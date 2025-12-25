Экономический календарь
Промышленное производство в Индии г/г (India Industrial Production y/y)
|Низкая
|N/D
|3.6%
|
4.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Промышленное производство г/г (Industrial Production y/y) отражает изменение в объемах произведенной продукции и активность в промышленной отрасли в отчетном месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Индекс ежемесячно публикует Центральное управление статистики. К промышленности относят горнодобывающую отрасль, производственные и энергетические предприятия.
В рамках индикатора объемы производства выражаются в виде стоимости выпущенной продукции. Товары, производство которых занимает более одного месяца, учитываются как "незавершенное производство". Это позволяет избежать внезапных скачков, появляющихся при сборе данных в количественном выражении. Кроме того, при расчете в стоимостном выражении применяется дефлятор цен.
Это композитный индикатор: итоговое значение рассчитывается из значений объемов производства отдельных отраслей индийской промышленности. Индекс производства рассчитывается относительно уровня за базовый период, который установлен на 2011-2012 годы. На основе этого же года каждой отрасли присваиваются определенные веса, которые периодически пересматриваются с тем, чтобы отражать изменения в структуре и составе отрасли, связанные с технологическим развитием, экономическими реформами и изменениями в структуре потребления.
Для сбора данных агентства-источники выбирают производственные предприятия по конкретной группе товаров. В качестве таких агентств выступают различные министерства и департаменты при правительстве Индии, которые предоставляют собранные данные в рабочую группу Центрального управления статистики. Данные традиционно публикуются с задержкой в 6 недель, 12 числа месяца, следующего за отчетным.
Публикацию индикатора тщательно отслеживают экономисты и аналитики, поскольку он отражает эффективность экономики, а также ее направление. Рост индикатора, превышающий прогнозируемые значения, считается благоприятным для котировок индийской рупии.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленное производство в Индии г/г (India Industrial Production y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
