В дополнении к ежемесячно составляемой Федеральным статистическим управлением (Destatis) статистике внешней торговли, которая регистрирует только пересекающие границу товары, центральный банк также регистрирует потоки товаров, которые переходят от иностранного владельца к гражданину Германии (или наоборот), не пересекая границу. Например, это могут быть продажи местных компаний, которые обрабатываются за границей от имени местной компании, а затем продаются непосредственно этой компанией. Для расчетов платежного баланса, импорта и экспорта, проводимых Центральным банком, требуются специальные дополнения и расчеты, позволяющие согласовать данные статистики внешней торговли с данными по платежному балансу.

Со стороны экспорта также добавляется баланс купли-продажи товаров при транзитной торговле. Это относится к сделкам, в которых резидент приобретает товары заграницей, при этом смена владельца происходит в рамках импортной сделки, но доставка товаров в Германию не происходит. Например, трейдер из Германии покупает зеленый кофе в Африке (импорт) и перепродает ее голландской компании по обжарке (экспорт по более высокой цене). Кроме того Бундесбанк регистрирует пограничные и другие услуги, которые не регистрирует статистика внешней торговли в силу того, что физические товары не пересекают границу.

Бундесбанк получает данные о сделках из ежемесячного опроса четырех групп населения: частные лица (суммы сделок в €12 500 и более), коммерческие предприятия (суммы сделок в €12 500 и более), транспортные компании (доходы от расходов иностранных граждан) и финансовые организации (операции с ценными бумагами, выплаты процентов).

Также Бундесбанк представляет значения, выраженные в евро, которые не установлены по отношению к базовому году, как в случае с индексами экспортных цен Федерального статистического управления.

Объем импорта Германии м/м (Imports m/m) отражает изменение объема импорта товаров и услуг в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Показатели импорта используются для оценки внешней торговой активности Германии и спроса на импортируемые товары внутри страны.

Индексы цен на экспорт и импорт используются для расчета условий торговли, которые в свою очередь являются показателем экономической устойчивости в условиях международной конкуренции. Если цены на импорт падают по сравнению сценами на экспорт, условия торговли улучшаются. Это считается положительным фактором для экономики и может положительно отразиться на котировках валюты. С другой стороны, рост цен на импорт увеличивает инфляцию, что может иметь положительный эффект для валюты в краткосрочной перспективе.

