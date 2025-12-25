Промышленное производство г/г (Industrial Production y/y) отражает изменение в объемах произведенной продукции и активность в промышленной отрасли в отчетном месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Индекс ежемесячно публикует Центральное управление статистики. К промышленности относят горнодобывающую отрасль, производственные и энергетические предприятия.

В рамках индикатора объемы производства выражаются в виде стоимости выпущенной продукции. Товары, производство которых занимает более одного месяца, учитываются как "незавершенное производство". Это позволяет избежать внезапных скачков, появляющихся при сборе данных в количественном выражении. Кроме того, при расчете в стоимостном выражении применяется дефлятор цен.

Это композитный индикатор: итоговое значение рассчитывается из значений объемов производства отдельных отраслей индийской промышленности. Индекс производства рассчитывается относительно уровня за базовый период, который установлен на 2011-2012 годы. На основе этого же года каждой отрасли присваиваются определенные веса, которые периодически пересматриваются с тем, чтобы отражать изменения в структуре и составе отрасли, связанные с технологическим развитием, экономическими реформами и изменениями в структуре потребления.

Для сбора данных агентства-источники выбирают производственные предприятия по конкретной группе товаров. В качестве таких агентств выступают различные министерства и департаменты при правительстве Индии, которые предоставляют собранные данные в рабочую группу Центрального управления статистики. Данные традиционно публикуются с задержкой в 6 недель, 12 числа месяца, следующего за отчетным.

Публикацию индикатора тщательно отслеживают экономисты и аналитики, поскольку он отражает эффективность экономики, а также ее направление. Рост индикатора, превышающий прогнозируемые значения, считается благоприятным для котировок индийской рупии.

График последних значений: