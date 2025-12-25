Экономический календарь
Объем импорта Германии м/м (Germany Imports m/m)
|Низкая
|-1.2%
|1.0%
|
3.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-1.7%
|
-1.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
В дополнении к ежемесячно составляемой Федеральным статистическим управлением (Destatis) статистике внешней торговли, которая регистрирует только пересекающие границу товары, центральный банк также регистрирует потоки товаров, которые переходят от иностранного владельца к гражданину Германии (или наоборот), не пересекая границу. Например, это могут быть продажи местных компаний, которые обрабатываются за границей от имени местной компании, а затем продаются непосредственно этой компанией. Для расчетов платежного баланса, импорта и экспорта, проводимых Центральным банком, требуются специальные дополнения и расчеты, позволяющие согласовать данные статистики внешней торговли с данными по платежному балансу.
Со стороны экспорта также добавляется баланс купли-продажи товаров при транзитной торговле. Это относится к сделкам, в которых резидент приобретает товары заграницей, при этом смена владельца происходит в рамках импортной сделки, но доставка товаров в Германию не происходит. Например, трейдер из Германии покупает зеленый кофе в Африке (импорт) и перепродает ее голландской компании по обжарке (экспорт по более высокой цене). Кроме того Бундесбанк регистрирует пограничные и другие услуги, которые не регистрирует статистика внешней торговли в силу того, что физические товары не пересекают границу.
Бундесбанк получает данные о сделках из ежемесячного опроса четырех групп населения: частные лица (суммы сделок в €12 500 и более), коммерческие предприятия (суммы сделок в €12 500 и более), транспортные компании (доходы от расходов иностранных граждан) и финансовые организации (операции с ценными бумагами, выплаты процентов).
Также Бундесбанк представляет значения, выраженные в евро, которые не установлены по отношению к базовому году, как в случае с индексами экспортных цен Федерального статистического управления.
Объем импорта Германии м/м (Imports m/m) отражает изменение объема импорта товаров и услуг в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Показатели импорта используются для оценки внешней торговой активности Германии и спроса на импортируемые товары внутри страны.
Индексы цен на экспорт и импорт используются для расчета условий торговли, которые в свою очередь являются показателем экономической устойчивости в условиях международной конкуренции. Если цены на импорт падают по сравнению сценами на экспорт, условия торговли улучшаются. Это считается положительным фактором для экономики и может положительно отразиться на котировках валюты. С другой стороны, рост цен на импорт увеличивает инфляцию, что может иметь положительный эффект для валюты в краткосрочной перспективе.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем импорта Германии м/м (Germany Imports m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
