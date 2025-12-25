КалендарьРазделы

Рост объёма привлечённых депозитов в Индии г/г (India Deposit Growth y/y)

Страна:
Индия
INR, Индийская рупия
Источник:
Резервный банк Индии (RBI) (Reserve Bank of India)
Сектор:
Деньги
Низкая 10.2%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
10.1%
10.2%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Рост объёма привлечённых депозитов г/г (Deposit Growth y/y) отражает изменение в банковских депозитах в текущем квартале, в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года. Для расчета индикатора Резервный банк Индии проводит опрос среди коммерческих банков страны.

Депозиты — деньги, принятые банком от населения и подлежащие возврату по требованию или иным образом. В статистику включаются текущие депозиты, депозиты в сберегательных банках, срочные депозиты. Сюда относятся данные по депозитарным счетам, депозитные сертификаты (исключая межбанковские), депозитарные счета банковских работников в своих же банках, негативные балансы на кредитных счетах. Статистика не учитывает счета, которые не могут быть определены как депозитарные счета, а также банковские чеки, платежные поручения и прочие обязательства, которые были выписаны, но не были погашены.

Данные по депозитам рассматривают в совокупном анализе с данными по кредитам. Так, замедление роста банковских депозитов при увеличении спроса на кредиты может вызвать разрыв в ликвидности финансовой системы страны.

Рост депозитов свидетельствует о доверии населения к банковскому сектору страны и в целом к ее экономике. Кроме того, депозиты увеличивают денежные объемы в финансовом секторе страны и расширяют возможности кредитования. Поэтому рост индикатора может оказать положительное влияние на котировки индийской рупии.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Рост объёма привлечённых депозитов в Индии г/г (India Deposit Growth y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
28 нояб. 2025
10.2%
14 нояб. 2025
N/D
31 окт. 2025
N/D
9.5%
9.5%
17 окт. 2025
9.5%
9.7%
9.9%
3 окт. 2025
9.9%
9.8%
9.5%
19 сент. 2025
9.5%
9.8%
5 сент. 2025
9.8%
10.2%
22 авг. 2025
10.2%
10.1%
8 авг. 2025
10.1%
10.2%
25 июл. 2025
10.2%
9.8%
10.1%
11 июл. 2025
10.1%
10.1%
27 июн. 2025
10.1%
10.1%
10.4%
13 июн. 2025
10.4%
9.9%
9.9%
30 мая 2025
9.9%
10.0%
10.0%
16 мая 2025
10.0%
10.1%
10.0%
2 мая 2025
10.0%
10.3%
10.2%
18 апр. 2025
10.2%
10.5%
10.1%
4 апр. 2025
10.1%
10.4%
10.3%
21 мар. 2025
10.3%
10.3%
10.2%
7 мар. 2025
10.2%
10.7%
10.3%
21 февр. 2025
10.3%
10.7%
10.6%
7 февр. 2025
10.6%
10.4%
10.3%
24 янв. 2025
10.3%
10.5%
10.8%
10 янв. 2025
10.8%
10.1%
9.8%
27 дек. 2024
9.8%
11.1%
11.5%
13 дек. 2024
11.5%
10.2%
10.7%
29 нояб. 2024
10.7%
11.0%
11.2%
15 нояб. 2024
11.2%
11.7%
11.8%
1 нояб. 2024
11.8%
12.0%
11.7%
18 окт. 2024
11.7%
12.1%
11.8%
4 окт. 2024
11.8%
11.6%
11.5%
20 сент. 2024
11.5%
10.9%
11.1%
6 сент. 2024
11.1%
11.3%
10.8%
23 авг. 2024
10.8%
9.6%
10.9%
9 авг. 2024
10.9%
11.9%
10.6%
26 июл. 2024
10.6%
12.5%
11.3%
12 июл. 2024
11.3%
11.9%
11.1%
28 июн. 2024
11.1%
13.0%
12.6%
14 июн. 2024
12.6%
13.3%
12.7%
31 мая 2024
12.7%
13.5%
13.3%
17 мая 2024
13.3%
13.4%
13.6%
3 мая 2024
13.6%
13.3%
13.3%
19 апр. 2024
13.3%
13.3%
13.8%
5 апр. 2024
13.8%
13.4%
13.5%
22 мар. 2024
13.5%
13.4%
13.7%
8 мар. 2024
13.7%
13.4%
13.1%
23 февр. 2024
13.1%
13.4%
13.6%
9 февр. 2024
13.6%
13.2%
13.2%
26 янв. 2024
13.2%
13.5%
13.1%
12 янв. 2024
13.1%
13.3%
13.2%
123456
