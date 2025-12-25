Экономический календарь
Индекс оптовых цен на промышленные товары в Индии г/г (India Wholesale Price Index - Manufactured Products y/y)
|Низкая
|1.33%
|0.95%
|
1.54%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс оптовых цен на промышленные товары г/г (WPI Manufactured Products y/y) отражает изменение оптовых цен на указанную группу товаров в текущем месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Индекс рассчитывается ежемесячно для оценки инфляции.
Общий индекс оптовых цен рассчитывается для корзины товаров и услуг, в которую включены три группы: основные статьи, топливо и электроэнергия и промышленные товары. Наибольший вес в 64,23 имеет группа промышленных товаров. Продукция, включенная в выборку статистики цен, покрывает не менее 80% производства промышленных предприятий страны.
Для составления индикатора Офис экономического советника собирает информацию от частных и государственных производственных предприятий. Выборка предприятий, как и набор исследуемых товаров периодически обновляются в соответствии с текущей структурой рынка.
Это опережающий индикатор потребительской инфляции, поскольку за изменениями оптовых цен следует изменение цен для конечных потребителей на розничном уровне. Кроме того, информация об изменениях оптовых цен используется различными агентствами для индексаций и пересмотров выплат. Рост индекса оптовых цен свидетельствует о росте розничных цен и потребительских расходов в краткосрочной перспективе, что может благоприятно отразиться на котировках индийской рупии.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс оптовых цен на промышленные товары в Индии г/г (India Wholesale Price Index - Manufactured Products y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
