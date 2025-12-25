Рост объёма банковского кредитования г/г (Bank Loan Growth y/y) отражает изменение в объемах непогашенных кредитов, выданных потребителям и предприятиям Индии, по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Резервный банк Индии публикует данные об объемах кредитов ежемесячно.

Данные для расчета индикатора предоставляют 39 коммерческих банков страны, которые покрывают около 90 % всех кредитов. В отчет включаются кредиты населению и частным предприятиям. Последние составляют большую часть выданных кредитов. Помимо общих цифр, Резервный банк публикует данные отдельно по секторам экономики (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг).

Показатель используется при оценке потенциальных розничных продаж и демонстрирует изменение уровня процентных ставок. Рост индекса свидетельствует об увеличении потребительских расходов — а значит, и о потенциальном росте инфляции, и о большой активности в финансово-кредитном секторе экономики страны. Таким образом рост объема банковского свидетельствует об улучшении ситуации в банковском секторе и в целом здоровья экономики страны.

В общем случае рост объемов кредитования — благоприятный фактор для национальной валюты. И наоборот, замедление сектора кредитования может отрицательно повлиять на котировки индийской рупии.

