Индекс потребительских цен, м/м (Consumer Price Index (CPI) m/m) отражает изменение цен на потребительские товары и услуги в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Информация о ценах собирается ежемесячно путем опроса жителей городских регионов, занятых на предприятиях частного и государственного сектора.

Для расчета индекса учитываются цены на товары и услуги из продовольственной корзины, состав которой отражает структуру потребления домохозяйств Индии.

Корзина продуктов и услуг как минимум раз в год пересматривается, в зависимости от текущих экономических, технологических и культурных изменений в стране. К изменениям цен на каждую позицию списка применяется фиксированный набор весов (влияние составляющих корзины на конечный индекс отражает их важность для типичного бюджета домохозяйства). Если из ассортимента магазинов исчезает определенный бренд продукции, то для сохранения репрезентативности выбирается наиболее близкий к нему по цене и сопоставимый по качеству.

В расчет ИПЦ не входят расходы владельцев жилья на проживание в нем (налоги, технические работы, поддержание состояния) и налоговые сборы. Однако коммунальные платежи, мелкий ремонт дома и техническое обслуживание коммунальных систем в индексе учитываются.

Чтобы можно было объективно следить за изменением цен от месяца к месяцу, индекс сезонно скорректирован. Индекс потребительских цен — ключевой показатель инфляции в стране и состояния экономики в Индии. Этот индекс влияет на процентные ставки, налоговые льготы, с его учетом корректируется заработная плата и государственные пособия и т.д. В качестве меры инфляции ИПЦ оказывает сильное влияние на стоимость индийской рупии. Его рост может положительно отразиться на котировках INR.

График последних значений: