, которые можно использовать для торговли на разных рынках.
    49 продуктов
  • Версия: 2.2
  • Обновлено: 28 июня 2026
  • Активации: 20

M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на других рынках.

Сигналы индикатора можно использовать для торговли как по направлению тренда, так и против него. Я обучаю специальной технике торговли, которая поможет вам торговать в обоих направлениях, используя сигналы индикатора. Метод основан на использовании специальных динамических зон поддержки и сопротивления цены.

После покупки вы сможете мгновенно скачать стрелочный индикатор M1 SNIPER. Более того, я предоставляю дополнительный индикатор Apollo Dynamic SR, показанный на скриншотах ниже, всем пользователям инструмента M1 SNIPER абсолютно бесплатно! Комбинация этих двух индикаторов может помочь вам сделать вашу торговлю с тайм фреймом M1 проще и точнее.

Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет бонусный индикатор в подарок!

Желаю вам больших успехов в торговле!


Отзывы 5
Mohamed Ibrahim
36
Mohamed Ibrahim 2026.07.18 22:05 
 

Hi Oleg, thank you for this amazing product and extra free indicators and tools, really impressive, I loved your work, also thank you for the tons of information which you provided beside the M1 Sniper guide.. Your guide is fully detailed even when you mention examples you prefer to show it on screenshot from chart with some scenarios Really I am happy that I got your product, great job and effort from such an excellent trader knows how to teach and help other traders. Gents this indicator is the best the best for those who working in scalp time frame (M1 and M5) Don't miss this indicator

Gryffn10
584
Gryffn10 2026.07.18 04:25 
 

Hi Oleg... Thank you for your very detailed message and all the extra indicators and the EA... I have always loved your work and the accuracy of your indicators so I have just popped in to confirm with all your other users... You are the BEST and your indicators WORK! Kind regards Gry🌹

elkonsis
281
elkonsis 2026.07.17 08:28 
 

This is the third product I’ve purchased from this content creator; they are very supportive, and I really love their products.

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GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
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Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Quasar Sync 3TF
Yuki Miyake
Индикаторы
QUASAR SYNC 3TF: The Ultimate Pro HUD Dashboard A next-generation MTF indicator combining perfect visibility with high-precision trend analysis. [ 5 Core Features ] 100% Non-Repaint: Arrows and signals never repaint, disappear, or shift after the candle closes. 3TF Sync System: Instantly analyzes the current and two higher timeframes. The panel and candles highlight brightly when all 3 trends perfectly align. 10 Premium Themes: Click the "THEME" button to instantly switch between 10 beautiful U
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
TrendMaestro5
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Индикаторы
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
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5 (11)
Индикаторы
Bill Williams Advanced предназначен для автоматического анализа графика по системе " Profitunity " Билла Уильямса. Индикатор анализирует сразу четыре таймфрейма. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. Анализирует график по системе "Profitunity" Билла Уильямса. Сигналы помещает в таблицу в углу экрана и на график цены. 2. Находит все известные сигналы АО и АС, а также сигналы зон. Оснащён трендовым фильтром по Аллигатору. 3. Находит "Дивергентный бар", а та
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Odete Argelio Simbine
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Obrigado por adquirir o Green Spike Detector V2. Caso precise de ajuda com a instalação, ativação, atualizações ou suporte técnico, entre em contato comigo pelo WhatsApp: +258 86 756 5485. Detector de picos Verde V2 Sistema de Detecção de Picos - Versão 2 Indicador que não repinta, otimizado para mercados de alta volatilidade, como Boom, Crash e Índices de Volatilidade. Detecta movimentos de momentum fortes (picos) com baixa latência. O que mudou na versão 2: O algoritmo é 47% mais preciso que
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Oleg Rodin
5 (9)
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Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
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5 (8)
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Фильтр:
Spark690
603
Spark690 2026.08.07 08:30 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.08.07 19:53
Я очень признателен Вам за добрые слова и высокую оценку! Желаю Вам больших успехов и процветания во всех сферах жизни! И пусть удача всегда сопутствует Вам в торговле!
Mohamed Ibrahim
36
Mohamed Ibrahim 2026.07.18 22:05 
 

Hi Oleg, thank you for this amazing product and extra free indicators and tools, really impressive, I loved your work, also thank you for the tons of information which you provided beside the M1 Sniper guide.. Your guide is fully detailed even when you mention examples you prefer to show it on screenshot from chart with some scenarios Really I am happy that I got your product, great job and effort from such an excellent trader knows how to teach and help other traders. Gents this indicator is the best the best for those who working in scalp time frame (M1 and M5) Don't miss this indicator

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.07.19 10:18
Hello, dear Mohamed! Thank you for such an amazing review! I’m glad you’re enjoying my trading tools and finding them useful. Knowing that you are satisfied is the best reward for my work. Your kind words and support mean a lot! Wishing you great success in all areas of your life! May God bless you and bring you prosperity and abundance!
Gryffn10
584
Gryffn10 2026.07.18 04:25 
 

Hi Oleg... Thank you for your very detailed message and all the extra indicators and the EA... I have always loved your work and the accuracy of your indicators so I have just popped in to confirm with all your other users... You are the BEST and your indicators WORK! Kind regards Gry🌹

elkonsis
281
elkonsis 2026.07.17 08:28 
 

This is the third product I’ve purchased from this content creator; they are very supportive, and I really love their products.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.07.17 11:06
My dear friend, Thank You very much for your positive feedback! Your kind words mean a lot to me. I am happy to know my trading methods do really help you in trading. Thank you very much for being my valued returning customer!:)
MarkHamp
158
MarkHamp 2026.07.06 20:54 
 

This is a fantastic indicator. Right up there with the Gann Made Easy one Oleg does. I am a truck driver and being in a position to place trades when the indicator posts one is quite often not achievable as I am driving. Now he has compiled an EA to run alongside the indicator it automates everything meaning I can be in many more trades. At the moment I am only running a 1k demo account just to be sure everything runs smoothly. Using the included set files it seems to place many trades but with small profits. Much like the plugin title suggests Sniping at it. As of typing this and today is my first day it has placed an amazing 27 trades with one loss. The lowest winning trade was £0.76 and the highest £1.93 This is on a 1k demo account. Yes of course it's early and time will tell but very positive results so far. Any major losses over time I will report back. 5 stars from me.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.07.07 10:07
Thank you so much for your kind words and positive feedback! It really means a lot for me to hear that the tools I provide, have been helpful to you. My goal is always to provide useful trading tools and assistance to help people succeed in trading, so I'm glad to know I could contribute to your forex trading journey. I really appreciate your trust and appreciation. I wish you GREAT SUCCESS in trading! And may the Forex market always be at your side! Thank You once again!
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