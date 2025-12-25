Индекс оптовых цен на топливо и энергию г/г (WPI Fuel & Energy y/y) отражает изменение оптовых цен на указанные группы товаров в текущем месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Статистика отражает цены на каменный уголь, минеральные масла и электричество. Объемы продаж в базисном году служат весовыми коэффициентами.

Основным источником данных служит Министерство нефти и природного газа, а также крупные нефтеперерабатывающие корпорации и 49 электростанций Индии. Индекс рассчитывается на основе базисного периода, который на текущий момент установлен на 2011-12 гг.

Учитываются действительные уплаченные цены (не из прейскуранта, не базовые и не средние), который оптовый покупатель получает во время сделки. При этом компонентам индекса присваиваются определенные веса, которые отражают значимость того или иного продукта в экономике Индии. Состав и веса компонентов периодически пересматриваются и отражают действительную структуру потребления.

Это опережающий индикатор потребительской инфляции, поскольку за изменениями оптовых цен на топливо и электроэнергию следует изменение цен для конечных потребителей на розничном уровне. Рост индекса свидетельствует о росте розничных цен и потребительских расходов, что может благоприятно отразиться на котировках индийской рупии.

