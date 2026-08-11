Внутренний валовой продукт г/г (Gross Domestic Product y/y) — важнейший показатель экономической активности и основной индикатор здоровья экономики страны. ВВП отражает изменение в стоимости всей продукции, произведенной в стране, в сравнении с аналогичным кварталом предыдущего года.

Исходные данные для расчета индикатора собирает Центральный офис статистики при Министерстве статистики. Для этого Офис опрашивает все сектора экономики и рассчитывает различные индексы, например Индекс промышленного производства, Индекс потребительских цен, и др. Также для расчета ВВП используются данные, предоставляемые государственными агентствами и департаментами.

ВВП Индии рассчитывается двумя способами: на основе экономической активности (с расчетом коэффициента фактической стоимости) и по расходам. Первый вариант рассчитывается на основе собранных данных о чистых изменениях стоимости по каждому сектору за определенный период времени. Расчет охватывает восемь секторов:

сельское хозяйство

добыча полезных ископаемых

промышленность

электро-, газо- и водоснабжение

строительство

торговля

финансовые услуги

коммуникационные и социальные услуги

ВВП по расходам рассчитывается как сумма внутренних расходов на конечные товары и услуги. Это включает в себя расходы на потребление домохозяйств, чистые инвестиции (т.е. накопление капитала), государственные расходы и торговый баланс (экспорт минус импорт).

Итоговые значения этих двух способов могут не совпадать, однако различия незначительны. Расчет на основе экономической активности позволяет оценить состояние каждого сектора в отдельности, а способ по расходам отражает различные области экономики, например торговлю и инвестиции.

Увеличение ВВП означает, что экономика расширяется. Поэтому рост значения считается благоприятным для котировок индийской рупии.

График последних значений: