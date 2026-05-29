Voluris Volume profile engine

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Для самой точной настройки сигналов по золоту напишите мне сейчас, и я отправлю рекомендуемые параметры.

VOLURIS — движок Volume Profile


Вы уже знаете, как торговать. Вы просто не видите то, что должны видеть.
У вас уже было это ощущение.

Вы входите в сделку. Цена сразу идёт против вас. Вас выбивает по стопу. А потом — сразу после этого — цена разворачивается и идёт именно туда, куда вы ожидали. Вы были правы. Просто вошли слишком рано. Или слишком поздно. Или и то и другое.

Вы смотрите на график после этого и теперь всё видите. Над вашей точкой входа находился Naked POC. Зона стоимости предыдущей сессии была ровно там, где цена остановилась. VWAP выступал как сопротивление, а у вас его даже не было на графике. Контекст говорил вам всё. У вас просто не было инструмента, чтобы его прочитать.

Это не проблема торговли. Это проблема информации.

VOLURIS создан, чтобы решить её.

Что такое VOLURIS

VOLURIS — это не просто индикатор. Это полноценное рабочее пространство Volume Profile для принятия торговых решений в MetaTrader 5, созданное с нуля для того, чтобы дать discretionary-трейдерам именно ту информацию, которую профессиональные трейдеры по объёму используют для чтения рынка — всё в одном месте, в реальном времени, прямо на графике.

Больше не нужно запускать пять разных индикаторов и пытаться собрать картину в голове. Больше никаких догадок, находится ли цена внутри value area или за её пределами. Больше никаких пропущенных Naked POC, которые ждали теста две сессии назад.

VOLURIS читает рынок и показывает вам то, что находит. Каждую сессию. Каждый уровень. Каждый сигнал. Всё сразу.

Что вы видите сразу после загрузки

В ту секунду, когда VOLURIS появляется на вашем графике, всё меняется.

Вы видите сессионный Volume Profile — не один общий профиль, растянутый на весь видимый диапазон, а чистые отдельные профили по каждой сессии, показывающие, где именно рынок строил value от сессии к сессии, при этом текущая развивающаяся сессия обновляется в реальном времени по мере формирования.

Вы видите Point of Control — точную цену, где в этой и прошлой сессии был проторгован наибольший объём. Это магнитный центр рынка. Цена уважает его. Цена отскакивает от него. Цена возвращается к нему. И теперь вы всегда знаете, где он находится.

Вы видите Value Area High и Value Area Low — верхнюю и нижнюю границы области, где было проторговано 70% объёма. Внутри value area цена считается принятой. За её пределами цена часто отвергается. Как только вы знаете, где находятся эти уровни, вы перестаёте входить в сделки в зоне неопределённости.

Вы видите развивающиеся уровни — dPOC, dVAH, dVAL — которые обновляются в реальном времени, пока сессия ещё формируется. Не только то, где value была раньше. А где она строится прямо сейчас. Это разница между чтением вчерашней газеты и просмотром новостей в прямом эфире.

Вы видите VWAP — якорь справедливой стоимости сессии — и сразу понимаете, торгуется ли цена дорого или дёшево относительно того, где рынок действительно проводил время. Выше VWAP — бычий уклон. Ниже VWAP — медвежий уклон. Рядом с VWAP — борьба. Этот контекст всегда видим, всегда актуален и всегда учитывается во всём, что показывает VOLURIS.

И вы видите Naked POC — старые Points of Control предыдущих сессий, к которым цена ещё не возвращалась для теста. Эти уровни остаются на графике как незавершённое дело. Рынок помнит их. Институциональные участники помнят их. И теперь их помните вы. VOLURIS автоматически отслеживает их и держит видимыми, пока цена не вернётся к ним для теста, независимо от того, сколько времени это займёт.

Движок состояния рынка

Большинство индикаторов показывают вам уровни и оставляют вас один на один с ними. VOLURIS делает иначе.

Под всем, что вы видите на графике, VOLURIS запускает непрерывный движок состояния рынка — оценивая положение цены относительно value, VWAP, POC, VAH, VAL и структуры сессии — и переводит всё это в единое живое чтение контекста: Bullish. Bearish. Neutral. Conflict.

Вам больше не нужно строить эту картину в голове. VOLURIS строит её за вас и показывает результат в реальном времени через панель подсказок. Вы открываете график. Читаете контекст. Принимаете решение. Вот насколько быстрым становится рабочий процесс.

Три режима сигналов. Переключение одним кликом.

VOLURIS не заставляет вас использовать один стиль сигналов. Он даёт вам три — и позволяет переключаться между ними прямо на графике, без открытия окна настроек.

RAW Mode — это полный сигнальный движок с максимальной чувствительностью. Каждый триггер, который соответствует базовым критериям, даёт стрелку. Этот режим для трейдеров, которые хотят видеть каждую возможность и применять собственную дискрецию. Больше стрелок. Больше возможностей. Вы сами решаете, какие брать.

BALANCED Mode — режим по умолчанию не просто так. Мягкий confluence VOLURIS добавляется поверх базовых триггеров, отфильтровывая ситуации, где объёмный контекст, положение относительно VWAP и состояние рынка не согласованы. Результат — значительно более чистый график без потери значимых возможностей. Большинство трейдеров остаются именно в этом режиме.

SELECTIVE Mode — беспощадный. Проходят только setups, где всё совпадает: сильный объёмный контекст, чёткое выравнивание по VWAP, подтверждённое состояние рынка, низкий conflict score. В режиме SELECTIVE вы увидите меньше стрелок. Но каждая из них будет заслуживать вашего полного внимания.

Одна кнопка. Прямо на графике. В любой момент. Переключайтесь когда хотите.

Duplicate-Zone Control — конец спаму стрелок

Знаете, что быстрее всего разрушает доверие трейдера к индикатору? Спам стрелок. Пять сигналов в одной и той же зоне в двадцать пунктов во время боковика — и вы уже не понимаете, какой из них что-то значит. VOLURIS полностью устраняет это.

Движок duplicate-zone control использует ATR-кластеризацию, чтобы определять, когда сигналы накапливаются в одной локальной ценовой зоне, и подавляет каждый повтор, который не добавляет новой информации. В результате график говорит только тогда, когда ему действительно есть что сказать. Когда VOLURIS даёт сигнал, это что-то значит. Потому что он срабатывает только тогда, когда это имеет смысл.

Включайте и выключайте это одной кнопкой прямо на графике.

Панель решений VOLURIS

Здесь всё соединяется вместе.

Панель подсказок VOLURIS находится прямо на вашем графике — всегда видимая, всегда живая, всегда обновляемая. Она показывает всё одним взглядом: текущий рыночный bias, структуру сессии, положение цены относительно value и VWAP, отношение к POC, статус Naked POC, conflict score, активный режим сигналов и текущую подсказку — всё в одном компактном профессиональном интерфейсе, который читается за две секунды.

На панели есть runtime-кнопки для сигналов, режимов и duplicate control. У неё есть сворачиваемый дизайн: она исчезает одним кликом, когда вам нужно больше места на графике, и возвращается, когда вы нажимаете снова. VOLURIS ощущается не как индикатор, а как вторая пара профессиональных глаз, следящих за рынком вместе с вами.

Создан для чистой работы

Тяжёлые индикаторы убивают графики. Они лагают на каждом тике. Они пересчитывают всё при каждом движении графика. Они заставляют MetaTrader 5 работать так, будто он движется через мокрый бетон. VOLURIS был специально создан, чтобы не быть таким.

Нет полного пересчёта на каждом тике. Обновления при движении графика ограничены. Для добавления нового бара используется отдельный лёгкий путь. Перерисовка защищена и запускается только тогда, когда это действительно нужно. В результате индикатор работает плавно и чисто даже на загруженных внутридневных графиках во время пиковой волатильности — именно тогда, когда он нужен больше всего.

А если у вашего брокера ограниченные tick data, VOLURIS автоматически использует fallback с tick-to-M1 — чтобы профили строились корректно независимо от того, какие данные предоставляет брокер.

Для кого это

VOLURIS создан для трейдера, который устал путаться в собственном графике.

Для трейдера, который пробовал пять разных инструментов Volume Profile и обнаружил, что они либо слишком простые, чтобы быть полезными, либо слишком сложные, чтобы быть практичными. Для трейдера, который устал собирать контекст из шести разных индикаторов и всё равно чувствовать неуверенность перед каждым входом. Для трейдера, который понимает, что объём говорит правду — и хочет инструмент, наконец достойный этой правды.

Если вы торгуете XAUUSD, валютные пары или индексы в MetaTrader 5 и принимаете собственные торговые решения — VOLURIS создан специально для вас.

Это последний инструмент Volume Profile, который вам когда-либо понадобится.
Отзывы 9
surround
34
surround 2026.08.08 21:45 
 

Хороший продукт. Успехов вам с другими продуктами!

vionic567
51
vionic567 2026.08.08 01:46 
 

Quite good, although I don't fully understand how to use it yet; thanks for sharing.

Adriane07 Rodrigues
97
Adriane07 Rodrigues 2026.07.29 22:09 
 

E um dos melhores indicadores gratuitos que ja testei. obrigado por compartilhar.

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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
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Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
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Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
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few free copies left VOLURIS — движок Volume Profile Вы уже знаете, как торговать. Вы просто не видите то, что должны видеть. У вас уже было это ощущение. Вы входите в сделку. Цена сразу идёт против вас. Вас выбивает по стопу. А потом — сразу после этого — цена разворачивается и идёт именно туда, куда вы ожидали. Вы были правы. Просто вошли слишком рано. Или слишком поздно. Или и то и другое. Вы смотрите на график после этого и теперь всё видите. Над вашей точкой входа находился Naked POC.
FREE
Фильтр:
surround
34
surround 2026.08.08 21:45 
 

Хороший продукт. Успехов вам с другими продуктами!

vionic567
51
vionic567 2026.08.08 01:46 
 

Quite good, although I don't fully understand how to use it yet; thanks for sharing.

Reda El Koutbane
8251
Ответ разработчика Reda El Koutbane 2026.08.09 14:21
thank you for your kind review if you have any qsts abt the indicator feel free to contact me
Adriane07 Rodrigues
97
Adriane07 Rodrigues 2026.07.29 22:09 
 

E um dos melhores indicadores gratuitos que ja testei. obrigado por compartilhar.

Reda El Koutbane
8251
Ответ разработчика Reda El Koutbane 2026.07.29 23:31
Muito obrigado pelo seu feedback! Fico muito feliz que o indicador tenha sido útil para você. Se precisar de qualquer ajuda ou tiver alguma dúvida no futuro, pode contar comigo.
FutureSoul
193
FutureSoul 2026.07.23 13:41 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Reda El Koutbane
8251
Ответ разработчика Reda El Koutbane 2026.07.23 13:53
thank you for the kind review
JR Chaves
47
JR Chaves 2026.07.17 16:01 
 

Simple and Easy to use with good information. Love it!

Reda El Koutbane
8251
Ответ разработчика Reda El Koutbane 2026.07.17 17:37
thank you so much for the kind review
KellyDeriv2022
15
KellyDeriv2022 2026.07.17 08:47 
 

Excellent tool. I have not seen such in a long time.

Reda El Koutbane
8251
Ответ разработчика Reda El Koutbane 2026.07.17 11:38
thank you so much for the kind review i really appreciate it im also working on a much more advanced premium indicator made specifically for gold and it should be published in the next few days ive shared a few previews and details in my profile posts in case youd like to check them out
Daniel Anderson
29
Daniel Anderson 2026.07.12 03:17 
 

Perfect

Felipe Monteiro Rodrigues
1653
Felipe Monteiro Rodrigues 2026.06.04 12:12 
 

The indicator is excellent. The interface is very easy to use, and the panel offers a clear view of what is happening in the market. The latest updates have made the indicator much faster and cleaner. The developer is always improving the tool. Highly recommended!

Reda El Koutbane
8251
Ответ разработчика Reda El Koutbane 2026.06.04 17:23
Thank you so much for your feedback and recommendation. I’m glad the latest updates made the indicator faster and cleaner. I’ll keep improving it and adding more value in future updates!
slmn mors
18
slmn mors 2026.05.30 14:02 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Reda El Koutbane
8251
Ответ разработчика Reda El Koutbane 2026.05.30 16:53
really appreciate this man glad the signals are clicking for you 🙏 the 4 session profiles update is already in the works and im putting together a short volume guide to go with it. stay tuned and keep the feedback coming it helps a lot edit: the voluris v1.1 with better default settings is published 📘 FULL USER GUIDE — READ THIS BEFORE ASKING QUESTIONS A complete guide covering installation, all indicator concepts (Volume Profile, POC, VAH/VAL, VWAP, Naked POC), signal modes, trading strategies, panel buttons, settings reference, and YouTube learning resources. Download the guide in the comment section and open it in any browser.
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