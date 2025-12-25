Экономический календарь
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Индии от S&P Global (S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Низкая
|56.6
|58.4
|
59.2
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|58.1
|
56.6
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Markit (Markit Manufacturing PMI) — индикатор изменения деловых условий в промышленном секторе Индии в отчетном месяце. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению из 400 частных компаний производственного сектора. Ответы оцениваются в сравнении с предыдущим месяцем.
Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей стране.
Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры деятельности компаний, среди которых объем выпущенной продукции, количество новых полученных заказов, материальные запасы и пр. Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности.
Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.
PMI в производственном секторе – один из самых популярных индексов среди экономистов. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь сектор. Его трактуют как опережающий индикатор активности производства и инфляции в стране. Рост PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки индийской рупии.
