КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Рост объёма банковского кредитования в Индии г/г (India Bank Loan Growth y/y)

Страна:
Индия
INR, Индийская рупия
Источник:
Резервный банк Индии (RBI) (Reserve Bank of India)
Сектор:
Деньги
Низкая 11.5%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
11.7%
11.5%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Рост объёма банковского кредитования г/г (Bank Loan Growth y/y) отражает изменение в объемах непогашенных кредитов, выданных потребителям и предприятиям Индии, по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Резервный банк Индии публикует данные об объемах кредитов ежемесячно.

Данные для расчета индикатора предоставляют 39 коммерческих банков страны, которые покрывают около 90 % всех кредитов. В отчет включаются кредиты населению и частным предприятиям. Последние составляют большую часть выданных кредитов. Помимо общих цифр, Резервный банк публикует данные отдельно по секторам экономики (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг).

Показатель используется при оценке потенциальных розничных продаж и демонстрирует изменение уровня процентных ставок. Рост индекса свидетельствует об увеличении потребительских расходов — а значит, и о потенциальном росте инфляции, и о большой активности в финансово-кредитном секторе экономики страны. Таким образом рост объема банковского свидетельствует об улучшении ситуации в банковском секторе и в целом здоровья экономики страны.

В общем случае рост объемов кредитования — благоприятный фактор для национальной валюты. И наоборот, замедление сектора кредитования может отрицательно повлиять на котировки индийской рупии.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Рост объёма банковского кредитования в Индии г/г (India Bank Loan Growth y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
28 нояб. 2025
11.5%
14 нояб. 2025
N/D
31 окт. 2025
N/D
11.9%
11.5%
17 окт. 2025
11.5%
11.7%
11.4%
3 окт. 2025
11.4%
10.6%
10.4%
19 сент. 2025
10.4%
10.3%
5 сент. 2025
10.3%
10.0%
22 авг. 2025
10.0%
10.2%
8 авг. 2025
10.2%
10.0%
25 июл. 2025
10.0%
10.0%
9.8%
11 июл. 2025
9.8%
9.5%
27 июн. 2025
9.5%
9.5%
9.6%
13 июн. 2025
9.6%
9.0%
9.0%
30 мая 2025
9.0%
9.3%
9.8%
16 мая 2025
9.8%
10.6%
9.9%
2 мая 2025
9.9%
11.0%
10.3%
18 апр. 2025
10.3%
11.0%
11.0%
4 апр. 2025
11.0%
10.9%
11.0%
21 мар. 2025
11.0%
10.9%
11.1%
7 мар. 2025
11.1%
10.9%
11.0%
21 февр. 2025
11.0%
11.3%
11.3%
7 февр. 2025
11.3%
13.8%
11.4%
24 янв. 2025
11.4%
9.1%
11.5%
10 янв. 2025
11.5%
8.5%
11.2%
27 дек. 2024
11.2%
12.7%
11.5%
13 дек. 2024
11.5%
10.1%
10.6%
29 нояб. 2024
10.6%
10.4%
11.1%
15 нояб. 2024
11.1%
12.9%
11.9%
1 нояб. 2024
11.9%
10.6%
11.5%
18 окт. 2024
11.5%
12.0%
12.8%
4 окт. 2024
12.8%
12.7%
13.0%
20 сент. 2024
13.0%
12.5%
13.3%
6 сент. 2024
13.3%
13.9%
13.6%
23 авг. 2024
13.6%
14.3%
13.6%
9 авг. 2024
13.6%
12.3%
13.7%
26 июл. 2024
13.7%
13.3%
14.0%
12 июл. 2024
14.0%
16.3%
17.4%
28 июн. 2024
17.4%
19.0%
19.2%
14 июн. 2024
19.2%
19.2%
19.8%
31 мая 2024
19.8%
19.2%
19.5%
17 мая 2024
19.5%
19.2%
19.6%
3 мая 2024
19.6%
19.2%
19.0%
19 апр. 2024
19.0%
20.2%
19.9%
5 апр. 2024
19.9%
20.8%
20.2%
22 мар. 2024
20.2%
20.7%
20.4%
8 мар. 2024
20.4%
20.6%
20.5%
23 февр. 2024
20.5%
20.5%
20.3%
9 февр. 2024
20.3%
20.5%
20.3%
26 янв. 2024
20.3%
20.3%
20.3%
12 янв. 2024
20.3%
20.2%
19.9%
12345678
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания