Изменение валютных резервов Индии (India Reserves Change)

Страна:
Индия
INR, Индийская рупия
Источник:
Резервный банк Индии (RBI) (Reserve Bank of India)
Сектор:
Торговля
Низкая N/D $​-6.451 млрд
$​4.508 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индикатор изменения валютных резервов (Reserves Change) показывает годовые изменения в средствах в иностранной валюте, находящихся под контролем Резервного банка Индии. Изменение оценивается в абсолютном значении, в долларах США. Также Банк публикует номинальное изменение с учетом колебаний курса валют. В полной публикации также содержатся данные об источниках, с которыми связаны эти изменения.

Резервный банк Индии использует эти средства для проведения валютной политики, финансирования дефицита платежного баланса, проведения валютных интервенций, которые оказывают воздействия на курс валюты, и в других целях. Это финансовые активы.

Влияние этого индикатора на котировки индийской рупии неоднозначно и зависит от сопутствующих факторов. Наращивание резервов имеет свою цену. При этом валютные резервы важны для внешней торговли и сопутствующих платежей. Кроме того, они способствуют упорядоченному развитию валютного рынка Индии. В целом увеличение международных резервов может служить инструментом поддержки национальной валюты или давления на нее, в зависимости от конкретных инфляционных целей Резервного банка.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение валютных резервов Индии (India Reserves Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
N/D
$​-6.451 млрд
$​4.508 млрд
2 кв. 2025
$​4.508 млрд
$​-14.326 млрд
$​8.789 млрд
1 кв. 2025
$​8.789 млрд
$​-11.334 млрд
$​-37.660 млрд
4 кв. 2024
$​-37.660 млрд
$​15.235 млрд
$​18.614 млрд
3 кв. 2024
$​18.614 млрд
$​4.719 млрд
$​5.226 млрд
2 кв. 2024
$​5.226 млрд
$​-4.971 млрд
$​30.754 млрд
1 кв. 2024
$​30.754 млрд
$​-5.998 млрд
$​5.998 млрд
4 кв. 2023
$​5.998 млрд
$​-2.500 млрд
$​2.519 млрд
3 кв. 2023
$​2.500 млрд
$​-4.626 млрд
$​24.400 млрд
2 кв. 2023
$​24.400 млрд
$​-0.741 млрд
$​5.600 млрд
1 кв. 2023
$​5.600 млрд
$​0.265 млрд
$​0.000 млрд
4 кв. 2022
$​0.000 млрд
$​-3.089 млрд
$​-30.400 млрд
3 кв. 2022
$​-30.400 млрд
$​-15.765 млрд
$​4.600 млрд
2 кв. 2022
$​4.600 млрд
$​-16.000 млрд
1 кв. 2022
$​-16.000 млрд
$​25.575 млрд
$​0.500 млрд
4 кв. 2021
$​0.500 млрд
$​20.918 млрд
$​31.200 млрд
3 кв. 2021
$​31.200 млрд
$​15.918 млрд
$​31.900 млрд
2 кв. 2021
$​31.900 млрд
$​-12.563 млрд
$​3.400 млрд
1 кв. 2021
$​3.400 млрд
$​44.471 млрд
$​32.500 млрд
4 кв. 2020
$​32.500 млрд
$​17.101 млрд
$​31.600 млрд
3 кв. 2020
$​31.600 млрд
$​5.379 млрд
$​19.800 млрд
2 кв. 2020
$​19.800 млрд
$​6.300 млрд
$​18.800 млрд
1 кв. 2020
$​18.800 млрд
$​-0.700 млрд
$​21.600 млрд
4 кв. 2019
$​21.600 млрд
$​8.900 млрд
$​5.100 млрд
3 кв. 2019
$​5.100 млрд
$​14.000 млрд
2 кв. 2019
$​14.000 млрд
$​14.200 млрд
1 кв. 2019
$​14.200 млрд
$​-4.300 млрд
4 кв. 2018
$​-4.300 млрд
$​-1.900 млрд
3 кв. 2018
$​-1.900 млрд
$​-11.300 млрд
2 кв. 2018
$​-11.300 млрд
$​13.200 млрд
1 кв. 2018
$​13.200 млрд
$​9.400 млрд
4 кв. 2017
$​9.400 млрд
$​9.500 млрд
3 кв. 2017
$​9.500 млрд
$​11.400 млрд
2 кв. 2017
$​11.400 млрд
$​7.300 млрд
1 кв. 2017
$​7.300 млрд
$​-1.200 млрд
4 кв. 2016
$​-1.200 млрд
$​8.500 млрд
3 кв. 2016
$​8.500 млрд
$​7.000 млрд
2 кв. 2016
$​7.000 млрд
$​3.300 млрд
1 кв. 2016
$​3.300 млрд
$​4.100 млрд
4 кв. 2015
$​4.100 млрд
$​-0.900 млрд
3 кв. 2015
$​-0.900 млрд
$​11.400 млрд
2 кв. 2015
$​11.400 млрд
$​30.100 млрд
1 кв. 2015
$​30.100 млрд
$​13.200 млрд
4 кв. 2014
$​13.200 млрд
