Внешний долг (External Debt) отражает сумму всех долговых обязательств Индии перед иностранными кредиторами. Дебиторами могут выступать центральное правительство Индии, местные органы правления, корпорации и граждане страны. Кредиторами могут быть частные коммерческие банки, иностранные правительства или международные финансовые организации, например МВФ.

Информация о внешнем долге Индии публикуется ежеквартально с запозданием в один квартал. При этом статистику по первым двум кварталам публикует Резервный банк Индии, а по двум последним кварталам — Министерство финансов страны. Кроме того, правительство ежегодно публикует детальный статистический анализ внешних долговых обязательств страны.

В статистику включены данные как по долгосрочным, так и по краткосрочным обязательствам. Также, детальная статистика содержит разбивку по типам долга: многосторонний, двусторонний, долг МВФ, экспортные кредиты, коммерческие заимствования, депозиты от нерезидентов и пр.

Снижение внешнего долга считается благоприятным фактором, который может положительно повлиять на котировки национальной валюты. И наоборот, наращивание долга может вызывать обеспокоенность.

