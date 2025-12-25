Существуют различные методы учета данных о безработице, в связи с чем и определение безработных может отличаться. Различие состоит в способе сбора данных, методе поиска работы и определении минимально занятых граждан.

В расчете статистики занятости от Федерального статистического ведомства применяются международно признанные критерии, сформулированные Международной организацией труда, которые позволяют классифицировать население по их статусу занятости. Источником данных по безработице является исследование рабочей силы, проводимое в Германии в рамках ежемесячного опроса 35 000 человек Mikrozensus. В соответствии с Социальным кодексом Германии (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB) значения берутся из данных, предоставляемых агентствами по трудоустройству и центрами занятости. Согласно правилам учета, человек считается безработным, если он зарегистрирован как таковой в соответствующих органах. По состоянию на январь 2007 года получаемые разрозненно данные по безработице объединяются в статистику, при этом записи о безработице и поиске работы учитываются без дублирования.

Начиная с 2009 года в качестве основы для расчета числа лиц, работающих по найму, стала использоваться категория "все трудоустроенное население", при этом также продолжается расчет на основе "трудоустроенного населения, работающего по найму", который имеет более давнюю историю подсчета в Германии. "Работающее по найму население" включает в себя только работников, выплачивающих взносы социального страхования, а "все трудоустроенное население" также включает самозанятых и помогающих членов семьи. Базовое значение ("все трудоустроенное население" + безработные) обновляется один раз в год, обычно в мае или июне.

Уровень безработицы рассчитывается по следующей формуле:

Уровень безработицы = 100 * Безработное население a /("все трудоустроенное население" t + Безработное население t )

где a — текущее время, а t — время сбора базовых показателей.

Уровень безработицы отражает процентное изменение количества безработных по сравнению с предыдущем месяцем. Показатель рассчитывается с поправкой на сезонность.

Показатели рынка труда считаются одними из наиболее важных экономических индикаторов. Однако они отстают от реальных экономических событий на несколько месяцев, то есть они скорее подтверждают экономическую ситуацию. Тем не менее снижение уровня безработицы может положительно отразиться на котировках евро.

