Индикатор производства в обрабатывающей промышленности г/г (Manufacturing Production y/y) отражает изменение стоимости произведенных товаров в обрабатывающем секторе индийской индустрии в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Объемы промышленного производства вычисляются по ценам с добавленной стоимостью на основе базовых цен.

Обрабатывающая промышленность — одно из целевых направлений экономики Индии. Правительство запустило инициативу "Сделай в Индии" для увеличения объема производства и доли промышленности в ВВП. Основной вклад в отрасль вносит производство автомобилей, фармацевтика, химическое производство, производство продуктов питания, электроника, текстильное производство и др. Все оценки подвергаются корректировке с учетом сезонных колебаний.

Индикатор рассчитывается с учетом инфляции: к нему применяется дефлятор на основе индекса цен производителей. Этот индекс выбран, поскольку он фактически измеряет цены на промышленные товары на выходе с предприятия. Таким образом оценивается чистый оборот производителя, без влияния наценок розничных продавцов.

Показатель является одним из краткосрочных индикаторов развития экономики страны. Он участвует в расчете ВВП страны. Рост объема производства в обрабатывающей промышленности — опережающий показатель роста потребительской активности и розничных продаж в стране. Кроме того, это источник трудоустройства. Поэтому рост этого индикатора может положительно отразиться на котировках индийской рупии.

График последних значений: