При расчете импорта (Imports m/m) учитываются цены в евро (иностранные валюты конвертируются по текущему обменному курсу), которые импортер выплачивает на границе Германии, а не указанные в прейскуранте цены. В торговле для таких цен используется обозначение CIF (стоимость, страховка, фрахт), которое также описывает место сбора цен. Для импортера это означает, с одной стороны, более высокие затраты, но, с другой стороны, меньший риск. Цены не включают общественные сборы, такие как таможенные пошлины или налоги. Цены на импорт собираются примерно в 4900 отчетных точках примерно для 3600 репрезентативных цен.

Индекс можно описать как средневзвешенное значение изменений цен на импортные товары из репрезентативной выборки (так называемые репрезентативные цены). Веса для выбранных товаров устанавливаются с учетом соответствующих значений импорта, полученных из статистики внешней торговли за базовый год.

Отдельные ценовые ряды приводятся к единому базисному году (значение за который принимается равным = 100). Для некоторых международно торгуемых товаров, таких как, к примеру, зерно и металлы, также используются котировки международных бирж. При расчете индекса применяются корректировки, благодаря которым ежемесячные значения отдельных ценовых рядов отражают "чистые" изменения цен.

Индекс рассчитывается по формуле Ласпейреса. При этом значения весов, рассчитанные по текущему установленном базовому периоду, остаются неизменными до тех пор, пока не будет установлен новый базисный год. Следующий базисный год будет 2020, текущий - 2010.

Индекс цен на импорт м/м (Imports m/m) отражает изменение цен в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем.

Индексы цен на экспорт и импорт используются для расчета условий торговли, которые в свою очередь являются показателем экономической устойчивости в условиях международной конкуренции. Если цены на импорт падают по сравнению сценами на экспорт, условия торговли улучшаются. Это считается благоприятным фактором для экономики и может положительно отразиться на котировках валюты. С другой стороны, рост цен на импорт увеличивает инфляцию, что может иметь положительный эффект для валюты в краткосрочной перспективе.

График последних значений: