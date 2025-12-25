Инфраструктурное производство г/г (Infrastructure Output y/y) — индикатор роста производства восьми ключевых инфраструктурных секторов экономики Индии, среди которых добыча угля, натурального газа, сырой нефти, производство стали и электричества, и др. Все эти отрасли составляют около 40% всего промышленного производства страны согласно базовой классификации от 2011-2012 гг.

Данные производства рассчитываются отдельно для каждой отрасли, поэтому сам индикатор является композитным. Данные по отраслям предоставляются шестью различными департаментами и министерствами Индии. Каждой отрасли приписываются веса, соответствующие базовой классификации 2011-2012 гг. Итоговый индекс рассчитывается по формуле Ласпейера на основе значения за базовый период.

Индикатор отражает изменение производства в отчетном месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Данные публикуются с задержкой — в последний день месяца, следующего за отчетным.

Это ведущий индикатор производства всей промышленной области и состояния экономической активности страны. Значение индикатора выше ожидаемого считается положительным для котировок индийской рупии.

График последних значений: