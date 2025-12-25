КалендарьРазделы

Индекс оптовых цен на продукты питания в Индии г/г (India Wholesale Price Index - Food y/y)

Страна:
Индия
INR, Индийская рупия
Источник:
Офис экономического советника (Office of the Economic Adviser)
Сектор:
Цены
Низкая -4.16% -14.11%
-8.31%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс оптовых цен на продукты питания г/г (WPI Food y/y) отражает изменение оптовых цен на продуктовую потребительскую корзину в текущем месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Индекс рассчитывается ежемесячно для оценки инфляции продуктов питания.

Индекс рассчитывается на основе совокупного значения WPI группы пищевых продуктов в разделе "Производство" и аналогичной группы в разделе первичных товаров. Таким образом это производный индекс. Компоненты рассчитываются на основе базисного периода, который на текущий момент установлен на 2011-12 гг.

Учитываются действительные цены, уплачиваемые оптовым покупателем товаров на этапе сделки. Исходные данные собираются из различных источников, включая министерства и департаменты, а также государственные и частные предприятия. Отдельным товарам из корзины присваиваются определенные веса, которые отражают значимость того или иного продукта в корзине и экономике Индии. Состав корзины периодически пересматривается и отражает действительную структуру потребления.

Это опережающий индикатор потребительской инфляции, поскольку за изменениями оптовых цен на продукты питания следует изменение цен для конечных потребителей на розничном уровне. Кроме того, информация об изменениях оптовых цен используется различными агентствами для индексаций и пересмотров выплат. Рост индекса свидетельствует о росте розничных цен и потребительских расходов, что может благоприятно отразиться на котировках индийской рупии.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс оптовых цен на продукты питания в Индии г/г (India Wholesale Price Index - Food y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
-4.16%
-14.11%
-8.31%
окт. 2025
-8.31%
-11.82%
-5.22%
сент. 2025
-5.22%
0.53%
-3.06%
авг. 2025
-3.06%
0.18%
-6.29%
июль 2025
-6.29%
-3.77%
-1.56%
май 2025
-1.56%
-4.26%
-0.86%
апр. 2025
-0.86%
1.99%
1.57%
март 2025
1.57%
5.70%
3.38%
февр. 2025
3.38%
6.63%
5.88%
янв. 2025
5.88%
9.43%
8.47%
дек. 2024
8.47%
5.48%
8.63%
нояб. 2024
8.63%
8.08%
13.54%
окт. 2024
13.54%
6.44%
11.53%
сент. 2024
11.53%
6.33%
3.11%
авг. 2024
3.11%
6.12%
3.45%
июль 2024
3.45%
8.54%
10.87%
июнь 2024
10.87%
8.36%
9.82%
май 2024
9.82%
5.94%
7.74%
апр. 2024
7.74%
6.01%
6.88%
март 2024
6.88%
6.10%
6.95%
февр. 2024
6.95%
6.16%
6.85%
янв. 2024
6.85%
4.78%
9.38%
дек. 2023
9.38%
4.72%
8.18%
нояб. 2023
8.18%
8.99%
2.53%
окт. 2023
2.53%
10.32%
3.35%
сент. 2023
3.35%
8.43%
10.60%
авг. 2023
10.60%
20.21%
14.25%
июль 2023
14.25%
3.95%
1.32%
июнь 2023
1.32%
-1.68%
1.51%
май 2023
1.51%
-0.36%
3.54%
апр. 2023
3.54%
-2.47%
2.32%
март 2023
2.32%
3.65%
3.81%
февр. 2023
3.81%
7.11%
2.38%
янв. 2023
2.38%
-1.94%
-1.25%
дек. 2022
-1.25%
-3.49%
1.07%
нояб. 2022
1.07%
3.77%
8.33%
окт. 2022
8.33%
9.22%
11.03%
сент. 2022
11.03%
11.64%
12.37%
авг. 2022
12.37%
6.75%
10.77%
июль 2022
10.77%
17.74%
14.39%
июнь 2022
14.39%
14.81%
12.34%
май 2022
12.34%
8.10%
8.35%
апр. 2022
8.35%
7.43%
8.06%
март 2022
8.06%
4.52%
8.19%
февр. 2022
8.19%
6.78%
10.33%
янв. 2022
10.33%
11.19%
9.56%
дек. 2021
9.56%
8.87%
4.88%
нояб. 2021
4.88%
0.87%
-1.69%
окт. 2021
-1.69%
-4.71%
-4.69%
сент. 2021
-4.69%
-3.94%
-1.29%
123
