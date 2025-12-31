Экономический календарь
Внешний долг Индии (India External Debt)
|Низкая
|N/D
|$782.7 млрд
|
$747.2 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Внешний долг (External Debt) отражает сумму всех долговых обязательств Индии перед иностранными кредиторами. Дебиторами могут выступать центральное правительство Индии, местные органы правления, корпорации и граждане страны. Кредиторами могут быть частные коммерческие банки, иностранные правительства или международные финансовые организации, например МВФ.
Информация о внешнем долге Индии публикуется ежеквартально с запозданием в один квартал. При этом статистику по первым двум кварталам публикует Резервный банк Индии, а по двум последним кварталам — Министерство финансов страны. Кроме того, правительство ежегодно публикует детальный статистический анализ внешних долговых обязательств страны.
В статистику включены данные как по долгосрочным, так и по краткосрочным обязательствам. Также, детальная статистика содержит разбивку по типам долга: многосторонний, двусторонний, долг МВФ, экспортные кредиты, коммерческие заимствования, депозиты от нерезидентов и пр.
Снижение внешнего долга считается благоприятным фактором, который может положительно повлиять на котировки национальной валюты. И наоборот, наращивание долга может вызывать обеспокоенность.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Внешний долг Индии (India External Debt)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
