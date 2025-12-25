Экономический календарь
Розничные продажи в Германии м/м (Germany Retail Sales m/m)
|Средняя
|0.3%
|0.2%
|
-0.5%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.1%
|
0.3%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Розничные продажи (Retail Sales) отражают изменение объема розничных продаж в Германии, за исключением продаж легковых автомобилей и топлива. Для расчета индикатора составляется выборка, которая включает в себя около 18 300 компаний. Продажи показаны в текущих ценах, при этом применяется сезонная и календарная корректировка, а также поправка на инфляция.
Оборот розничной торговли включает в себя общую сумму инвойсов, выставленных предприятием в отчетном году (без НДС) при продаже или аренде товаров (продуктов) и оказании услуг третьим сторонам, включая собственное потребление, продажи работникам, а также выставляемые отдельно счета за перевозку, почтовые расходы, упаковку и т. д., независимо от получения оплаты и налоговых обязательств. С 2017 года выручка также включает доходы от вспомогательной деятельности.
Ежемесячные опросы в сфере розничной торговли являются частью краткосрочной статистической системы Европейского Союза, разработанной для целей денежно-кредитной и экономической политики. Они также предоставляют информацию о личном потреблении. Ежемесячные опросы в области торговли являются важным дополнением к ежегодной торговой статистике, которая предоставляет информацию о структуре, прибыльности и производительности торговли. Ежемесячные опросы, связанные с торговлей, также называют экономическими исследованиями, в отличие от ежегодного структурного опросов.
Данными опроса пользуются различные структуры, включая:
- Федеральное министерство экономики и технологий и связанные с ним ведомства,
- Европейская комиссия,
- Европейский центральный банк,
- Торговые ассоциации,
- Национальные счета.
Данные по выбранным видам деятельности публикуются через 30 дней после окончания отчетного месяца, а данные с глубокой разбивкой по деятельности публикуются через 45 дней после окончания отчетного месяца.
Оборот розничной торговли м/м (Retail Trade m/m) отражает изменение оборота розничной торговли за отчетный месяц по сравнению с предыдущим месяцем. Если рост розничных продаж замедляется, это означает, что потребители снизили уровень затрат. Это может привести к снижению экономической активности в стране и отрицательно повлиять на котировки евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в Германии м/м (Germany Retail Sales m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
