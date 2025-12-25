КалендарьРазделы

Число безработных в Германии (Germany Unemployment)

Страна:
Германия
EUR, Евро
Источник:
Федеральное агентство по трудоустройству (Federal Employment Agency)
Сектор:
Труд
Средняя 2.973 млн 2.982 млн
2.973 млн
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
2.979 млн
2.973 млн
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Существуют различные методы учета данных о безработице, в связи с чем и определение безработных может отличаться. Различие состоит в способе сбора данных, методе поиска работы и определении минимально занятых граждан.

В расчете статистики занятости от Федерального статистического ведомства применяются международно признанные критерии, сформулированные Международной организацией труда, которые позволяют классифицировать население по их статусу занятости. Источником данных по безработице является исследование рабочей силы, проводимое в Германии в рамках ежемесячного опроса 35 000 человек Mikrozensus. В соответствии с Социальным кодексом Германии (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB) значения берутся из данных, предоставляемых агентствами по трудоустройству и центрами занятости. Согласно правилам учета, человек считается безработным, если он зарегистрирован как таковой в соответствующих органах. По состоянию на январь 2007 года получаемые разрозненно данные по безработице объединяются в статистику, при этом записи о безработице и поиске работы учитываются без дублирования.

Уровень безработицы показывает, как изменилось количество безработных за расчетный месяц по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Показатели рынка труда считаются одними из наиболее важных экономических индикаторов. Однако они отстают от реальных экономических событий на несколько месяцев, то есть они скорее подтверждают экономическую ситуацию. Тем не менее снижение уровня безработицы может положительно отразиться на котировках евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число безработных в Германии (Germany Unemployment)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
2.973 млн
2.982 млн
2.973 млн
окт. 2025
2.973 млн
2.971 млн
2.975 млн
сент. 2025
2.976 млн
2.957 млн
2.962 млн
авг. 2025
2.957 млн
2.997 млн
2.966 млн
июль 2025
2.970 млн
2.986 млн
2.968 млн
июнь 2025
2.972 млн
2.975 млн
2.961 млн
май 2025
2.963 млн
2.939 млн
2.930 млн
апр. 2025
2.922 млн
2.938 млн
2.918 млн
март 2025
2.922 млн
2.888 млн
2.896 млн
февр. 2025
2.886 млн
2.876 млн
2.881 млн
янв. 2025
2.880 млн
2.872 млн
2.869 млн
дек. 2024
2.869 млн
2.878 млн
2.860 млн
нояб. 2024
2.860 млн
2.875 млн
2.854 млн
окт. 2024
2.856 млн
2.853 млн
2.829 млн
сент. 2024
2.823 млн
2.812 млн
2.806 млн
авг. 2024
2.801 млн
2.813 млн
2.799 млн
июль 2024
2.802 млн
2.789 млн
2.784 млн
июнь 2024
2.781 млн
2.774 млн
2.763 млн
май 2024
2.762 млн
2.740 млн
2.737 млн
апр. 2024
2.732 млн
2.713 млн
2.722 млн
март 2024
2.719 млн
2.729 млн
2.714 млн
февр. 2024
2.713 млн
2.698 млн
2.701 млн
янв. 2024
2.694 млн
2.729 млн
2.696 млн
дек. 2023
2.703 млн
2.727 млн
2.698 млн
нояб. 2023
2.702 млн
2.702 млн
2.680 млн
окт. 2023
2.678 млн
2.656 млн
2.648 млн
сент. 2023
2.642 млн
2.634 млн
2.632 млн
авг. 2023
2.629 млн
2.621 млн
2.611 млн
июль 2023
2.604 млн
2.629 млн
2.608 млн
июнь 2023
2.610 млн
2.588 млн
2.582 млн
май 2023
2.573 млн
2.597 млн
2.564 млн
апр. 2023
2.567 млн
2.563 млн
2.543 млн
март 2023
2.540 млн
2.502 млн
2.509 млн
февр. 2023
2.509 млн
2.503 млн
2.498 млн
янв. 2023
2.498 млн
2.523 млн
2.520 млн
дек. 2022
2.520 млн
2.522 млн
2.533 млн
нояб. 2022
2.538 млн
2.508 млн
2.521 млн
окт. 2022
2.518 млн
2.497 млн
2.510 млн
сент. 2022
2.510 млн
2.474 млн
2.497 млн
авг. 2022
2.497 млн
2.433 млн
2.469 млн
июль 2022
2.463 млн
2.344 млн
2.416 млн
июнь 2022
2.417 млн
2.277 млн
2.284 млн
май 2022
2.285 млн
2.283 млн
2.289 млн
апр. 2022
2.287 млн
2.296 млн
2.301 млн
март 2022
2.298 млн
2.319 млн
2.316 млн
февр. 2022
2.312 млн
2.366 млн
2.345 млн
янв. 2022
2.345 млн
2.408 млн
2.393 млн
дек. 2021
2.405 млн
2.439 млн
2.428 млн
нояб. 2021
2.428 млн
2.479 млн
2.462 млн
окт. 2021
2.466 млн
2.516 млн
2.505 млн
123
