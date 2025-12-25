КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Фискальный баланс Индии (India Fiscal Balance)

Страна:
Индия
INR, Индийская рупия
Источник:
Управление главного контролера счетов (CGA) (Office of the Controller General of Accounts (CGA))
Сектор:
Правительство
Низкая ₹​-8.251 трлн.
₹​-5.731 трлн.
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
₹​-8.251 трлн.
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Фискальный баланс Индии (Fiscal Balance) отражает использование финансовых ресурсов правительством или публичным сектором Индии. Данные публикуются Управлением главного контролера счетов (CGS) по итогам финансового года, который в Индии начинается в апреле и заканчивается в марте.

Фискальный баланс — это разница между доходами правительства и его расходами за отчетный период (без учета заимствованных средств). Когда доходы превышают расходы, образуется профицит бюджета. При обратной ситуации возникает дефицит. По сути, это означает, что правительство тратит больше, чем поступает денег в бюджет страны. Дефицит бюджета указывается в процентах от ее ВВП.

В Индии наблюдается дефицит фискального баланса. Уменьшение дефицита может оказать благоприятное влияние на котировки индийской рупии.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Фискальный баланс Индии (India Fiscal Balance)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
₹​-8.251 трлн.
₹​-5.731 трлн.
сент. 2025
₹​-5.731 трлн.
₹​-5.982 трлн.
авг. 2025
₹​-5.982 трлн.
₹​-4.684 трлн.
июль 2025
₹​-4.684 трлн.
₹​-2.807 трлн.
июнь 2025
₹​-2.807 трлн.
₹​-0.132 трлн.
май 2025
₹​-0.132 трлн.
₹​-1.863 трлн.
апр. 2025
₹​-1.863 трлн.
₹​-15.773 трлн.
март 2025
₹​-15.773 трлн.
₹​-13.469 трлн.
февр. 2025
₹​-13.469 трлн.
₹​-11.695 трлн.
янв. 2025
₹​-11.695 трлн.
₹​-9.141 трлн.
дек. 2024
₹​-9.141 трлн.
₹​-8.466 трлн.
нояб. 2024
₹​-8.466 трлн.
₹​-7.508 трлн.
окт. 2024
₹​-7.508 трлн.
₹​-4.745 трлн.
сент. 2024
₹​-4.745 трлн.
₹​-4.352 трлн.
авг. 2024
₹​-4.352 трлн.
₹​-2.769 трлн.
июль 2024
₹​-2.769 трлн.
₹​-1.357 трлн.
июнь 2024
₹​-1.357 трлн.
₹​-0.506 трлн.
май 2024
₹​-0.506 трлн.
₹​-2.101 трлн.
апр. 2024
₹​-2.101 трлн.
₹​-16.537 трлн.
март 2024
₹​-16.537 трлн.
₹​-15.014 трлн.
февр. 2024
₹​-15.014 трлн.
₹​-11.026 трлн.
янв. 2024
₹​-11.026 трлн.
₹​-9.823 трлн.
дек. 2023
₹​-9.823 трлн.
₹​-9.066 трлн.
нояб. 2023
₹​-9.066 трлн.
₹​-8.037 трлн.
окт. 2023
₹​-8.037 трлн.
₹​-7.019 трлн.
сент. 2023
₹​-7.019 трлн.
₹​-6.428 трлн.
авг. 2023
₹​-6.428 трлн.
₹​-6.056 трлн.
июль 2023
₹​-6.056 трлн.
₹​-4.514 трлн.
июнь 2023
₹​-4.514 трлн.
₹​-2.103 трлн.
май 2023
₹​-2.103 трлн.
₹​-1.336 трлн.
апр. 2023
₹​-1.336 трлн.
₹​-17.331 трлн.
март 2023
₹​-17.331 трлн.
₹​-14.539 трлн.
февр. 2023
₹​-14.539 трлн.
₹​-11.908 трлн.
янв. 2023
₹​-11.908 трлн.
₹​-9.930 трлн.
дек. 2022
₹​-9.930 трлн.
₹​-9.782 трлн.
нояб. 2022
₹​-9.782 трлн.
₹​-7.581 трлн.
окт. 2022
₹​-7.581 трлн.
₹​-6.198 трлн.
сент. 2022
₹​-6.198 трлн.
₹​-5.416 трлн.
авг. 2022
₹​-5.416 трлн.
₹​-3.408 трлн.
июль 2022
₹​-3.408 трлн.
₹​-3.519 трлн.
июнь 2022
₹​-3.519 трлн.
₹​-2.039 трлн.
май 2022
₹​-2.039 трлн.
₹​-0.748 трлн.
апр. 2022
₹​-0.748 трлн.
₹​-15.865 трлн.
март 2022
₹​-15.865 трлн.
₹​-13.166 трлн.
февр. 2022
₹​-13.166 трлн.
₹​-9.379 трлн.
янв. 2022
₹​-9.379 трлн.
₹​-7.594 трлн.
дек. 2021
₹​-7.594 трлн.
₹​-6.956 трлн.
нояб. 2021
₹​-6.956 трлн.
₹​-5.470 трлн.
окт. 2021
₹​-5.470 трлн.
₹​-5.269 трлн.
сент. 2021
₹​-5.269 трлн.
₹​-4.680 трлн.
123
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания