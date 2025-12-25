Экономический календарь
Фискальный баланс Индии (India Fiscal Balance)
|Низкая
|₹-8.251 трлн.
|
₹-5.731 трлн.
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
₹-8.251 трлн.
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Фискальный баланс Индии (Fiscal Balance) отражает использование финансовых ресурсов правительством или публичным сектором Индии. Данные публикуются Управлением главного контролера счетов (CGS) по итогам финансового года, который в Индии начинается в апреле и заканчивается в марте.
Фискальный баланс — это разница между доходами правительства и его расходами за отчетный период (без учета заимствованных средств). Когда доходы превышают расходы, образуется профицит бюджета. При обратной ситуации возникает дефицит. По сути, это означает, что правительство тратит больше, чем поступает денег в бюджет страны. Дефицит бюджета указывается в процентах от ее ВВП.
В Индии наблюдается дефицит фискального баланса. Уменьшение дефицита может оказать благоприятное влияние на котировки индийской рупии.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Фискальный баланс Индии (India Fiscal Balance)".
