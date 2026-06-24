AXIOM MATRIX MT5

СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99

Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99.

Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок.



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Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5.

Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнивает самые сильные возможности и показывает лучший BUY, SELL, WAIT или заблокированное состояние внутри одной чистой матричной панели.

Я создал Axiom Matrix, потому что хотел один инструмент, который мог бы выполнять тяжелую работу по сканированию рынка за меня.

Я не хотел проверять только RSI.

Потом отдельно MACD.

Потом скользящие средние.

Потом объем.

Потом волатильность.

Потом поддержку и сопротивление.

Потом вручную переключаться между символами и таймфреймами только для того, чтобы сформировать одну торговую идею.

Я хотел одну панель, которая могла бы сканировать рынок, сравнивать подтверждения, ранжировать лучшую возможность и показывать, где сейчас находится самый сильный сетап.

Именно в этом идея Axiom Matrix.

ЧТО ДЕЛАЕТ AXIOM MATRIX

Axiom Matrix сканирует несколько символов на нескольких таймфреймах и формирует структурированное решение на основе нескольких групп технических подтверждений.

Вместо того чтобы смотреть на один индикатор отдельно, Axiom Matrix объединяет разные рыночные измерения в одной панели:

Тренд и направление

Моментум и осцилляторы

Объем и денежный поток

Волатильность и диапазон

Поддержка и сопротивление

Качество рынка

Сводка Axiom Engine

Каждый движок считывает свои собственные подтверждения, затем матрица объединяет информацию в чистый результат для каждого символа и таймфрейма.

Результат простой:

BUY

SELL

WAIT

NO DATA

OFF

BLOCKED

Каждый действительный сетап также имеет процент уверенности, поэтому вы видите не только направление — вы видите, насколько сильный сетап по логике сканера.

BEST AXIOM PICK

Best Axiom Pick — это самый сильный активный сетап, найденный сканером.

Вместо того чтобы вручную проверять каждую пару и каждый таймфрейм, Axiom Matrix сравнивает рынок за вас и выделяет самую сильную текущую возможность в главном блоке панели.

Best Pick показывает:

Символ

Таймфрейм

Направление

Уверенность

Качество сетапа

Это дает вам быстрый обзор рынка без случайного переключения между графиками.

MARKET SCANNER MATRIX

Market Scanner — это ядро Axiom Matrix.

Он отображает выбранные символы на нескольких таймфреймах, давая вам полный рыночный обзор из одной панели.

Матрица помогает быстро увидеть:

какие символы бычьи

какие символы медвежьи

какие таймфреймы согласованы

где уверенность сильная

где рынок слабый или неясный

какие сетапы следует игнорировать

Вы также можете нажимать на ячейки матрицы, чтобы сразу перейти к выбранному символу и таймфрейму.

FULL MODE И STANDARD MODE

Axiom Matrix включает два режима панели:

FULL MODE

Full Mode показывает полную панель, включая Best Pick, блоки движков, строки подтверждений, Axiom Engine и Market Scanner.

Используйте Full Mode, когда хотите понять, почему сканер принимает определенное решение.

STANDARD MODE

Standard Mode дает больше места для Market Scanner и сохраняет Best Pick видимым в более чистом формате, сфокусированном на сканировании.

Используйте Standard Mode, когда хотите более быстрый торговый процесс и больше видимых рыночных строк.

AXIOM ENGINE

Axiom Engine работает как более высокий сводный слой сканера.

Он считывает более широкий контекст подтверждений и помогает организовать итоговый рыночный уклон в более чистое решение на панели.

Он создан для того, чтобы сделать сканер легче для чтения, а не перегружать трейдера случайными сигналами.

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖКАМИ И ИНДИКАТОРАМИ

Axiom Matrix дает трейдеру прямой контроль над тем, что участвует в сканере.

Вы можете отключать:

целые группы движков

отдельные строки подтверждений

конкретные символы

конкретные таймфреймы

Это означает, что вы можете настроить сканер под свой собственный стиль торговли.

Например:

Не торгуете недельные графики? Отключите W1.

Не хотите конкретный символ? Отключите эту строку.

Не хотите включать один движок подтверждений? Отключите его.

Хотите, чтобы только выбранные инструменты влияли на матрицу? Настройте подтверждения.

OFF означает OFF. Отключенные строки и столбцы исключаются из решения сканера.

ОПОВЕЩЕНИЯ И СТРЕЛКИ НА ГРАФИКЕ

Axiom Matrix включает дополнительные оповещения и стрелки на графике.

Вы можете управлять:

всплывающими оповещениями

push-уведомлениями

email-оповещениями

минимальной уверенностью для оповещений

минимальной уверенностью для стрелок на графике

Оповещения по умолчанию отключены, поэтому пользователь сам решает, когда их активировать.

Стрелки на графике отображаются только тогда, когда текущий символ и таймфрейм графика совпадают с действительным сетапом сканера выше выбранного вами порога уверенности.

Это сохраняет стрелки честными и связанными с расчетом сканера.

КНОПКА REFRESH

Axiom Matrix включает ручную кнопку Refresh.

Сканер уже обновляется автоматически, но кнопка Refresh позволяет пользователю запросить безопасное ручное обновление без повторного прикрепления индикатора или сброса панели.

MARKET WATCH И РУЧНОЙ СПИСОК СИМВОЛОВ

Axiom Matrix может сканировать символы из вашего Market Watch.

Он также может использовать ручной список символов, если вы хотите точно контролировать, какие символы появляются в сканере.

Ручные символы должны точно совпадать с названиями символов у вашего брокера.

ЗАЩИТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Axiom Matrix создан как профессиональный сканер, но он также защищен для стабильной производительности.

Сканер использует внутренние лимиты, кэширование, пагинацию и контроль обновления, чтобы избежать ненужной нагрузки на график.

Он не пытается отображать неограниченное количество строк в одной нечитаемой панели.

Он сохраняет матрицу читаемой и стабильной.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Мультисимвольный рыночный сканер MT5

Мультитаймфреймная матрица сканера

Система Best Axiom Pick

Состояния BUY / SELL / WAIT / NO DATA / OFF / BLOCKED

Процент уверенности для действительных сетапов

Full Mode и Standard Mode

Панель подтверждений на основе движков

Сводный слой Axiom Engine

Движок тренда и направления

Движок моментума и осцилляторов

Движок объема и денежного потока

Движок волатильности и диапазона

Движок поддержки и сопротивления

Движок качества рынка

Кликабельные ячейки матрицы

Кликабельные переключатели таймфреймов

Кликабельные переключатели символов

Управление Engine ON/OFF

Управление строками подтверждений ON/OFF

Ручная кнопка Refresh

Дополнительные оповещения

Дополнительные стрелки на графике

Фильтр уверенности для оповещений

Фильтр уверенности для стрелок

Сканирование символов из Market Watch

Дополнительный ручной список символов

Пагинация для больших списков символов

Сохранение визуального кэша для более плавной навигации по графикам

Безопасность в non-visual tester

ДЛЯ КОГО ЭТОТ ПРОДУКТ

Axiom Matrix создан для трейдеров, которым нужен структурированный рыночный сканер вместо ручной проверки каждого графика.

Он полезен для:

форекс-трейдеров

трейдеров по золоту

трейдеров по индексам

трейдеров по crypto CFD

мультитаймфреймных трейдеров

ручных трейдеров

трейдеров, которые сканируют много символов

трейдеров, которым нужна одна панель для рыночного уклона

ЧЕМ AXIOM MATRIX НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

Axiom Matrix не является Expert Advisor.

Он не открывает сделки автоматически.

Он не является торговым менеджером.

Он не гарантирует прибыль.

Он не заменяет ваше управление рисками.

Это профессиональный рыночный сканер и панель принятия решений, созданные для того, чтобы помочь вам быстрее организовывать рыночную информацию.

ПОЧЕМУ AXIOM MATRIX ОТЛИЧАЕТСЯ

Большинство индикаторов показывают один сигнал на одном графике.

Axiom Matrix отличается тем, что он сканирует рыночный список, сравнивает символы и таймфреймы, организует несколько движков подтверждений, ранжирует самый сильный сетап и дает трейдеру чистую панель принятия решений.

Это не просто индикатор.

Это рыночная сканирующая кабина.

QUICK START

Прикрепите Axiom Matrix к любому графику.

Добавьте предпочитаемые символы в Market Watch.

Выберите, сколько символов вы хотите сканировать.

Используйте Full Mode, чтобы понять подтверждения.

Используйте Standard Mode для более чистого вида сканера.

Следите за Best Axiom Pick.

Нажимайте на ячейки матрицы, чтобы переключаться между символами и таймфреймами.

Включайте оповещения только если хотите получать уведомления.

Настройте фильтры уверенности в соответствии со своим стилем торговли.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Полное PDF-руководство пользователя будет предоставлено по ссылке на документацию продукта.

Руководство объясняет:

установку

режимы панели

использование матрицы

Best Axiom Pick

блоки движков

входные параметры

оповещения

стрелки

переключатели символов/таймфреймов

кнопку Refresh

рекомендуемый рабочий процесс

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Axiom Matrix — это сканер поддержки принятия решений для ручной торговли.

Всегда сочетайте информацию сканера со своим собственным анализом, торговым планом и управлением рисками.

СТАРТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Axiom Matrix сейчас доступен за $99 во время запуска.

Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок.

Если вы хотите получить стартовую цену, приобретите его до завершения первых 30 покупок.