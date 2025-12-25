Рост объёма привлечённых депозитов г/г (Deposit Growth y/y) отражает изменение в банковских депозитах в текущем квартале, в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года. Для расчета индикатора Резервный банк Индии проводит опрос среди коммерческих банков страны.

Депозиты — деньги, принятые банком от населения и подлежащие возврату по требованию или иным образом. В статистику включаются текущие депозиты, депозиты в сберегательных банках, срочные депозиты. Сюда относятся данные по депозитарным счетам, депозитные сертификаты (исключая межбанковские), депозитарные счета банковских работников в своих же банках, негативные балансы на кредитных счетах. Статистика не учитывает счета, которые не могут быть определены как депозитарные счета, а также банковские чеки, платежные поручения и прочие обязательства, которые были выписаны, но не были погашены.

Данные по депозитам рассматривают в совокупном анализе с данными по кредитам. Так, замедление роста банковских депозитов при увеличении спроса на кредиты может вызвать разрыв в ликвидности финансовой системы страны.

Рост депозитов свидетельствует о доверии населения к банковскому сектору страны и в целом к ее экономике. Кроме того, депозиты увеличивают денежные объемы в финансовом секторе страны и расширяют возможности кредитования. Поэтому рост индикатора может оказать положительное влияние на котировки индийской рупии.

