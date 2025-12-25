КалендарьРазделы

Композитный индекс менеджеров по закупкам Индии от S&P Global (S&P Global India Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Индия
INR, Индийская рупия
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Средняя 59.7
60.4
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
59.7
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Композитный индекс менеджеров по закупкам от Markit (Markit Composite PMI) — ежемесячный сводный отчет о том, как изменились деловые условия работы частных компаний из производственного сектора и сферы услуг Индии. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению, работающих частных компаниях страны.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей стране.

Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры своей деятельности: уплаченные и полученные цены, занятость, уровень производства, количество новых заказов и т.д. Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности.

Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую деятельность всего частного сектора Индии. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки индийской рупии.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Композитный индекс менеджеров по закупкам Индии от S&P Global (S&P Global India Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
59.7
60.4
окт. 2025
60.4
61.0
сент. 2025
61.0
63.2
авг. 2025
63.2
61.1
июль 2025
61.1
61.0
июнь 2025
61.0
59.3
май 2025
59.3
59.7
апр. 2025
59.7
59.5
март 2025
59.5
58.8
февр. 2025
58.8
57.7
янв. 2025
57.7
59.2
дек. 2024
59.2
58.6
нояб. 2024
58.6
59.1
окт. 2024
59.1
58.3
сент. 2024
58.3
60.7
авг. 2024
60.7
60.7
июль 2024
60.7
60.9
июнь 2024
60.9
60.5
май 2024
60.5
61.5
апр. 2024
61.5
61.8
март 2024
61.8
60.6
февр. 2024
60.6
61.2
янв. 2024
61.2
58.5
дек. 2023
58.5
57.4
нояб. 2023
57.4
58.4
окт. 2023
58.4
61.0
сент. 2023
61.0
60.9
авг. 2023
60.9
61.9
июль 2023
61.9
59.4
июнь 2023
59.4
61.6
май 2023
61.6
61.6
апр. 2023
61.6
58.4
март 2023
58.4
59.0
февр. 2023
59.0
57.5
янв. 2023
57.5
59.4
дек. 2022
59.4
56.7
нояб. 2022
56.7
55.5
окт. 2022
55.5
55.1
сент. 2022
55.1
58.2
авг. 2022
58.2
56.6
июль 2022
56.6
58.2
июнь 2022
58.2
58.3
май 2022
58.3
57.6
апр. 2022
57.6
54.3
март 2022
54.3
53.5
февр. 2022
53.5
53.0
янв. 2022
53.0
56.4
дек. 2021
56.4
59.2
нояб. 2021
59.2
58.7
окт. 2021
58.7
55.3
