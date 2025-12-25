Экономический календарь
Промышленное производство в Германии г/г (Germany Industrial Production y/y)
|Низкая
|0.8%
|-0.9%
|
-1.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.8%
|
0.8%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем промышленного производства (Industrial Production) демонстрирует месячные объемы производства в промышленной отрасли Германии в расчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцецм предыдущего года. Благодаря периодичности выпуска, доступности и детальной разбивке по видам экономической деятельности, данный индекс является одним из ключевых индикаторов экономического развития.
Статистические управления федеральных земель проводят на предприятиях с численностью персонала от 50 человек ежемесячное исследование относительно производства более 6000 наименований продукции в стоимостном и количественном выражении. На предприятиях с численностью персонала от 20 человек статистика собирается раз квартал, она также включается в ежемесячные индексы. Полученные цифры, отправляемые в Федеральное статистическое ведомство Германии 25 числа следующего месяца, охватывают 80% промышленного производства Германии. Эти данные комбинируются с данными о долях валовой стоимости производства и сводятся в индексы экономического сектора.
Для агрегирования индексов активности четырехзначного уровня в более высокие агрегаты экономической деятельности — трехзначной, двузначной и основной группы, вплоть до общего индекса производства — используется доля валовой добавленной стоимости по факторной стоимости каждой экономической деятельности в общем значении обрабатывающей промышленности в базовом году. Данные о добавленной стоимости берутся из ежегодного исследования структуры затрат в производственном секторе. Для повышения качества месячных производственных показателей данные по каждому виду деятельности корректируются до уровня соответствующего квартального производственного индекса.
Производственные индексы за текущий месяц являются предварительными и содержат оценки менее 10%. Для повышения качества таких показателей при расчете предварительных показателей учитываются необходимая коррекция. Размер необходимой коррекции при приведении месячного индекса к квартальному индексу в настоящее время составляет в среднем менее 0,5% за год.
Индекс производства не учитывает выпуск продукции предприятиями с численностью менее 20 человек. Более того, индекс представляет только ту часть производства предприятий, которая подпадает под классификацию продуктов. Таким образом, производственная прибыль от непромышленной деятельности, такой как торговля, транспорт, услуги и те части физического производства, которые не включены в текущую классификацию товаров, не участвуют в расчете индекса.
Индекс промышленного производства г/г (Industrial Production Index y/y) отражает среднее изменение индекса производства в расчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Рост промышленного производства может благоприятно отразиться на котировках евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленное производство в Германии г/г (Germany Industrial Production y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress