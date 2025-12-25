КалендарьРазделы

Число безработных в Германии без учета сезонных колебаний (Germany Unemployment n.s.a.)

Страна:
Германия
EUR, Евро
Источник:
Федеральное агентство по трудоустройству (Federal Employment Agency)
Сектор:
Труд
Низкая 2.885 млн 2.858 млн
2.911 млн
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
2.899 млн
2.885 млн
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Существуют различные методы учета данных о безработице, в связи с чем и определение безработных может отличаться. Различие состоит в способе сбора данных, методе поиска работы и определении минимально занятых граждан.

В расчете статистики занятости от Федерального статистического ведомства применяются международно признанные критерии, сформулированные Международной организацией труда, которые позволяют классифицировать население по их статусу занятости. Источником данных по безработице является исследование рабочей силы, проводимое в Германии в рамках ежемесячного опроса 35 000 человек Mikrozensus. В соответствии с Социальным кодексом Германии (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB) значения берутся из данных, предоставляемых агентствами по трудоустройству и центрами занятости. Согласно правилам учета, человек считается безработным, если он зарегистрирован как таковой в соответствующих органах. По состоянию на январь 2007 года получаемые разрозненно данные по безработице объединяются в статистику, при этом записи о безработице и поиске работы учитываются без дублирования.

Число безработных без учета сезонных колебаний (Unemployment n.s.a) отражает количество нетрудоустроенных граждан Германии в отчетном месяце. Для расчета показателя не применяется поправка на сезонность.

Показатели рынка труда считаются одними из наиболее важных экономических индикаторов. Однако они отстают от реальных экономических событий на несколько месяцев, то есть они скорее подтверждают экономическую ситуацию. Тем не менее снижение уровня безработицы может положительно отразиться на котировках евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число безработных в Германии без учета сезонных колебаний (Germany Unemployment n.s.a.)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
2.885 млн
2.858 млн
2.911 млн
окт. 2025
2.911 млн
2.940 млн
2.955 млн
сент. 2025
2.955 млн
3.000 млн
3.025 млн
авг. 2025
3.025 млн
3.015 млн
2.979 млн
июль 2025
2.979 млн
2.971 млн
2.914 млн
июнь 2025
2.914 млн
2.929 млн
2.919 млн
май 2025
2.919 млн
2.922 млн
2.932 млн
апр. 2025
2.932 млн
2.953 млн
2.967 млн
март 2025
2.967 млн
2.957 млн
2.989 млн
февр. 2025
2.989 млн
3.019 млн
2.993 млн
янв. 2025
2.993 млн
2.847 млн
2.807 млн
дек. 2024
2.807 млн
2.790 млн
2.774 млн
нояб. 2024
2.774 млн
2.776 млн
2.791 млн
окт. 2024
2.791 млн
2.769 млн
2.806 млн
сент. 2024
2.806 млн
2.846 млн
2.872 млн
авг. 2024
2.872 млн
2.842 млн
2.809 млн
июль 2024
2.809 млн
2.761 млн
2.727 млн
июнь 2024
2.727 млн
2.743 млн
2.723 млн
май 2024
2.723 млн
2.749 млн
2.750 млн
апр. 2024
2.750 млн
2.778 млн
2.769 млн
март 2024
2.769 млн
2.781 млн
2.814 млн
февр. 2024
2.814 млн
2.783 млн
2.805 млн
янв. 2024
2.805 млн
2.705 млн
2.637 млн
дек. 2023
2.637 млн
2.619 млн
2.606 млн
нояб. 2023
2.606 млн
2.533 млн
2.607 млн
окт. 2023
2.607 млн
2.601 млн
2.627 млн
сент. 2023
2.627 млн
2.719 млн
2.696 млн
авг. 2023
2.696 млн
2.649 млн
2.617 млн
июль 2023
2.617 млн
2.563 млн
2.555 млн
июнь 2023
2.555 млн
2.550 млн
2.544 млн
май 2023
2.544 млн
2.586 млн
2.586 млн
апр. 2023
2.586 млн
2.499 млн
2.594 млн
март 2023
2.594 млн
2.619 млн
2.620 млн
февр. 2023
2.620 млн
2.690 млн
2.616 млн
янв. 2023
2.616 млн
2.506 млн
2.454 млн
дек. 2022
2.454 млн
2.498 млн
2.434 млн
нояб. 2022
2.434 млн
2.377 млн
2.442 млн
окт. 2022
2.442 млн
2.490 млн
2.486 млн
сент. 2022
2.486 млн
2.639 млн
2.547 млн
авг. 2022
2.547 млн
2.492 млн
2.470 млн
июль 2022
2.470 млн
2.308 млн
2.363 млн
июнь 2022
2.363 млн
2.208 млн
2.260 млн
май 2022
2.260 млн
2.268 млн
2.309 млн
апр. 2022
2.309 млн
2.402 млн
2.362 млн
март 2022
2.362 млн
2.498 млн
2.428 млн
февр. 2022
2.428 млн
2.435 млн
2.462 млн
янв. 2022
2.462 млн
2.264 млн
2.330 млн
дек. 2021
2.330 млн
2.235 млн
2.317 млн
нояб. 2021
2.317 млн
2.324 млн
2.377 млн
окт. 2021
2.377 млн
2.459 млн
2.465 млн
123
