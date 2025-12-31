Экономический календарь
Счет текущих операций Индии (India Current Account)
|Низкая
|N/D
|$1.330 млрд
|
$-2.400 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Счет текущих операций (Current Account) — это часть платежного баланса Индии, которая систематизирует данные обо всех экономических транзакциях между резидентами и нерезидентами страны.
Счет текущих операций рассчитывается как сумма торгового баланса (экспорт минус импорт), чистого факторного дохода (например, процентов и дивидендов) и чистых трансфертных платежей (например, иностранная помощь). По сравнению с платежным балансом, наиболее полным из этой группы экономических индикаторов, счет текущих операций не включает в себя потоки денежных средств от импорта и экспорта капитала, а также колебания золотовалютных резервов.
Профицит счета текущих операций увеличивает чистые внешние активы и приводит к увеличению экспорта капитала в форме увеличения внешних активов на счете капитальных операций. Некоторые экономисты интерпретируют это как признак слабости, другие — как силу. Обратная ситуация возникает в случае дефицита текущего счета. Кроме того, длительные растущие дисбалансы внешних операций рассматриваются как причины финансовых кризисов.
В целом же превышение текущего показателя над прогнозным считается благоприятным для котировок индийской рупии, а значение ниже ожидаемого — негативным.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Индии (India Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
