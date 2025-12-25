КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Индии от S&P Global (S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Индия
INR, Индийская рупия
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Низкая 56.6 58.4
59.2
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
58.1
56.6
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Markit (Markit Manufacturing PMI) — индикатор изменения деловых условий в промышленном секторе Индии в отчетном месяце. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению из 400 частных компаний производственного сектора. Ответы оцениваются в сравнении с предыдущим месяцем.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей стране.

Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры деятельности компаний, среди которых объем выпущенной продукции, количество новых полученных заказов, материальные запасы и пр. Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности.

Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI в производственном секторе – один из самых популярных индексов среди экономистов. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь сектор. Его трактуют как опережающий индикатор активности производства и инфляции в стране. Рост PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки индийской рупии.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Индии от S&P Global (S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
56.6
58.4
59.2
окт. 2025
59.2
58.4
57.7
сент. 2025
57.7
58.9
59.3
авг. 2025
59.3
58.7
59.1
июль 2025
59.1
58.4
58.4
июнь 2025
58.4
58.5
57.6
май 2025
57.6
57.6
58.2
апр. 2025
58.2
59.0
58.1
март 2025
58.1
55.5
56.3
февр. 2025
56.3
58.0
57.7
янв. 2025
57.7
57.0
57.4
дек. 2024
57.4
57.3
57.3
нояб. 2024
57.3
57.4
57.5
окт. 2024
57.5
57.4
56.5
сент. 2024
56.5
57.6
57.5
авг. 2024
57.5
56.6
58.1
июль 2024
58.1
57.0
58.3
июнь 2024
58.3
58.2
57.5
май 2024
57.5
59.1
58.8
апр. 2024
58.8
58.6
59.1
март 2024
59.1
57.2
56.9
февр. 2024
56.9
56.3
56.5
янв. 2024
56.5
55.7
54.9
дек. 2023
54.9
55.8
56.0
нояб. 2023
56.0
56.5
55.5
окт. 2023
55.5
58.1
57.5
сент. 2023
57.5
58.2
58.6
авг. 2023
58.6
57.8
57.7
июль 2023
57.7
58.3
57.8
июнь 2023
57.8
58.0
58.7
май 2023
58.7
56.8
57.2
апр. 2023
57.2
55.9
56.4
март 2023
56.4
55.4
55.3
февр. 2023
55.3
56.6
55.4
янв. 2023
55.4
56.8
57.8
дек. 2022
57.8
55.5
55.7
нояб. 2022
55.7
55.2
55.3
окт. 2022
55.3
55.8
55.1
сент. 2022
55.1
56.4
56.4
авг. 2022
56.4
55.2
56.4
июль 2022
56.4
54.2
53.9
июнь 2022
53.9
54.6
54.6
май 2022
54.6
54.3
54.7
апр. 2022
54.7
54.4
54.0
март 2022
54.0
54.4
54.9
февр. 2022
54.9
54.7
54.0
янв. 2022
54.0
56.6
55.5
дек. 2021
55.5
56.8
57.6
нояб. 2021
57.6
54.8
55.9
окт. 2021
55.9
53.0
53.7
