SMC Analytics MT5

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  • Lim Wei Liang
    Lim Wei Liang

    Lim Wei Liang

    5 (31)
    Algo Theory Studio | Высокоэффективные инструменты для алгоритмической торговли
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    Добро пожаловать на официальную торговую страницу Algo Theory Studio в MQL5.
    11 продуктов
  • Версия: 3.99
  • Обновлено: 3 августа 2026

SMC All-in-One: Институциональная структура рынка и ликвидность

Индикатор SMC (Smart Money Concept) — это комплексный инструмент для автоматизации вашего графического анализа. Забудьте о ручной разметке: индикатор в реальном времени определяет внутреннюю и внешнюю структуру рынка, разворотные паттерны и зоны интереса.

С помощью этого инструмента вы сможете видеть, где институциональные игроки размещают свои ордера, что позволит вам находить оптимальные точки входа (POI) с высокой точностью.

Преимущества для трейдера:

  • Автоматическая разметка: Мгновенное определение BOS и CHoCH без субъективных ошибок.

  • Поиск ликвидности: Обнаружение равных максимумов и минимумов (EQH/EQL), где чаще всего происходят "манипуляции со стопами".

  • Дисбаланс рынка: Поиск Fair Value Gaps (FVG) для идентификации рыночной неэффективности.

  • Спрос и предложение: Автоматическое построение бычьих и медвежьих Ордер-блоков.

  • Зоны Premium и Discount: Четкое понимание того, покупаете ли вы по скидке или продаете по завышенной цене относительно текущего диапазона.

Основные характеристики:

  • Структура в реальном времени: Полная маркировка внутренней и свинговой структуры (BOS/CHoCH).

  • Ордер-блоки: Обнаружение актуальных блоков с фильтрацией по количеству.

  • Fair Value Gaps: Выделение имбалансов с функцией "Auto Threshold" для отсеивания рыночного шума.

  • MTF уровни: Отображение максимумов/минимумов дня, недели и месяца.

  • Зоны Premium/Discount: Визуальное отображение зон дисконта и премиума для улучшения соотношения риск/прибыль.

  • Алерты: Уведомления о пробитии структуры и других важных событиях.


Отзывы 36
surround
34
surround 2026.08.07 17:23 
 

Хорошо работает на старших таймфреймах. Облегчает тех. анализ, просто смотришь на график и находишь точку входа. Не для новичков!!!

fakourfard
14
fakourfard 2026.08.07 12:54 
 

This is a very good indicator, and I use it in my trading. It offers great features and impressive accuracy. The developer also provides fast and regular updates. Thank you!

Ubi Ubana
18
Ubi Ubana 2026.08.05 15:03 
 

The tool is really helpful, thanks

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Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
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Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
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Фильтр:
surround
34
surround 2026.08.07 17:23 
 

Хорошо работает на старших таймфреймах. Облегчает тех. анализ, просто смотришь на график и находишь точку входа. Не для новичков!!!

Lim Wei Liang
25563
Ответ разработчика Lim Wei Liang 2026.08.08 00:38
Спасибо за отзыв! Благодарю за поддержку и желаю дальнейших успехов в торговле!
fakourfard
14
fakourfard 2026.08.07 12:54 
 

This is a very good indicator, and I use it in my trading. It offers great features and impressive accuracy. The developer also provides fast and regular updates. Thank you!

Lim Wei Liang
25563
Ответ разработчика Lim Wei Liang 2026.08.08 00:40
Thank you so much for the kind words and support! I'm glad the indicator is adding value to your trading setup. :)
kemitchie
14
kemitchie 2026.08.06 01:22 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ubi Ubana
18
Ubi Ubana 2026.08.05 15:03 
 

The tool is really helpful, thanks

HOGJoerch63
579
HOGJoerch63 2026.08.04 05:36 
 

very useful and supporting tool many thanks

Muh Kahveci
38
Muh Kahveci 2026.08.03 09:20 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

mgl5fjn
746
mgl5fjn 2026.08.02 09:13 
 

convincing tool, use it in my life trading!

DarrenNash1973
14
DarrenNash1973 2026.07.30 08:13 
 

One of the best indicators I've used over the years, spot on for key level entries, definitely give it a go, you will be pleasantly surprised and the fact that it is not behind a pay wall makes its really special! Thank you so much!

Lim Wei Liang
25563
Ответ разработчика Lim Wei Liang 2026.07.30 11:34
Thank you for the support! So glad the key levels are bringing value to your setup. Wish you green pips ahead!
atom55
34
atom55 2026.07.30 02:02 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Alex71
51
Alex71 2026.07.29 13:20 
 

Good product. Very helpful in assessing the situation and making a decision. Thanks to the author for the development.

Lim Wei Liang
25563
Ответ разработчика Lim Wei Liang 2026.07.30 03:53
Appreciate the kind words! I'm glad it's helping you read the charts. :)
Shesh Raj
38
Shesh Raj 2026.07.29 07:31 
 

This SMC indicator is a game changer. Auto-maps BOS/CHoCH and finds OB/FVG instantly. Super clean visuals and perfect for scalping or swing trading. Saves hours of manual charting. Highly recommend it

Lim Wei Liang
25563
Ответ разработчика Lim Wei Liang 2026.07.30 03:51
Thanks for the review. Our goal was to cut down the screen time and make structure mapping objective. Glad it's doing exactly that for you. Trade safe :)
Victorai
26
Victorai 2026.07.28 06:29 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Lim Wei Liang
25563
Ответ разработчика Lim Wei Liang 2026.07.30 11:46
Thanks for putting the indicator through a full month of testing. The detection logic is intentionally strict to filter out 'noise' FVGs, which is why it sometimes bypasses what visually looks like a clear gap near the current price. That said, I hear your point on proximity. So I’ve published a version update (v3.98) to slightly increase the base FVG sensitivity and give traders with different styles total control based on their own noise tolerance. We’ve added 3 customizable parameters (FVGThresholdMultiplier, FVGManualThreshold, and FVGMinGapPoints) so you can fine-tune FVG detection, gap size, and filters precisely to your preference. The update is now live.
Ei8
59
Ei8 2026.07.18 21:46 
 

Whoa this is an extremely valuable indicator if you know how to trade SMC like hot damn. It's not telling you buy/sell signal so keep your expectation straight. Only if you know how to trade SMC then this becomes valuable in terms of saving me time eyeballing all the POIs. It's now a must have in my every chart.

Lim Wei Liang
25563
Ответ разработчика Lim Wei Liang 2026.07.19 08:06
Thanks a lot! It really means a lot to hear that you appreciate the effort put into this indicator. I'm happy it's become a useful part of your trading workflow. Wishing you all the best in your trading!
Arapweri
44
Arapweri 2026.07.17 20:29 
 

A nice one

RAMINT36
14
RAMINT36 2026.07.17 12:32 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Gayakvad Hansaben Sumanbhai
460
Gayakvad Hansaben Sumanbhai 2026.07.17 11:56 
 

good work

devonfer
26
devonfer 2026.07.16 00:32 
 

Almost in tears reviewing this indicator. In all hundreds of indicators I have tried over the last 7yrs trading this makes the most sense and has contributed significantly to me becoming consistently profitable. The levels from FVG,Liquidity,equilibrium, Discount and premium work wonders. Not sure how you learned institutional levels but God truly blessed you with the gift. Thank you for sharing your wealth with the world. Its scary real how accurate the algorithmic operations analyze these levels regardless of the instrument. As you said, patience & risk management are key to awaiting setups with confirmation candles. I just want to sincerely say thank you 🥲.

Lim Wei Liang
25563
Ответ разработчика Lim Wei Liang 2026.07.16 10:33
Thank you so much for this incredible feedback—reading this truly means the world to me. Building an algorithm that accurately maps out FVG and liquidity across any instrument was a massive challenge, but seeing it click for an experienced trader like you is the ultimate reward. However, the indicator only provides the roadmap. Your discipline, patience, and risk management are what actually secure the profits. Keep trusting your execution, and please don't hesitate to reach out if you have any feedback for future updates. God bless and trade safe!
tinhdang9x
14
tinhdang9x 2026.07.15 07:09 
 

Cảm ơn bạn vì chỉ báo cho cộng đồng

Erfan Alipour
20
Erfan Alipour 2026.07.14 17:08 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

AHT TAR
456
AHT TAR 2026.07.12 05:46 
 

Thank you for This Indicator

Lim Wei Liang
25563
Ответ разработчика Lim Wei Liang 2026.07.12 06:29
You're very welcome! Glad you find it useful. Happy trading!
12
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