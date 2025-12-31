Экономический календарь
Изменение валютных резервов Индии (India Reserves Change)
|Низкая
|N/D
|$-6.451 млрд
|
$4.508 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индикатор изменения валютных резервов (Reserves Change) показывает годовые изменения в средствах в иностранной валюте, находящихся под контролем Резервного банка Индии. Изменение оценивается в абсолютном значении, в долларах США. Также Банк публикует номинальное изменение с учетом колебаний курса валют. В полной публикации также содержатся данные об источниках, с которыми связаны эти изменения.
Резервный банк Индии использует эти средства для проведения валютной политики, финансирования дефицита платежного баланса, проведения валютных интервенций, которые оказывают воздействия на курс валюты, и в других целях. Это финансовые активы.
Влияние этого индикатора на котировки индийской рупии неоднозначно и зависит от сопутствующих факторов. Наращивание резервов имеет свою цену. При этом валютные резервы важны для внешней торговли и сопутствующих платежей. Кроме того, они способствуют упорядоченному развитию валютного рынка Индии. В целом увеличение международных резервов может служить инструментом поддержки национальной валюты или давления на нее, в зависимости от конкретных инфляционных целей Резервного банка.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение валютных резервов Индии (India Reserves Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress