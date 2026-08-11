Экономический календарь
Индекс потребительских цен на продукты питания в Индии м/м (India Consumer Food Price Index (CFPI) m/m)
|Низкая
|1.71%
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4.20%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
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Предыдущее
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1.71%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
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Предыдущее
Индекс потребительских цен на продукты питания м/м (CFPI m/m) — индикатор изменения розничных цен на продукты питания с точки зрения потребителей в отчетном месяце в сравнении с предыдущим месяцем. Индекс рассчитывается ежемесячно, а методология расчета схожа с основным ИПЦ.
Продукты питания и напитки составляют важную часть потребительской корзины, а их вес — 39,05% от общего ИПЦ. Министерство статистики и выполнения программ выпускает ИПЦ на продукты питания по трем категориям населения: сельское, городское и комбинированный индекс. Данные по городским и сельским территориям собирают местные органы статистики.
Измерение движения цен на продукты питания имеет большое значение в оценке изменения цен. Инфляция в Индии в большой степени вызвана нарушениями поставок продуктов питания. CFPI — рассчитывается на основе цен, которые уплачивает конечный потребитель, в отличие от индекса цен на продукты питания, для которого используются оптовые цены. Рост CFPI, как и основного ИПЦ, может положительно отразиться на котировках индийской рупии.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен на продукты питания в Индии м/м (India Consumer Food Price Index (CFPI) m/m)".
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