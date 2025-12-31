Экономический календарь
Соотношение счета текущих операций и Валовой внутренний продукта (ВВП) Индии (India Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)
|Низкая
|N/D
|-0.1%
|
-0.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Счет текущих операций (Current Account) — это важная часть платежного баланса Индии, которая систематизирует данные обо всех экономических транзакциях между резидентами и нерезидентами страны. Помимо абсолютного значения, счет текущих операций выражается в процентах от ВВП страны, что указывает на уровень международной конкуренции страны.
Счет текущих операций отражает все транзакции, связанные с товарами и услугами, а также первичные и вторичные доходы. К первичному доходу относят инвестиционный доход (например, проценты и дивиденды). Вторичный доход включает в себя текущие переводы между резидентами и нерезидентами без каких-либо условий. Например, это текущие трансферты центрального правительства или иностранная помощь.
Профицит счета текущих операций увеличивает чистые внешние активы и приводит к увеличению экспорта капитала в форме увеличения внешних активов на счете капитальных операций. Некоторые экономисты интерпретируют это как признак слабости, другие — как силу. Обратная ситуация возникает в случае дефицита текущего счета. Кроме того, длительные растущие дисбалансы внешних операций рассматриваются как причины финансовых кризисов.
В целом же превышение текущего показателя над прогнозным считается благоприятным для котировок индийской рупии, а значение ниже ожидаемого — негативным.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Соотношение счета текущих операций и Валовой внутренний продукта (ВВП) Индии (India Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
