Экспорт Индии (Exports) отражает стоимость товаров, проданных резидентами страны за ее пределы, в долларах США. Расчет стоимости экспорта в американской валюте помогает корректно сравнивать показатели Индии с другими странами и оценивать торговую статистику. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков.

Индикатор рассчитывается на основе цен франко-борд (FOB, free-on-board) на товары, вывозимые из страны. Индия — 17-я по величине страна-экспортер в мире. Основные статьи экспорта Индии — продукты нефтепереработки, медикаменты, драгоценные камни и драгоценные металлы, машинное оборудование, транспортные средства, текстиль и пр. Основные потоки экспорта идут в США, ОАЭ, Гонконг, Китай, Великобритания и Сингапур.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров и услуг, чем она может потребить.

Рост экспорта, связанный с ростом зарубежного спроса, вызывает увеличение производства, увеличение рабочих мест и привлекает в экономику капитал. Поэтому значение выше ожидаемого считается положительным для котировок индийской рупии.

