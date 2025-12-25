Экономический календарь
Экспорт Индии (India Exports)
|Низкая
|$38.13 млрд
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|$37.88 млрд
|
$38.13 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Экспорт Индии (Exports) отражает стоимость товаров, проданных резидентами страны за ее пределы, в долларах США. Расчет стоимости экспорта в американской валюте помогает корректно сравнивать показатели Индии с другими странами и оценивать торговую статистику. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков.
Индикатор рассчитывается на основе цен франко-борд (FOB, free-on-board) на товары, вывозимые из страны. Индия — 17-я по величине страна-экспортер в мире. Основные статьи экспорта Индии — продукты нефтепереработки, медикаменты, драгоценные камни и драгоценные металлы, машинное оборудование, транспортные средства, текстиль и пр. Основные потоки экспорта идут в США, ОАЭ, Гонконг, Китай, Великобритания и Сингапур.
В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров и услуг, чем она может потребить.
Рост экспорта, связанный с ростом зарубежного спроса, вызывает увеличение производства, увеличение рабочих мест и привлекает в экономику капитал. Поэтому значение выше ожидаемого считается положительным для котировок индийской рупии.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Экспорт Индии (India Exports)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress