SMC Analytics MT5

SMC All-in-One: Институциональная структура рынка и ликвидность

Индикатор SMC (Smart Money Concept) — это комплексный инструмент для автоматизации вашего графического анализа. Забудьте о ручной разметке: индикатор в реальном времени определяет внутреннюю и внешнюю структуру рынка, разворотные паттерны и зоны интереса.

С помощью этого инструмента вы сможете видеть, где институциональные игроки размещают свои ордера, что позволит вам находить оптимальные точки входа (POI) с высокой точностью.

Преимущества для трейдера:

Автоматическая разметка: Мгновенное определение BOS и CHoCH без субъективных ошибок.

Поиск ликвидности: Обнаружение равных максимумов и минимумов (EQH/EQL), где чаще всего происходят "манипуляции со стопами".

Дисбаланс рынка: Поиск Fair Value Gaps (FVG) для идентификации рыночной неэффективности.

Спрос и предложение: Автоматическое построение бычьих и медвежьих Ордер-блоков.

Зоны Premium и Discount: Четкое понимание того, покупаете ли вы по скидке или продаете по завышенной цене относительно текущего диапазона.

Основные характеристики: