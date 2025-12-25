Коэффициент резервирования денежных средств от Резервного банка Индии (RBI Cash Reserve Ratio, CRR) отражает отношение общей суммы депозита, которые банки страны обязаны хранить в качестве резерва в RBI.

CRR — это инструмент для контроля потоков денег на рынке и, соответственно, для управления инфляцией. При увеличении коэффициента CRR банки вынуждены увеличивать депозит в Резервной банке, в связи с чем способность к кредитованию у них уменьшается. При этом поток денег на рынке уменьшается, из-за чего снижаются объемы потребления в экономике. И наоборот, при уменьшении CRR депозит банков в Резервном банке уменьшается, при этом возможности кредитования увеличиваются. В такой ситуации процентные ставки могут снижаться, а поток денежной массы и инфляция увеличиваются.

С учетом вышесказанного значение CRR выше прогнозируемого может считаться неблагоприятным для котировок индийской рупии.

График последних значений: