Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г (Reserve Bank of India M3 Money Supply y/y)

Страна:
Индия
INR, Индийская рупия
Источник:
Резервный банк Индии (RBI) (Reserve Bank of India)
Сектор:
Деньги
Низкая
Последний релиз
Предыдущее
Следующий релиз
Предыдущее
Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г (RBI M3 Money Supply y/y) отражает процентное изменение во всей денежной массе, находящейся в обращении в экономике Индии, в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Считается одним из важнейших показателей экономики.

В денежный агрегат M3 входят находящиеся в обращении банкноты и монеты, средства на текущих счетах (подлежащие выплате), срочные и сберегательные депозиты, доли в фондах денежного рынка, соглашения РЕПО и долговые ценные бумаги. Среди всех денежных агрегатов M3 является наиболее важным, поскольку он является наиболее стабильным. Если, к примеру, изменяется только процентная ставка сбережений, массы M1 и M2 перераспределяются, но M3 остается постоянной.

Считается, что существует положительная связь между ростом денежной массы М3 и повышением инфляции, экономическим ростом и ростом доходов. Недостаточная же денежная масса M3 оказывает негативное влияние на эти три экономические переменные. В связи с этим рост денежного агрегата M3 может иметь благоприятной влияние на котировки индийской рупии, поскольку он предполагает также рост доходов и инфляции.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г (Reserve Bank of India M3 Money Supply y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
12 дек. 2025
N/D
28 нояб. 2025
N/D
14 нояб. 2025
N/D
31 окт. 2025
N/D
9.4%
9.2%
17 окт. 2025
9.2%
9.6%
3 окт. 2025
9.6%
9.4%
9.2%
19 сент. 2025
9.2%
9.5%
9.5%
5 сент. 2025
9.5%
9.8%
22 авг. 2025
9.8%
10.0%
8 авг. 2025
9.6%
10.0%
25 июл. 2025
9.6%
9.5%
9.5%
11 июл. 2025
9.5%
9.6%
27 июн. 2025
9.6%
9.6%
9.8%
13 июн. 2025
9.8%
9.5%
9.5%
30 мая 2025
9.5%
9.4%
9.5%
16 мая 2025
9.5%
9.4%
9.5%
2 мая 2025
9.5%
9.3%
9.6%
18 апр. 2025
9.6%
9.2%
9.5%
4 апр. 2025
9.5%
9.4%
9.6%
21 мар. 2025
9.6%
9.3%
9.6%
7 мар. 2025
9.6%
9.9%
9.6%
21 февр. 2025
9.6%
9.7%
9.8%
7 февр. 2025
9.8%
10.0%
9.6%
24 янв. 2025
9.6%
10.3%
10.1%
10 янв. 2025
10.1%
9.4%
9.3%
27 дек. 2024
9.3%
9.9%
10.7%
13 дек. 2024
10.7%
10.1%
10.0%
29 нояб. 2024
10.0%
10.8%
10.4%
15 нояб. 2024
10.4%
11.2%
11.2%
1 нояб. 2024
11.2%
11.1%
11.1%
18 окт. 2024
11.1%
11.0%
11.0%
4 окт. 2024
11.0%
10.5%
10.8%
20 сент. 2024
10.8%
10.3%
10.4%
6 сент. 2024
10.4%
10.2%
10.2%
23 авг. 2024
10.2%
10.3%
10.3%
9 авг. 2024
10.3%
10.4%
10.0%
26 июл. 2024
10.0%
11.2%
10.7%
12 июл. 2024
10.7%
10.4%
9.7%
28 июн. 2024
9.7%
11.2%
10.9%
14 июн. 2024
10.9%
11.1%
10.9%
31 мая 2024
10.9%
11.1%
10.9%
17 мая 2024
10.9%
11.2%
11.1%
3 мая 2024
11.1%
11.1%
10.9%
19 апр. 2024
10.9%
11.4%
5 апр. 2024
11.4%
11.2%
22 мар. 2024
11.2%
11.3%
8 мар. 2024
11.3%
10.9%
23 февр. 2024
10.9%
11.3%
9 февр. 2024
11.3%
11.0%
26 янв. 2024
11.0%
10.8%
