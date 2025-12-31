КалендарьРазделы

Баланс внешней торговли товарами Индии (India Goods Trade Balance)

Страна:
Индия
INR, Индийская рупия
Источник:
Резервный банк Индии (RBI) (Reserve Bank of India)
Сектор:
Торговля
Низкая N/D $​-71.988 млрд
$​-68.500 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Баланс внешней торговли товарами (Goods Trade Balance) Индии отражает объемы торговли страны с ее партнерами. Баланс внешней торговли товарами представляет собой разницу между экспортом и импортом товаров за отчетный период. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков между странами. Кроме того, это важный показатель развития экономики.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров, чем она может потребить.

Крупнейшими торговыми партнерами Индии являются США, ЕС и Китай. С 90х гг. XX века в Индии наблюдается общий торговый дефицит, причем дефицит имеет тенденцию к увеличению.

Влияние значения торгового баланса на котировки обычно неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. К примеру, в условиях рецессии экономики начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. В случае с Индией профицит считается благоприятным, поэтому рост значения может положительно отразиться на котировках индийской рупии. И наоборот, увеличение дефицита может подтолкнуть котировки национальной валюты вниз.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Баланс внешней торговли товарами Индии (India Goods Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
N/D
$​-71.988 млрд
$​-68.500 млрд
2 кв. 2025
$​-68.500 млрд
$​-70.435 млрд
$​-59.500 млрд
1 кв. 2025
$​-59.500 млрд
$​-54.616 млрд
$​-79.153 млрд
4 кв. 2024
$​-79.153 млрд
$​-42.919 млрд
$​-84.280 млрд
3 кв. 2024
$​-75.300 млрд
$​-57.185 млрд
$​-65.100 млрд
2 кв. 2024
$​-65.100 млрд
$​-41.018 млрд
$​-50.900 млрд
1 кв. 2024
$​-50.900 млрд
$​-71.300 млрд
$​-71.600 млрд
4 кв. 2023
$​-71.600 млрд
$​-61.000 млрд
$​-61.000 млрд
3 кв. 2023
$​-61.000 млрд
$​-50.026 млрд
$​-56.600 млрд
2 кв. 2023
$​-56.600 млрд
$​-47.401 млрд
$​-52.600 млрд
1 кв. 2023
$​-52.600 млрд
$​-68.785 млрд
$​-72.700 млрд
4 кв. 2022
$​-72.700 млрд
$​-82.719 млрд
$​-83.500 млрд
3 кв. 2022
$​-83.500 млрд
$​-65.049 млрд
$​-68.600 млрд
2 кв. 2022
$​-68.600 млрд
$​-54.500 млрд
1 кв. 2022
$​-54.500 млрд
$​-35.742 млрд
$​-60.400 млрд
4 кв. 2021
$​-60.400 млрд
$​-37.954 млрд
$​-44.400 млрд
3 кв. 2021
$​-44.400 млрд
$​-50.634 млрд
$​-30.700 млрд
2 кв. 2021
$​-30.700 млрд
$​-37.926 млрд
$​-41.700 млрд
1 кв. 2021
$​-41.700 млрд
$​-13.771 млрд
$​-34.500 млрд
4 кв. 2020
$​-34.500 млрд
$​-11.963 млрд
$​-14.800 млрд
3 кв. 2020
$​-14.800 млрд
$​-21.859 млрд
$​-10.000 млрд
2 кв. 2020
$​-10.000 млрд
$​-34.600 млрд
$​-35.000 млрд
1 кв. 2020
$​-35.000 млрд
$​-29.600 млрд
$​-34.600 млрд
4 кв. 2019
$​-34.600 млрд
$​-46.700 млрд
$​-38.100 млрд
3 кв. 2019
$​-38.100 млрд
$​-46.200 млрд
2 кв. 2019
$​-46.200 млрд
$​-35.200 млрд
1 кв. 2019
$​-35.200 млрд
$​-49.500 млрд
4 кв. 2018
$​-49.500 млрд
$​-50.000 млрд
3 кв. 2018
$​-50.000 млрд
$​-45.700 млрд
2 кв. 2018
$​-45.700 млрд
$​-41.600 млрд
1 кв. 2018
$​-41.600 млрд
$​-44.100 млрд
4 кв. 2017
$​-44.100 млрд
$​-32.800 млрд
3 кв. 2017
$​-32.800 млрд
$​-41.200 млрд
2 кв. 2017
$​-41.200 млрд
$​-29.700 млрд
1 кв. 2017
$​-29.700 млрд
$​-33.300 млрд
4 кв. 2016
$​-33.300 млрд
$​-25.600 млрд
3 кв. 2016
$​-25.600 млрд
$​-23.800 млрд
2 кв. 2016
$​-23.800 млрд
$​-24.800 млрд
1 кв. 2016
$​-24.800 млрд
$​-34.000 млрд
4 кв. 2015
$​-34.000 млрд
$​-37.400 млрд
3 кв. 2015
$​-37.400 млрд
$​-34.200 млрд
2 кв. 2015
$​-34.200 млрд
$​-31.700 млрд
1 кв. 2015
$​-31.700 млрд
$​-39.200 млрд
4 кв. 2014
$​-39.200 млрд
