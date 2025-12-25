КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс оптовых цен в Индии г/г (India Wholesale Price Index y/y)

Страна:
Индия
INR, Индийская рупия
Источник:
Офис экономического советника (Office of the Economic Adviser)
Сектор:
Цены
Средняя -0.32% -0.87%
-1.21%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс оптовых цен г/г (WPI y/y) отражает изменение оптовых цен на товары и услуги в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Индекс рассчитывается ежемесячно для оценки инфляции.

На текущий момент в корзину товаров и услуг включены 697 компонентов. Корзина разделена на три группы: основные статьи (продукты питания, минералы, сырая нефть и природный газ), топливо и электроэнергия (каменный уголь, минеральные масла и электроэнергия) и промышленные товары. Этим группам присваиваются веса, которые отражают их значимость в экономике Индии. Это 22,62, 13,15 и 64,23 соответственно.

Учитываются действительные цены, фактически уплачиваемые оптовым покупателем товаров на этапе сделки. Исходные данные собираются из различных источников, включая министерства и департаменты, а также государственные и частные предприятия. Компоненты рассчитываются на основе базисного периода, который на текущий момент установлен на 2011-12 гг.

Это опережающий индикатор потребительской инфляции, поскольку за изменениями оптовых цен следует изменение цен для конечных потребителей на розничном уровне. Кроме того, информация об изменениях оптовых цен используется различными агентствами для индексаций и пересмотров выплат. Рост индекса оптовых цен свидетельствует о росте розничных цен и потребительских расходов в краткосрочной перспективе, что может благоприятно отразиться на котировках индийской рупии.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс оптовых цен в Индии г/г (India Wholesale Price Index y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
-0.32%
-0.87%
-1.21%
окт. 2025
-1.21%
0.17%
0.13%
сент. 2025
0.13%
0.27%
0.52%
авг. 2025
0.52%
-0.15%
-0.58%
июль 2025
-0.58%
0.09%
0.39%
май 2025
0.39%
0.38%
0.85%
апр. 2025
0.85%
1.79%
2.05%
март 2025
2.05%
2.78%
2.38%
февр. 2025
2.38%
2.52%
2.31%
янв. 2025
2.31%
1.85%
2.37%
дек. 2024
2.37%
0.96%
1.89%
нояб. 2024
1.89%
2.76%
2.36%
окт. 2024
2.36%
2.41%
1.84%
сент. 2024
1.84%
1.82%
1.31%
авг. 2024
1.31%
1.39%
2.04%
июль 2024
2.04%
2.20%
3.36%
июнь 2024
3.36%
4.41%
2.61%
май 2024
2.61%
0.46%
1.26%
апр. 2024
1.26%
1.54%
0.53%
март 2024
0.53%
-0.22%
0.20%
февр. 2024
0.20%
0.76%
0.27%
янв. 2024
0.27%
1.86%
0.73%
дек. 2023
0.73%
0.81%
0.26%
нояб. 2023
0.26%
-0.68%
-0.52%
окт. 2023
-0.52%
-0.27%
-0.26%
сент. 2023
-0.26%
-0.94%
-0.52%
авг. 2023
-0.52%
0.17%
-1.36%
июль 2023
-1.36%
-3.48%
-4.12%
июнь 2023
-4.12%
-4.31%
-3.48%
май 2023
-3.48%
-3.57%
-0.92%
апр. 2023
-0.92%
-1.31%
1.34%
март 2023
1.34%
2.67%
3.85%
февр. 2023
3.85%
3.99%
4.73%
янв. 2023
4.73%
4.95%
4.95%
дек. 2022
4.95%
4.62%
5.85%
нояб. 2022
5.85%
7.00%
8.39%
окт. 2022
8.39%
9.01%
10.70%
сент. 2022
10.70%
10.11%
12.41%
авг. 2022
12.41%
11.40%
13.93%
июль 2022
13.93%
12.48%
15.18%
июнь 2022
15.18%
16.46%
15.88%
май 2022
15.88%
16.71%
15.08%
апр. 2022
15.08%
15.41%
14.55%
март 2022
14.55%
12.14%
13.11%
февр. 2022
13.11%
12.27%
12.96%
янв. 2022
12.96%
11.89%
13.56%
дек. 2021
13.56%
12.83%
14.23%
нояб. 2021
14.23%
12.83%
12.54%
окт. 2021
12.54%
12.68%
10.66%
сент. 2021
10.66%
13.69%
11.39%
1234
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания