Промышленное производство за период с начала финансового года г/г (Industrial Production FYTD y/y), или IIP, отражает изменение в объемах произведенной продукции и активность в промышленной отрасли в период с начала финансового года (1 апреля) до текущей даты в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. В рамках индекса к промышленности относят горнодобывающую отрасль, производственные и энергетические предприятия.

Для расчета индикатора используют объемы производства в стоимостном выражении, то есть в виде стоимости выпущенной продукции. Товары, производство которых занимает более одного месяца, учитываются как "незавершенное производство". Это позволяет избежать внезапных скачков, появляющихся при сборе данных в количественном выражении. Кроме того, при расчете в стоимостном выражении применяется дефлятор цен.

Это композитный индикатор: итоговое значение рассчитывается из значений объемов производства отдельных отраслей индийской промышленности. Индекс производства рассчитывается относительно уровня за базовый период, который установлен на 2011-2012 годы. Также на основе базового года каждой отрасли присваиваются определенные веса, которые периодически пересматриваются с тем, чтобы отражать изменения в структуре и составе отрасли, связанные с технологическим развитием, экономическими реформами и изменениями в структуре потребления.

Для сбора данных агентства-источники выбирают производственные предприятия по конкретной группе товаров. В качестве таких агентств выступают различные министерства и департаменты при правительстве Индии, которые предоставляют собранные данные в рабочую группу Центрального управления статистики.

Публикацию индикатора тщательно отслеживают экономисты и аналитики, поскольку он отражает эффективность экономики, а также ее направление. Сравнение данных аналогичных периодов за текущий и прошлый год позволяет предсказать итоги финансового года для экономики страны. Рост индикатора, превышающий прогнозируемые значения, считается благоприятным для котировок индийской рупии.

