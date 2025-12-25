Экономический календарь
Решение Резервного банка Индии по процентной ставке (Reserve Bank of India Interest Rate Decision)
|Средняя
|N/D
|
5.50%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Решение Резервного банка Индии по процентной ставке (RBI Interest Rate Decision) выносится комитетом по кредитно-финансовой политике Банка шесть раз в год.
Базовая ставка, или ставка рефинансирования, — процентная ставка, по которой Резервный банк предоставляет краткосрочные кредиты коммерческим банкам страны. При увеличении ставки такие кредиты становятся более дорогими. Как правило, резервный банк снижает ставку, когда стране требуется расширение активности банковской сферы и экономики в целом.
Для борьбы с инфляцией Резервный банк может повышать ставку. Это приводит к увеличению затрат по кредитам для коммерческих банков, которые, в свою очередь, увеличивают стоимость кредитов своим клиентам, и заимствования по всей экономике становятся более дорогими. Это приводит к снижению объемов выданных кредитов и объемов потребления в экономике. Это, в свою очередь, приведет к снижению инфляции.
Если при оглашении ставка Банка оказывается выше ожидаемой, это может считаться благоприятным для котировок индийской рупии. Значение ставки ниже ожидаемого может негативно повлиять на котировки INR.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Решение Резервного банка Индии по процентной ставке (Reserve Bank of India Interest Rate Decision)".
