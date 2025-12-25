Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Markit (Markit Services PMI) — индикатор изменения деловых условий в секторе услуг Индии. Для расчета индекса компания IHS Markit рассылает опросник менеджерам по снабжению из 400 частных компаний сферы услуг. Выборка покрывает компании, оказывающие потребительские, транспортные, информационные и финансовые услуги, а также услуги связи, страхования и недвижимости.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по производству конечной услуги. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных компаний по всей стране.

Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры деятельности своих компаний, среди которых деловая активность, новые полученные заказы, отложенные заказы, полученные цены, уплаченные цены и занятость.

Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности.

Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI в сервисной сфере – один из самых популярных индексов среди экономистов. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь сектор. Его трактуют как опережающий индикатор активности сервисного сектора и инфляции в стране. Рост сервисного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки индийской рупии.

График последних значений: