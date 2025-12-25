Экономический календарь
Инфраструктурное производство в Индии г/г (India Infrastructure Output y/y)
|Низкая
|0.0%
|3.0%
|
3.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.6%
|
0.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Инфраструктурное производство г/г (Infrastructure Output y/y) — индикатор роста производства восьми ключевых инфраструктурных секторов экономики Индии, среди которых добыча угля, натурального газа, сырой нефти, производство стали и электричества, и др. Все эти отрасли составляют около 40% всего промышленного производства страны согласно базовой классификации от 2011-2012 гг.
Данные производства рассчитываются отдельно для каждой отрасли, поэтому сам индикатор является композитным. Данные по отраслям предоставляются шестью различными департаментами и министерствами Индии. Каждой отрасли приписываются веса, соответствующие базовой классификации 2011-2012 гг. Итоговый индекс рассчитывается по формуле Ласпейера на основе значения за базовый период.
Индикатор отражает изменение производства в отчетном месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Данные публикуются с задержкой — в последний день месяца, следующего за отчетным.
Это ведущий индикатор производства всей промышленной области и состояния экономической активности страны. Значение индикатора выше ожидаемого считается положительным для котировок индийской рупии.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Инфраструктурное производство в Индии г/г (India Infrastructure Output y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
