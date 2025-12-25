Торговый баланс (Trade Balance) — разница между общим объемом экспорта и импорта товаров и услуг за отчетный период, выраженная в индийских рупиях. Индикатор отражает объемы торговли страны с ее партнерами. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков между странами. Кроме того, это важный показатель развития экономики.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров и услуг, чем она может потребить.

Крупнейшими торговыми партнерами Индии являются США, ЕС и Китай. С 90х гг XX века в Индии наблюдается общий торговый дефицит, причем дефицит имеет тенденцию к увеличению.

Влияние значения торгового баланса на котировки обычно неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. К примеру, в условиях рецессии экономики начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. В случае с Индией профицит считается благоприятным, поэтому рост значения выше ожидаемого может положительно отразиться на котировках индийской рупии. И наоборот, увеличение дефицита может подтолкнуть котировки национальной валюты вниз.

График последних значений: