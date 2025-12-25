Розничные продажи (Retail Sales) отражают изменение объема розничных продаж в Германии, за исключением продаж легковых автомобилей и топлива. Для расчета индикатора составляется выборка, которая включает в себя около 18 300 компаний. Продажи показаны в текущих ценах, при этом применяется сезонная и календарная корректировка, а также поправка на инфляция.

Оборот розничной торговли включает в себя общую сумму инвойсов, выставленных предприятием в отчетном году (без НДС) при продаже или аренде товаров (продуктов) и оказании услуг третьим сторонам, включая собственное потребление, продажи работникам, а также выставляемые отдельно счета за перевозку, почтовые расходы, упаковку и т. д., независимо от получения оплаты и налоговых обязательств. С 2017 года выручка также включает доходы от вспомогательной деятельности.

Ежемесячные опросы в сфере розничной торговли являются частью краткосрочной статистической системы Европейского Союза, разработанной для целей денежно-кредитной и экономической политики. Они также предоставляют информацию о личном потреблении. Ежемесячные опросы в области торговли являются важным дополнением к ежегодной торговой статистике, которая предоставляет информацию о структуре, прибыльности и производительности торговли. Ежемесячные опросы, связанные с торговлей, также называют экономическими исследованиями, в отличие от ежегодного структурного опросов.

Данными опроса пользуются различные структуры, включая:

Федеральное министерство экономики и технологий и связанные с ним ведомства,

Европейская комиссия,

Европейский центральный банк,

Торговые ассоциации,

Национальные счета.

Данные по выбранным видам деятельности публикуются через 30 дней после окончания отчетного месяца, а данные с глубокой разбивкой по деятельности публикуются через 45 дней после окончания отчетного месяца.

Оборот розничной торговли г/г (Retail Trade y/y) отражает изменение оборота розничной торговли за отчетный месяц по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Если рост розничных продаж замедляется, это означает, что потребители снизили уровень затрат. Это может привести к снижению экономической активности в стране и отрицательно повлиять на котировки евро.

