Импорт Индии (India Imports)

Страна:
Индия
INR, Индийская рупия
Источник:
Департамент торговли (Department of Commerce)
Сектор:
Торговля
Низкая $​62.66 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​63.21 млрд
$​62.66 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Импорт Индии (Imports) отражает стоимость товаров, ввезенных из-за границы, в долларах США. Расчет стоимости экспорта в американской валюте помогает корректно сравнивать показатели Индии с другими странами и оценивать торговую статистику. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков.

Основные статьи импорта Индии — сырая нефть, золото, уголь, машинное оборудование и телефоны. Больше всего товаров Индия импортирует из Китая, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака. При этом в последние годы импорт имеет тенденцию к сокращению — для этого правительство запустило программу "Сделай в Индии".

Если импортируется больше товаров и услуг, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. При этом влияние торгового баланса на котировки национальной валюты неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. К примеру, в условиях рецессии экономики начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. И наоборот, если экономика быстро растет, то для обеспечения ценовой конкуренции развитые страны предпочитают развивать импорт. Всё это влияет на котировки валюты соответствующим образом.

Чаще всего при совершении сделок по импорту покупатель вынужден приобретать иностранную валюту, чтобы заплатить за товар, поэтому рост импорта может отрицательно сказаться на котировках индийской рупии. И наоборот, значение импорта ниже ожидаемого может иметь положительно влияние на котировки INR.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Импорт Индии (India Imports)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
$​62.66 млрд
окт. 2025
N/D
$​62.92 млрд
$​68.53 млрд
сент. 2025
$​68.53 млрд
$​62.52 млрд
$​61.59 млрд
авг. 2025
$​61.59 млрд
$​62.28 млрд
$​64.59 млрд
июль 2025
$​64.59 млрд
$​62.02 млрд
$​53.92 млрд
июнь 2025
$​53.92 млрд
$​61.97 млрд
$​60.61 млрд
май 2025
$​60.61 млрд
$​61.78 млрд
$​64.91 млрд
апр. 2025
$​64.91 млрд
$​49.22 млрд
$​63.51 млрд
март 2025
$​63.51 млрд
$​61.43 млрд
$​50.96 млрд
февр. 2025
$​50.96 млрд
$​61.43 млрд
$​59.42 млрд
янв. 2025
$​59.42 млрд
$​61.74 млрд
$​59.95 млрд
дек. 2024
$​59.95 млрд
$​62.10 млрд
$​69.95 млрд
нояб. 2024
$​69.95 млрд
$​59.69 млрд
$​66.34 млрд
окт. 2024
$​66.34 млрд
$​59.30 млрд
$​55.36 млрд
сент. 2024
$​55.36 млрд
$​59.08 млрд
$​64.36 млрд
авг. 2024
$​64.36 млрд
$​58.62 млрд
$​57.48 млрд
июль 2024
$​57.48 млрд
$​58.27 млрд
$​56.18 млрд
июнь 2024
$​56.18 млрд
$​58.26 млрд
$​61.91 млрд
май 2024
$​61.91 млрд
$​57.66 млрд
$​54.09 млрд
апр. 2024
$​54.09 млрд
$​58.06 млрд
$​57.28 млрд
март 2024
$​57.28 млрд
$​58.58 млрд
$​60.11 млрд
февр. 2024
$​60.11 млрд
$​56.89 млрд
$​54.41 млрд
янв. 2024
$​54.41 млрд
$​59.50 млрд
$​58.25 млрд
дек. 2023
$​58.25 млрд
$​59.57 млрд
$​54.48 млрд
нояб. 2023
$​54.48 млрд
$​59.92 млрд
$​65.03 млрд
окт. 2023
$​65.03 млрд
$​56.44 млрд
$​53.84 млрд
сент. 2023
$​53.84 млрд
$​56.09 млрд
$​58.64 млрд
авг. 2023
$​58.64 млрд
$​53.19 млрд
$​52.92 млрд
июль 2023
$​52.92 млрд
$​55.29 млрд
$​53.10 млрд
июнь 2023
$​53.10 млрд
$​53.78 млрд
$​57.10 млрд
май 2023
$​57.10 млрд
$​54.13 млрд
$​49.90 млрд
апр. 2023
$​49.90 млрд
$​55.03 млрд
$​58.11 млрд
март 2023
$​58.11 млрд
$​51.14 млрд
$​51.31 млрд
февр. 2023
$​51.31 млрд
$​54.60 млрд
$​50.66 млрд
янв. 2023
$​50.66 млрд
$​57.40 млрд
$​58.24 млрд
дек. 2022
$​58.24 млрд
$​56.57 млрд
$​55.88 млрд
нояб. 2022
$​55.88 млрд
$​59.24 млрд
$​56.69 млрд
окт. 2022
$​56.69 млрд
$​62.00 млрд
$​61.16 млрд
сент. 2022
$​61.16 млрд
$​64.61 млрд
$​61.90 млрд
авг. 2022
$​61.90 млрд
$​67.00 млрд
$​66.27 млрд
июль 2022
$​66.27 млрд
$​65.49 млрд
$​66.31 млрд
июнь 2022
$​66.31 млрд
$​62.35 млрд
$​63.22 млрд
май 2022
$​63.22 млрд
$​61.01 млрд
$​60.30 млрд
апр. 2022
$​60.30 млрд
$​58.60 млрд
$​60.74 млрд
март 2022
$​60.74 млрд
$​54.01 млрд
$​55.45 млрд
февр. 2022
$​55.45 млрд
$​55.93 млрд
$​51.93 млрд
янв. 2022
$​51.93 млрд
$​56.69 млрд
$​59.48 млрд
дек. 2021
$​59.48 млрд
$​54.42 млрд
$​52.94 млрд
нояб. 2021
$​52.94 млрд
$​56.23 млрд
$​55.37 млрд
окт. 2021
$​55.37 млрд
$​52.11 млрд
$​56.39 млрд
1234
