Индекс оптовых цен (WPI) измеряет динамику цен на товары, проданные (произведенные или импортированные) оптовыми продавцами внутри страны в рамках оптовых сделок с торговыми посредниками, предприятиями перерабатывающей промышленности и другими оптовыми покупателями. Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение изменений цен (средних показателей), собранных для репрезентативной выборки товаров (так называемых репрезентативных цен) на ежемесячной основе, в пятый день отчетного месяца. Доли продаж в базисном году служат весовыми коэффициентами.

Учитываются действительные цены (не цены из прейскуранта, не базовые цены и не средние доходы), которые не включают в себя налог на добавленную стоимость, но включают акцизные сборы (например, налог на минеральное масло, налог на табак) и другие обязательные сборы (например, взнос за хранение продуктов нефтепереработки). Цены собираются в 1200 отчетных точках для 64 секторов экономики. Цены оптовых рынков и товарных бирж также используются для некоторых продуктов питания.

Индекс рассчитывается по формуле Ласпейреса. При этом значения весов, рассчитанные по текущему установленном базовому периоду, остаются неизменными до тех пор, пока не будет установлен новый базисный год. Следующий базисный год будет 2020. Сейчас цены анализируются в сравнении с базисным 2010 годом.

Индекс оптовых цен м/м (Wholesale Price Index, WPI m/m) отражает изменение цен в расчетном месяце по сравнению с предыдущим. Рост индекса свидетельствует об увеличении розничных продаж и потребительских расходов, что может благоприятно отразиться на котировках евро.

График последних значений: