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Производство в обрабатывающей промышленности Индии за период с начала финансового года г/г (India Manufacturing Production Financial Year to Date y/y)
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Индикатор производства в обрабатывающей промышленности за период с начала финансового года г/г (Manufacturing Production FYTD y/y) отражает изменение стоимости произведенных товаров в обрабатывающем секторе индийской индустрии с начала финансового года (1 апреля) на дату отчета, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Объемы промышленного производства вычисляются по ценам с добавленной стоимостью на основе базовых цен.
Обрабатывающая промышленность — одно из целевых направлений экономики Индии. Правительство запустило инициативу "Сделай в Индии" для увеличения объема производства и доли промышленности в ВВП. Основной вклад в отрасль вносит производство автомобилей, фармацевтика, химическое производство, производство продуктов питания, электроника, текстильное производство и др.
Индикатор рассчитывается с учетом инфляции: к нему применяется дефлятор на основе индекса цен производителей. Этот индекс выбран, поскольку он фактически измеряет цены на промышленные товары на выходе с предприятия. Таким образом оценивается чистый оборот производителя, без влияния наценок розничных продавцов. Показатель является одним из краткосрочных индикаторов развития экономики страны. Он участвует в расчете ВВП страны. Рост объема производства в обрабатывающей промышленности — опережающий показатель роста потребительской активности и розничных продаж в стране. Кроме того, это источник трудоустройства. Поэтому рост этого индикатора может положительно отразиться на котировках индийской рупии.
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График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Производство в обрабатывающей промышленности Индии за период с начала финансового года г/г (India Manufacturing Production Financial Year to Date y/y)".
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