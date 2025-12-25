КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс цен производителей в Германии г/г (Germany Producer Price Index (PPI) y/y)

Страна:
Германия
EUR, Евро
Источник:
Федеральное статистическое ведомство Германии (Federal Statistical Office of Germany)
Сектор:
Цены
Низкая 1.9% -2.1%
0.3%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI) отражает изменение внутренних цен на энергоносители и водоснабжение, добычу полезных ископаемых и производство в Федеративной Республике Германии в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Базисным значением для общего индекса является сумма всех продаж внутри страны в базисном году (текущий базисный год 2015), на основе ежемесячных отчетов компаний горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Таким образом, индекс также учитывает сделки между коммерческими предприятиями. Проще говоря, индекс можно описать как средневзвешенное изменение цен в сравнении со значением в базисный год = 100. Расчет включает в себя цены на промышленные товары из репрезентативной выборки. Веса индекса устанавливаются в соответствии с продажами соответствующих товаров в базисном году.

Цифры собираются 15 числа каждого месяца из репрезентативной выборки коммерческих компаний. Предприятиям задаются вопросы о ценах сделок в этот день, незадолго до или после него. Учитываются действительные цены, которые не включают в себя налог на добавленную стоимость, но могут включать в себя акцизные сборы (например, налог на минеральное масло, налог на табак, налог на электроэнергию, налог на природный газ) и другие обязательные сборы (например, взнос за хранение продуктов нефтепереработки, сборы за электроэнергию EEG и KWK, концессионные сборы за природный газ). Плата за пользование сетями, эксплуатацию и выставление счетов также включены в цены на природный газ и электроэнергию. В настоящее время в опросе участвуют около 6300 компаний — они отвечают на вопросы о ценах на 1343 вида товаров. Расчет индекс основан на массиве из около 10 000 отдельных ценовых рядов.

ИЦП рассматривают как опережающий индикатор потребительских цен, а следовательно — и инфляции. В сравнении с индикатором потребительских цен (CPI), индекс цен производителей считается более точным и ранним: если производители повышают цены, то соответственно и для потребителей цены вырастут. Эти два индекса тесно коррелируют между собой. Индекс потребительских цен является главным индикатором для предсказания уровня инфляции в стране. Некоторые компоненты ИЦП используются для расчета ВВП.

Индекс цен производителей г/г (CPI y/y) промышленного сектора отражает среднее изменение цен, по которым производители реализуют товары, в расчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Рост цен производителей почти всегда указывает на рост инфляции. Превышение значения индекса над прогнозными значениями благоприятно действует на курс евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен производителей в Германии г/г (Germany Producer Price Index (PPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
1.9%
-2.1%
0.3%
окт. 2025
-1.8%
-2.3%
-1.7%
сент. 2025
-1.7%
-0.9%
-1.5%
июль 2025
-1.5%
-2.2%
-1.3%
июнь 2025
-1.3%
-0.7%
-1.2%
май 2025
-1.2%
-1.8%
-0.9%
апр. 2025
-0.9%
0.0%
-0.2%
март 2025
-0.2%
1.3%
0.7%
февр. 2025
0.7%
1.6%
0.5%
янв. 2025
0.5%
1.8%
0.8%
дек. 2024
0.8%
-0.5%
0.1%
нояб. 2024
0.1%
-1.2%
-1.1%
окт. 2024
-1.1%
-1.7%
-1.4%
сент. 2024
-1.4%
-0.4%
-0.8%
авг. 2024
-0.8%
-0.1%
-0.8%
июль 2024
-0.8%
-0.6%
-1.6%
июнь 2024
-1.6%
-1.9%
-2.2%
май 2024
-2.2%
-3.4%
-3.3%
апр. 2024
-3.3%
-2.4%
-2.9%
март 2024
-2.9%
-1.3%
-4.1%
февр. 2024
-4.1%
-2.7%
-4.4%
янв. 2024
-4.4%
-7.1%
-5.1%
дек. 2023
-8.6%
-0.3%
-7.9%
нояб. 2023
-7.9%
-16.5%
-11.0%
окт. 2023
-11.0%
-21.6%
-14.7%
сент. 2023
-14.7%
-19.3%
-12.6%
авг. 2023
-12.6%
-9.6%
-6.0%
июль 2023
-6.0%
7.6%
0.1%
июнь 2023
0.1%
3.7%
1.0%
май 2023
1.0%
-1.9%
4.1%
апр. 2023
4.1%
1.5%
6.7%
март 2023
7.5%
15.8%
15.8%
февр. 2023
15.8%
12.4%
17.6%
янв. 2023
17.8%
18.6%
21.6%
дек. 2022
21.6%
31.2%
28.2%
нояб. 2022
28.2%
35.4%
34.5%
окт. 2022
34.5%
43.0%
45.8%
сент. 2022
45.8%
47.9%
45.8%
авг. 2022
45.8%
36.1%
37.2%
июль 2022
37.2%
32.0%
32.7%
июнь 2022
32.7%
35.5%
33.6%
май 2022
33.6%
35.1%
33.5%
апр. 2022
33.5%
30.6%
30.9%
март 2022
30.9%
26.6%
25.9%
февр. 2022
25.9%
26.5%
25.0%
янв. 2022
25.0%
23.4%
24.2%
дек. 2021
24.2%
18.7%
19.2%
нояб. 2021
19.2%
19.2%
18.4%
окт. 2021
18.4%
15.1%
14.2%
сент. 2021
14.2%
12.9%
12.0%
12345
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания