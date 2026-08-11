Экономический календарь
Валовой внутренний продукт (ВВП) Индии г/г (India Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Средняя
|7.8%
|6.8%
|
8.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
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Предыдущее
|6.6%
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7.8%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
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Предыдущее
Внутренний валовой продукт г/г (Gross Domestic Product y/y) — важнейший показатель экономической активности и основной индикатор здоровья экономики страны. ВВП отражает изменение в стоимости всей продукции, произведенной в стране, в сравнении с аналогичным кварталом предыдущего года.
Исходные данные для расчета индикатора собирает Центральный офис статистики при Министерстве статистики. Для этого Офис опрашивает все сектора экономики и рассчитывает различные индексы, например Индекс промышленного производства, Индекс потребительских цен, и др. Также для расчета ВВП используются данные, предоставляемые государственными агентствами и департаментами.
ВВП Индии рассчитывается двумя способами: на основе экономической активности (с расчетом коэффициента фактической стоимости) и по расходам. Первый вариант рассчитывается на основе собранных данных о чистых изменениях стоимости по каждому сектору за определенный период времени. Расчет охватывает восемь секторов:
- сельское хозяйство
- добыча полезных ископаемых
- промышленность
- электро-, газо- и водоснабжение
- строительство
- торговля
- финансовые услуги
- коммуникационные и социальные услуги
ВВП по расходам рассчитывается как сумма внутренних расходов на конечные товары и услуги. Это включает в себя расходы на потребление домохозяйств, чистые инвестиции (т.е. накопление капитала), государственные расходы и торговый баланс (экспорт минус импорт).
Итоговые значения этих двух способов могут не совпадать, однако различия незначительны. Расчет на основе экономической активности позволяет оценить состояние каждого сектора в отдельности, а способ по расходам отражает различные области экономики, например торговлю и инвестиции.
Увеличение ВВП означает, что экономика расширяется. Поэтому рост значения считается благоприятным для котировок индийской рупии.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовой внутренний продукт (ВВП) Индии г/г (India Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
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