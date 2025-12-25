С 1991 года в рамках программы ZEW "Исследование финансовых рынков" проводится ежемесячный опрос среди порядка 300 экспертов из банков, страховых компаний и финансовых отделов отдельных крупных компаний (270 банков, 50 страховых компаний и корпораций и 30 крупных промышленных предприятий) на предмет среднесрочных оценок и прогнозов относительно важных международных финансовых данных. Исследование финансовых рынков от ZEW отражает преобладающие настроения среди финансовых аналитиков Германии. Предметом исследования являются наиболее важные международные финансовые показатели: инфляция, процентные ставки, фондовые индексы, курсы валют и цена на нефть.

В своих ответах эксперты финансовых рынков дают только качественные оценки тенденций в отношении направления изменений. Другими словами, они просто оценивают текущую ситуацию как "хорошая" или "плохая".

Результаты исследований финансовых рынков используются для расчета индикатора экономических настроений от ZEW, который является опережающим индикатором экономической ситуации в Германии, сопоставимым с индикатором бизнес-ожиданий IFO.

Результаты и комментарии исследования финансовых рынков от ZEW публикуются в Отчете финансовых рынков. Кроме того, результаты опроса регулярно публикуются в прессе в виде показателей и прогнозов. Информационная служба Reuters также публикует сводные результаты опроса.

Рост индекса может благоприятно отразиться на котировках евро.

График последних значений: