Экономический календарь
Индекс оптовых цен на топливо и энергию в Индии г/г (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)
|Низкая
|-2.27%
|-2.30%
|
-2.55%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс оптовых цен на топливо и энергию г/г (WPI Fuel & Energy y/y) отражает изменение оптовых цен на указанные группы товаров в текущем месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Статистика отражает цены на каменный уголь, минеральные масла и электричество. Объемы продаж в базисном году служат весовыми коэффициентами.
Основным источником данных служит Министерство нефти и природного газа, а также крупные нефтеперерабатывающие корпорации и 49 электростанций Индии. Индекс рассчитывается на основе базисного периода, который на текущий момент установлен на 2011-12 гг.
Учитываются действительные уплаченные цены (не из прейскуранта, не базовые и не средние), который оптовый покупатель получает во время сделки. При этом компонентам индекса присваиваются определенные веса, которые отражают значимость того или иного продукта в экономике Индии. Состав и веса компонентов периодически пересматриваются и отражают действительную структуру потребления.
Это опережающий индикатор потребительской инфляции, поскольку за изменениями оптовых цен на топливо и электроэнергию следует изменение цен для конечных потребителей на розничном уровне. Рост индекса свидетельствует о росте розничных цен и потребительских расходов, что может благоприятно отразиться на котировках индийской рупии.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс оптовых цен на топливо и энергию в Индии г/г (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
