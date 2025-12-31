КалендарьРазделы

Счет текущих операций Индии (India Current Account)

Страна:
Индия
INR, Индийская рупия
Источник:
Резервный банк Индии (RBI) (Reserve Bank of India)
Сектор:
Торговля
Низкая $​1.330 млрд
$​-2.400 млрд
Последний релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Счет текущих операций (Current Account) — это часть платежного баланса Индии, которая систематизирует данные обо всех экономических транзакциях между резидентами и нерезидентами страны.

Счет текущих операций рассчитывается как сумма торгового баланса (экспорт минус импорт), чистого факторного дохода (например, процентов и дивидендов) и чистых трансфертных платежей (например, иностранная помощь). По сравнению с платежным балансом, наиболее полным из этой группы экономических индикаторов, счет текущих операций не включает в себя потоки денежных средств от импорта и экспорта капитала, а также колебания золотовалютных резервов.

Профицит счета текущих операций увеличивает чистые внешние активы и приводит к увеличению экспорта капитала в форме увеличения внешних активов на счете капитальных операций. Некоторые экономисты интерпретируют это как признак слабости, другие — как силу. Обратная ситуация возникает в случае дефицита текущего счета. Кроме того, длительные растущие дисбалансы внешних операций рассматриваются как причины финансовых кризисов.

В целом же превышение текущего показателя над прогнозным считается благоприятным для котировок индийской рупии, а значение ниже ожидаемого — негативным.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Индии (India Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
N/D
$​1.330 млрд
$​-2.400 млрд
2 кв. 2025
$​-2.400 млрд
$​-2.112 млрд
$​13.500 млрд
1 кв. 2025
$​13.500 млрд
$​-13.799 млрд
$​-11.457 млрд
4 кв. 2024
$​-11.457 млрд
$​-12.168 млрд
$​-16.674 млрд
3 кв. 2024
$​-11.200 млрд
$​-1.058 млрд
$​-9.700 млрд
2 кв. 2024
$​-9.700 млрд
$​3.915 млрд
$​5.700 млрд
1 кв. 2024
$​5.700 млрд
$​-10.183 млрд
$​-10.500 млрд
4 кв. 2023
$​-10.500 млрд
$​-6.797 млрд
$​-8.300 млрд
3 кв. 2023
$​-8.300 млрд
$​-10.981 млрд
$​-9.200 млрд
2 кв. 2023
$​-9.200 млрд
$​-19.459 млрд
$​-1.300 млрд
1 кв. 2023
$​-1.300 млрд
$​-28.621 млрд
$​-18.200 млрд
4 кв. 2022
$​-18.200 млрд
$​-39.374 млрд
$​-36.400 млрд
3 кв. 2022
$​-36.400 млрд
$​-21.754 млрд
$​-23.900 млрд
2 кв. 2022
$​-23.900 млрд
$​-13.400 млрд
1 кв. 2022
$​-13.400 млрд
$​-19.710 млрд
$​-23.000 млрд
4 кв. 2021
$​-23.000 млрд
$​-1.647 млрд
$​-9.600 млрд
3 кв. 2021
$​-9.600 млрд
$​25.030 млрд
$​6.500 млрд
2 кв. 2021
$​6.500 млрд
$​-4.658 млрд
$​-8.100 млрд
1 кв. 2021
$​-8.100 млрд
$​10.975 млрд
$​-1.700 млрд
4 кв. 2020
$​-1.700 млрд
$​28.564 млрд
$​15.500 млрд
3 кв. 2020
$​15.500 млрд
$​32.210 млрд
$​19.800 млрд
2 кв. 2020
$​19.800 млрд
$​7.800 млрд
$​0.600 млрд
1 кв. 2020
$​0.600 млрд
$​3.400 млрд
$​-1.400 млрд
4 кв. 2019
$​-1.400 млрд
$​-11.100 млрд
$​-6.300 млрд
3 кв. 2019
$​-6.300 млрд
$​-14.300 млрд
2 кв. 2019
$​-14.300 млрд
$​-4.600 млрд
1 кв. 2019
$​-4.600 млрд
$​-16.900 млрд
4 кв. 2018
$​-16.900 млрд
$​-19.100 млрд
3 кв. 2018
$​-19.100 млрд
$​-15.800 млрд
2 кв. 2018
$​-15.800 млрд
$​-13.000 млрд
1 кв. 2018
$​-13.000 млрд
$​-13.500 млрд
4 кв. 2017
$​-13.500 млрд
$​-7.200 млрд
3 кв. 2017
$​-7.200 млрд
$​-14.300 млрд
2 кв. 2017
$​-14.300 млрд
$​-3.400 млрд
1 кв. 2017
$​-3.400 млрд
$​-7.900 млрд
4 кв. 2016
$​-7.900 млрд
$​-3.400 млрд
3 кв. 2016
$​-3.400 млрд
$​-0.300 млрд
2 кв. 2016
$​-0.300 млрд
$​-0.300 млрд
1 кв. 2016
$​-0.300 млрд
$​-7.100 млрд
4 кв. 2015
$​-7.100 млрд
$​-8.200 млрд
3 кв. 2015
$​-8.200 млрд
$​-6.200 млрд
2 кв. 2015
$​-6.200 млрд
$​1.300 млрд
1 кв. 2015
$​1.300 млрд
$​-8.300 млрд
4 кв. 2014
$​-8.300 млрд
$​-10.100 млрд
3 кв. 2014
$​-10.100 млрд
$​-7.800 млрд
2 кв. 2014
$​-7.800 млрд
$​-1.200 млрд
1 кв. 2014
$​-1.200 млрд
$​-4.200 млрд
4 кв. 2013
$​-4.200 млрд
