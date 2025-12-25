Экономический календарь
Торговый баланс Индии (India Trade Balance)
|Низкая
|$-24.53 млрд
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|$-29.33 млрд
|
$-24.53 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Торговый баланс (Trade Balance) — разница между общим объемом экспорта и импорта товаров и услуг за отчетный период, выраженная в индийских рупиях. Индикатор отражает объемы торговли страны с ее партнерами. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков между странами. Кроме того, это важный показатель развития экономики.
В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров и услуг, чем она может потребить.
Крупнейшими торговыми партнерами Индии являются США, ЕС и Китай. С 90х гг XX века в Индии наблюдается общий торговый дефицит, причем дефицит имеет тенденцию к увеличению.
Влияние значения торгового баланса на котировки обычно неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. К примеру, в условиях рецессии экономики начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. В случае с Индией профицит считается благоприятным, поэтому рост значения выше ожидаемого может положительно отразиться на котировках индийской рупии. И наоборот, увеличение дефицита может подтолкнуть котировки национальной валюты вниз.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Индии (India Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
