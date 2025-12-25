КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс оптовых цен на топливо и энергию в Индии г/г (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)

Страна:
Индия
INR, Индийская рупия
Источник:
Офис экономического советника (Office of the Economic Adviser)
Сектор:
Цены
Низкая -2.27% -2.30%
-2.55%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс оптовых цен на топливо и энергию г/г (WPI Fuel & Energy y/y) отражает изменение оптовых цен на указанные группы товаров в текущем месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Статистика отражает цены на каменный уголь, минеральные масла и электричество. Объемы продаж в базисном году служат весовыми коэффициентами.

Основным источником данных служит Министерство нефти и природного газа, а также крупные нефтеперерабатывающие корпорации и 49 электростанций Индии. Индекс рассчитывается на основе базисного периода, который на текущий момент установлен на 2011-12 гг.

Учитываются действительные уплаченные цены (не из прейскуранта, не базовые и не средние), который оптовый покупатель получает во время сделки. При этом компонентам индекса присваиваются определенные веса, которые отражают значимость того или иного продукта в экономике Индии. Состав и веса компонентов периодически пересматриваются и отражают действительную структуру потребления.

Это опережающий индикатор потребительской инфляции, поскольку за изменениями оптовых цен на топливо и электроэнергию следует изменение цен для конечных потребителей на розничном уровне. Рост индекса свидетельствует о росте розничных цен и потребительских расходов, что может благоприятно отразиться на котировках индийской рупии.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс оптовых цен на топливо и энергию в Индии г/г (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
-2.27%
-2.30%
-2.55%
окт. 2025
-2.55%
-2.72%
-2.58%
сент. 2025
-2.58%
-3.25%
-3.17%
авг. 2025
-3.17%
-1.37%
-2.43%
июль 2025
-2.43%
-1.89%
-2.27%
май 2025
-2.27%
-3.03%
-2.18%
апр. 2025
-2.18%
0.29%
0.20%
март 2025
0.20%
0.68%
-0.71%
февр. 2025
-0.71%
0.32%
-2.78%
янв. 2025
-2.78%
-4.25%
-3.79%
дек. 2024
-3.79%
-7.80%
-5.83%
нояб. 2024
-5.83%
-4.92%
-5.79%
окт. 2024
-5.79%
-2.67%
-4.05%
сент. 2024
-4.05%
0.52%
-0.67%
авг. 2024
-0.67%
-2.46%
1.72%
июль 2024
1.72%
6.68%
1.03%
июнь 2024
1.03%
8.09%
1.35%
май 2024
1.35%
5.01%
1.38%
апр. 2024
1.38%
-0.65%
-0.77%
март 2024
-0.77%
-1.83%
-1.59%
февр. 2024
-1.59%
3.22%
-0.51%
янв. 2024
-0.51%
0.97%
-2.41%
дек. 2023
-2.41%
-7.11%
-4.61%
нояб. 2023
-4.61%
-8.50%
-2.47%
окт. 2023
-2.47%
-5.23%
-3.35%
сент. 2023
-3.35%
-3.50%
-6.03%
авг. 2023
-6.03%
-10.73%
-12.79%
июль 2023
-12.79%
-14.77%
-12.63%
июнь 2023
-12.63%
-12.88%
-9.17%
май 2023
-9.17%
-6.68%
0.93%
апр. 2023
0.93%
-2.91%
8.96%
март 2023
8.96%
5.40%
14.82%
февр. 2023
14.82%
15.63%
15.15%
янв. 2023
15.15%
19.80%
18.09%
дек. 2022
18.09%
11.06%
17.35%
нояб. 2022
17.35%
9.84%
23.17%
окт. 2022
23.17%
21.61%
32.61%
сент. 2022
32.61%
28.73%
33.67%
авг. 2022
33.67%
54.65%
43.75%
июль 2022
43.75%
50.94%
40.38%
июнь 2022
40.38%
47.65%
40.62%
май 2022
40.62%
36.29%
38.66%
апр. 2022
38.66%
32.57%
34.52%
март 2022
34.52%
34.14%
31.50%
февр. 2022
31.50%
32.89%
32.27%
янв. 2022
32.27%
21.87%
32.30%
дек. 2021
32.30%
35.08%
39.81%
нояб. 2021
39.81%
43.32%
37.18%
окт. 2021
37.18%
32.06%
24.81%
сент. 2021
24.81%
32.05%
26.09%
123
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания