Решение Резервного банка Индии по процентной ставке по обратным РЕПО (Reserve Bank of India Reverse REPO Rate Decision)
Решение Резервного банка Индии по процентной ставке по обратным РЕПО (RBI Reverse Repo Rate Decision) как и по основной ставке выносится Комитетом Банка шесть раз в год.
Как следует из названия, эта ставка противоположная ставке рефинансирования. Это процентная ставка обратного заимствования, по которой Резервный банк Индии занимает деньги у банков страны. РБИ обычно использует этот инструмент, когда в банковской системе накапливается слишком много денег. При увеличении ставки по обратным РЕПО банки получают более высокий процент и предпочитают давать деньги взаймы Резервному банку (который к тому же считается более надежным заемщиком), чем населению и предприятиям.
Изменение ставки РЕПО влияет на скорость ввода ликвидности в банковскую систему, а ставка обратного РЕПО указывает на скорость вывода ликвидности в резервный банк. Неожиданное снижение процентной ставки по обратным РЕПО может положительно отразиться на котировках индийской рупии.
