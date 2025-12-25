Композитный индекс менеджеров по закупкам от Markit (Markit Composite PMI) — ежемесячный сводный отчет о том, как изменились деловые условия работы частных компаний из производственного сектора и сферы услуг Индии. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению, работающих частных компаниях страны.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей стране.

Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры своей деятельности: уплаченные и полученные цены, занятость, уровень производства, количество новых заказов и т.д. Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности.

Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую деятельность всего частного сектора Индии. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки индийской рупии.

График последних значений: