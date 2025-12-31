Индикатор изменения валютных резервов (Reserves Change) показывает годовые изменения в средствах в иностранной валюте, находящихся под контролем Резервного банка Индии. Изменение оценивается в абсолютном значении, в долларах США. Также Банк публикует номинальное изменение с учетом колебаний курса валют. В полной публикации также содержатся данные об источниках, с которыми связаны эти изменения.

Резервный банк Индии использует эти средства для проведения валютной политики, финансирования дефицита платежного баланса, проведения валютных интервенций, которые оказывают воздействия на курс валюты, и в других целях. Это финансовые активы.

Влияние этого индикатора на котировки индийской рупии неоднозначно и зависит от сопутствующих факторов. Наращивание резервов имеет свою цену. При этом валютные резервы важны для внешней торговли и сопутствующих платежей. Кроме того, они способствуют упорядоченному развитию валютного рынка Индии. В целом увеличение международных резервов может служить инструментом поддержки национальной валюты или давления на нее, в зависимости от конкретных инфляционных целей Резервного банка.

График последних значений: