Экономический календарь
Индекс оптовых цен в Индии г/г (India Wholesale Price Index y/y)
|Средняя
|-0.32%
|-0.87%
|
-1.21%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс оптовых цен г/г (WPI y/y) отражает изменение оптовых цен на товары и услуги в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Индекс рассчитывается ежемесячно для оценки инфляции.
На текущий момент в корзину товаров и услуг включены 697 компонентов. Корзина разделена на три группы: основные статьи (продукты питания, минералы, сырая нефть и природный газ), топливо и электроэнергия (каменный уголь, минеральные масла и электроэнергия) и промышленные товары. Этим группам присваиваются веса, которые отражают их значимость в экономике Индии. Это 22,62, 13,15 и 64,23 соответственно.
Учитываются действительные цены, фактически уплачиваемые оптовым покупателем товаров на этапе сделки. Исходные данные собираются из различных источников, включая министерства и департаменты, а также государственные и частные предприятия. Компоненты рассчитываются на основе базисного периода, который на текущий момент установлен на 2011-12 гг.
Это опережающий индикатор потребительской инфляции, поскольку за изменениями оптовых цен следует изменение цен для конечных потребителей на розничном уровне. Кроме того, информация об изменениях оптовых цен используется различными агентствами для индексаций и пересмотров выплат. Рост индекса оптовых цен свидетельствует о росте розничных цен и потребительских расходов в краткосрочной перспективе, что может благоприятно отразиться на котировках индийской рупии.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс оптовых цен в Индии г/г (India Wholesale Price Index y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
