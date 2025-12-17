Power Candles MT5

Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка

Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда.

Одна логика для всех рынков

Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами. Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой Forex или не-валютным рынком, и внутренне применяет соответствующую модель силы.

Forex и золото используют значения FX Power Delta (абсолютный диапазон до 100)

используют значения FX Power Delta (абсолютный диапазон до 100) Индексы, криптовалюты и CFD используют значения силы IX Power (абсолютный диапазон до 50)

Необходимые расчёты силы встроены непосредственно в Power Candles. Для окраски свечей и логики сигналов дополнительные индикаторы не требуются.

Состояния силы вместо ценового шума

Каждая свеча классифицируется в одно из девяти чётко определённых состояний силы:

Нейтральное

Слабое, Среднее, Сильное, Экстремальное медвежье

Слабое, Среднее, Сильное, Экстремальное бычье

Такой подход на основе состояний отфильтровывает случайные ценовые колебания и фокусируется на реальном участии рынка. Он позволяет трейдерам распознавать формирование новой направленной фазы вместо реакции на отдельные свечи.

Встроенные входные сигналы

Power Candles может по желанию отмечать важные переходы силы с помощью стрелок и оповещений:

Выход из нейтрального состояния

Ускорение силы в одном направлении

Подтверждённая смена направления

Возврат в нейтральное состояние

Все сигналы основаны на подтверждённых изменениях силы и не перерисовываются.

Как торговать с Power Candles

Power Candles предназначен для торговли как инструмент подтверждения тренда на основе силы, а не как сигнал по одной свече.

Дождитесь выхода рынка из нейтральной зоны

Обращайте внимание на несколько свечей одного бычьего или медвежьего цвета

Торгуйте в направлении сформировавшейся фазы силы

Используйте стрелки и оповещения как подтверждение, а не как самостоятельные сигналы

Наиболее качественные сетапы возникают тогда, когда сила сохраняется на протяжении нескольких свечей, указывая на уже сформировавшуюся новую трендовую фазу.

Интегрированная информационная панель

Встроенная панель предоставляет прозрачный обзор текущего состояния рынка:

Символ и период расчёта

Текущее состояние силы

Текущее и предыдущее значение дельты или силы

Изменение силы

Длительность текущего состояния

Все значения полностью соответствуют расчётам FX Power и IX Power и могут быть напрямую проверены.

Интеграция FX Power и IX Power

Power Candles использует ту же проверенную логику, что и FX Power и IX Power. Хотя эти индикаторы не требуются для работы Power Candles, они являются идеальным дополнением для трейдеров, которым необходим полный обзор рынка.

FX Power MT5 – Матрица силы валют и обзор трендов для Forex и золота





– Матрица силы валют и обзор трендов для Forex и золота IX Power MT5 – Анализ силы для индексов, криптовалют и не-валютных рынков





Smart Stop – идеальный инструмент для исполнения сделок

Использование FX Power вместе с Power Candles позволяет сначала отсканировать рынок, а затем выполнять сделки непосредственно на графике с помощью Power Candles.

Power Candles отвечает за момент входа в рынок. Для точного исполнения сделок и управления риском он идеально сочетается с Smart Stop Indicator.

Smart Stop автоматически определяет статистически обоснованные уровни стоп-лосса на основе реального поведения рынка, что делает его идеальным уровнем исполнения после подтверждённого входа на основе силы.

Ключевые особенности

Работает на Forex, золоте, индексах, криптовалютах и CFD

Автоматическое определение типа символа

Встроенная логика FX Power и IX Power

Состояния силы без перерисовки

Окраска свечей на основе силы

Опциональные стрелки и оповещения

Перемещаемая информационная панель

Значения дельты и силы доступны в Data Window

Совместим с MetaTrader 5

Обзор входных параметров

Power Candles полностью готов к использованию сразу после установки. Все параметры являются необязательными и предназначены для тонкой настройки опытными пользователями.

Настройки расчёта

Определяют период расчёта силы (по умолчанию: 8 часов)

Контролируют количество обрабатываемых исторических баров

Пороговые значения FX Power Delta

Автоматически используются для Forex и золота

Абсолютные значения, диапазон до 100

Определяют нейтральную, слабую, среднюю и сильную зоны силы

Пороговые значения силы IX Power

Автоматически используются для индексов, криптовалют и не-валютных символов

Абсолютные значения, диапазон до 50

Определяют нейтральную, слабую, среднюю и сильную зоны силы

Настройки стрелок и оповещений

Опциональные стрелки при переходах силы

Оповещения при активации силы, ускорении и смене направления

Power Candles предназначен для трейдеров, которые ищут чистые входы на основе силы рынка без зависимости от запаздывающих ценовых сигналов.