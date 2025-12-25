Импорт Индии (Imports) отражает стоимость товаров, ввезенных из-за границы, в долларах США. Расчет стоимости экспорта в американской валюте помогает корректно сравнивать показатели Индии с другими странами и оценивать торговую статистику. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков.

Основные статьи импорта Индии — сырая нефть, золото, уголь, машинное оборудование и телефоны. Больше всего товаров Индия импортирует из Китая, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака. При этом в последние годы импорт имеет тенденцию к сокращению — для этого правительство запустило программу "Сделай в Индии".

Если импортируется больше товаров и услуг, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. При этом влияние торгового баланса на котировки национальной валюты неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. К примеру, в условиях рецессии экономики начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. И наоборот, если экономика быстро растет, то для обеспечения ценовой конкуренции развитые страны предпочитают развивать импорт. Всё это влияет на котировки валюты соответствующим образом.

Чаще всего при совершении сделок по импорту покупатель вынужден приобретать иностранную валюту, чтобы заплатить за товар, поэтому рост импорта может отрицательно сказаться на котировках индийской рупии. И наоборот, значение импорта ниже ожидаемого может иметь положительно влияние на котировки INR.

График последних значений: