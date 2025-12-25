КалендарьРазделы

Индекс экономических настроений в Германии от ZEW (ZEW Germany Economic Sentiment Indicator)

Страна:
Германия
EUR, Евро
Источник:
Центр европейских экономических исследований (Centre for European Economic Research)
Сектор:
Бизнес
Средняя 45.8
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
15.9
45.8
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
С 1991 года в рамках программы ZEW "Исследование финансовых рынков" проводится ежемесячный опрос среди порядка 300 экспертов из банков, страховых компаний и финансовых отделов отдельных крупных компаний (270 банков, 50 страховых компаний и корпораций и 30 крупных промышленных предприятий) на предмет среднесрочных оценок и прогнозов относительно важных международных финансовых данных. Исследование финансовых рынков от ZEW отражает преобладающие настроения среди финансовых аналитиков Германии. Предметом исследования являются наиболее важные международные финансовые показатели: инфляция, процентные ставки, фондовые индексы, курсы валют и цена на нефть.

В своих ответах эксперты финансовых рынков дают только качественные оценки тенденций в отношении направления изменений. Таким образом, участники опроса делятся своим мнение относительно, например, долгосрочных процентных ставок — вырастут ли они (+), упадут (-) или останутся примерно на том же уровне (=) в течение следующих 6 месяцев; в случае с индикаторами ситуации оценками служит "хорошо" или "плохо", а для описания ожиданий применяются оценки "улучшится" или "ухудшится".

Индикатор экономических настроений от ZEW является опережающим индикатором экономической ситуации в Германии, сопоставимым с индикатором бизнес-ожиданий от IFO.

Результаты и комментарии исследования финансовых рынков от ZEW публикуются в Отчете финансовых рынков. Кроме того, результаты опроса регулярно публикуются в прессе в виде показателей и прогнозов. Информационная служба Reuters также публикует сводные результаты опроса.

Рост индекса может благоприятно отразиться на котировках евро.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
45.8
нояб. 2025
N/D
15.4
39.3
окт. 2025
39.3
17.6
37.3
сент. 2025
37.3
17.2
34.7
авг. 2025
34.7
17.2
52.7
июль 2025
52.7
23.0
47.5
июнь 2025
47.5
22.5
25.2
май 2025
25.2
3.7
-14.0
апр. 2025
-14.0
43.2
51.6
март 2025
51.6
17.5
26.0
февр. 2025
26.0
10.7
10.3
янв. 2025
10.3
9.4
15.7
дек. 2024
15.7
-16.5
7.4
нояб. 2024
7.4
29.7
13.1
окт. 2024
13.1
5.8
3.6
сент. 2024
3.6
12.5
19.2
авг. 2024
19.2
32.1
41.8
июль 2024
41.8
43.8
47.5
июнь 2024
47.5
49.2
47.1
май 2024
47.1
46.9
42.9
апр. 2024
42.9
42.7
31.7
март 2024
31.7
19.9
февр. 2024
19.9
15.2
янв. 2024
15.2
12.8
дек. 2023
12.8
4.3
9.8
нояб. 2023
9.8
-6.2
-1.1
окт. 2023
-1.1
-11.9
-11.4
сент. 2023
-11.4
-13.5
-12.3
авг. 2023
-12.3
-11.6
-14.7
июль 2023
-14.7
-9.6
-8.5
июнь 2023
-8.5
-3.3
-10.7
май 2023
-10.7
8.6
4.1
апр. 2023
4.1
20.6
13.0
март 2023
13.0
22.6
28.1
февр. 2023
28.1
-3.2
16.9
янв. 2023
16.9
-30.0
-23.3
дек. 2022
-23.3
-48.1
-36.7
нояб. 2022
-36.7
-61.2
-59.2
окт. 2022
-59.2
-59.4
-61.9
сент. 2022
-61.9
-55.1
-55.3
авг. 2022
-55.3
-41.4
-53.8
июль 2022
-53.8
-31.2
-28.0
июнь 2022
-28.0
-37.8
-34.3
май 2022
-34.3
-40.4
-41.0
апр. 2022
-41.0
-1.1
-39.3
март 2022
-39.3
53.6
54.3
февр. 2022
54.3
41.2
51.7
янв. 2022
51.7
30.9
29.9
дек. 2021
29.9
27.1
31.7
нояб. 2021
31.7
24.4
22.3
