Экономический календарь
Рост объёма привлечённых депозитов в Индии г/г (India Deposit Growth y/y)
|Низкая
|10.2%
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|10.1%
|
10.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Рост объёма привлечённых депозитов г/г (Deposit Growth y/y) отражает изменение в банковских депозитах в текущем квартале, в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года. Для расчета индикатора Резервный банк Индии проводит опрос среди коммерческих банков страны.
Депозиты — деньги, принятые банком от населения и подлежащие возврату по требованию или иным образом. В статистику включаются текущие депозиты, депозиты в сберегательных банках, срочные депозиты. Сюда относятся данные по депозитарным счетам, депозитные сертификаты (исключая межбанковские), депозитарные счета банковских работников в своих же банках, негативные балансы на кредитных счетах. Статистика не учитывает счета, которые не могут быть определены как депозитарные счета, а также банковские чеки, платежные поручения и прочие обязательства, которые были выписаны, но не были погашены.
Данные по депозитам рассматривают в совокупном анализе с данными по кредитам. Так, замедление роста банковских депозитов при увеличении спроса на кредиты может вызвать разрыв в ликвидности финансовой системы страны.
Рост депозитов свидетельствует о доверии населения к банковскому сектору страны и в целом к ее экономике. Кроме того, депозиты увеличивают денежные объемы в финансовом секторе страны и расширяют возможности кредитования. Поэтому рост индикатора может оказать положительное влияние на котировки индийской рупии.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Рост объёма привлечённых депозитов в Индии г/г (India Deposit Growth y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
