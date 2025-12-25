Решение Резервного банка Индии по процентной ставке по обратным РЕПО (RBI Reverse Repo Rate Decision) как и по основной ставке выносится Комитетом Банка шесть раз в год.

Как следует из названия, эта ставка противоположная ставке рефинансирования. Это процентная ставка обратного заимствования, по которой Резервный банк Индии занимает деньги у банков страны. РБИ обычно использует этот инструмент, когда в банковской системе накапливается слишком много денег. При увеличении ставки по обратным РЕПО банки получают более высокий процент и предпочитают давать деньги взаймы Резервному банку (который к тому же считается более надежным заемщиком), чем населению и предприятиям.

Изменение ставки РЕПО влияет на скорость ввода ликвидности в банковскую систему, а ставка обратного РЕПО указывает на скорость вывода ликвидности в резервный банк. Неожиданное снижение процентной ставки по обратным РЕПО может положительно отразиться на котировках индийской рупии.

График последних значений: