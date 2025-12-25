Экономический календарь
Рост объёма банковского кредитования в Индии г/г (India Bank Loan Growth y/y)
|Низкая
|11.5%
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|11.7%
|
11.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Рост объёма банковского кредитования г/г (Bank Loan Growth y/y) отражает изменение в объемах непогашенных кредитов, выданных потребителям и предприятиям Индии, по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Резервный банк Индии публикует данные об объемах кредитов ежемесячно.
Данные для расчета индикатора предоставляют 39 коммерческих банков страны, которые покрывают около 90 % всех кредитов. В отчет включаются кредиты населению и частным предприятиям. Последние составляют большую часть выданных кредитов. Помимо общих цифр, Резервный банк публикует данные отдельно по секторам экономики (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг).
Показатель используется при оценке потенциальных розничных продаж и демонстрирует изменение уровня процентных ставок. Рост индекса свидетельствует об увеличении потребительских расходов — а значит, и о потенциальном росте инфляции, и о большой активности в финансово-кредитном секторе экономики страны. Таким образом рост объема банковского свидетельствует об улучшении ситуации в банковском секторе и в целом здоровья экономики страны.
В общем случае рост объемов кредитования — благоприятный фактор для национальной валюты. И наоборот, замедление сектора кредитования может отрицательно повлиять на котировки индийской рупии.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Рост объёма банковского кредитования в Индии г/г (India Bank Loan Growth y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress