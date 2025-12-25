С 1991 года в рамках программы ZEW "Исследование финансовых рынков" проводится ежемесячный опрос среди порядка 300 экспертов из банков, страховых компаний и финансовых отделов отдельных крупных компаний (270 банков, 50 страховых компаний и корпораций и 30 крупных промышленных предприятий) на предмет среднесрочных оценок и прогнозов относительно важных международных финансовых данных. Исследование финансовых рынков от ZEW отражает преобладающие настроения среди финансовых аналитиков Германии. Предметом исследования являются наиболее важные международные финансовые показатели: инфляция, процентные ставки, фондовые индексы, курсы валют и цена на нефть.

В своих ответах эксперты финансовых рынков дают только качественные оценки тенденций в отношении направления изменений. Таким образом, участники опроса делятся своим мнение относительно, например, долгосрочных процентных ставок — вырастут ли они (+), упадут (-) или останутся примерно на том же уровне (=) в течение следующих 6 месяцев; в случае с индикаторами ситуации оценками служит "хорошо" или "плохо", а для описания ожиданий применяются оценки "улучшится" или "ухудшится".

Индикатор экономических настроений от ZEW является опережающим индикатором экономической ситуации в Германии, сопоставимым с индикатором бизнес-ожиданий от IFO.

Результаты и комментарии исследования финансовых рынков от ZEW публикуются в Отчете финансовых рынков. Кроме того, результаты опроса регулярно публикуются в прессе в виде показателей и прогнозов. Информационная служба Reuters также публикует сводные результаты опроса.

Рост индекса может благоприятно отразиться на котировках евро.

График последних значений: