Объем промышленного производства (Industrial Production) демонстрирует месячные объемы производства в промышленной отрасли Германии в расчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцецм предыдущего года. Благодаря периодичности выпуска, доступности и детальной разбивке по видам экономической деятельности, данный индекс является одним из ключевых индикаторов экономического развития.

Статистические управления федеральных земель проводят на предприятиях с численностью персонала от 50 человек ежемесячное исследование относительно производства более 6000 наименований продукции в стоимостном и количественном выражении. На предприятиях с численностью персонала от 20 человек статистика собирается раз квартал, она также включается в ежемесячные индексы. Полученные цифры, отправляемые в Федеральное статистическое ведомство Германии 25 числа следующего месяца, охватывают 80% промышленного производства Германии. Эти данные комбинируются с данными о долях валовой стоимости производства и сводятся в индексы экономического сектора.

Для агрегирования индексов активности четырехзначного уровня в более высокие агрегаты экономической деятельности — трехзначной, двузначной и основной группы, вплоть до общего индекса производства — используется доля валовой добавленной стоимости по факторной стоимости каждой экономической деятельности в общем значении обрабатывающей промышленности в базовом году. Данные о добавленной стоимости берутся из ежегодного исследования структуры затрат в производственном секторе. Для повышения качества месячных производственных показателей данные по каждому виду деятельности корректируются до уровня соответствующего квартального производственного индекса.

Производственные индексы за текущий месяц являются предварительными и содержат оценки менее 10%. Для повышения качества таких показателей при расчете предварительных показателей учитываются необходимая коррекция. Размер необходимой коррекции при приведении месячного индекса к квартальному индексу в настоящее время составляет в среднем менее 0,5% за год.

Индекс производства не учитывает выпуск продукции предприятиями с численностью менее 20 человек. Более того, индекс представляет только ту часть производства предприятий, которая подпадает под классификацию продуктов. Таким образом, производственная прибыль от непромышленной деятельности, такой как торговля, транспорт, услуги и те части физического производства, которые не включены в текущую классификацию товаров, не участвуют в расчете индекса.

Индекс промышленного производства г/г (Industrial Production Index y/y) отражает среднее изменение индекса производства в расчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Рост промышленного производства может благоприятно отразиться на котировках евро.

График последних значений: