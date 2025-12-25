КалендарьРазделы

Число регистраций новых автомобилей в Германии м/м (Germany New Car Registrations m/m)

Страна:
Германия
EUR, Евро
Источник:
Федеральное управление автомобильного транспорта (KBA) (Federal Motor Transport Authority (KBA))
Сектор:
Бизнес
Низкая 0.2%
6.2%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
0.2%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Число регистраций новых автомобилей м/м (New Car Registrations m/m) отражает изменение в регистрации новых пассажирских транспортных средств в Германии в текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем. В четвертый рабочий день каждого месяца Федеральное транспортное агентство Германии KBA, являющееся членом Ассоциации европейских производителей автомобилей ACEA, публикует данные о количестве новых регистраций за прошедший месяц с разбивкой по типам транспортных средств, производителям и регионам страны.

Источником данных для составления отчета служат местные регулирующие органы и страховые компании. В отчет включаются только новые автомобили, впервые получившие номерные знаки, и не учитываются автомобили, которые уже были ранее зарегистрированы в стране или за рубежом. Тем самым регистрации новых автомобилей напрямую отражают продажи.

Рост значения отражает рост потребления и благоприятную экономическую обстановку в стране. Однако на продажи и, соответственно, регистрации может влиять и ужесточение экологических требований и стандартов в стране. Поэтому влияние индикатора на котировки невелико, однако значения индикатора выше ожидаемых могут положительно отразиться на котировках евро.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число регистраций новых автомобилей в Германии м/м (Germany New Car Registrations m/m)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
0.2%
6.2%
окт. 2025
6.2%
13.7%
сент. 2025
13.7%
-21.7%
авг. 2025
-21.7%
3.4%
июль 2025
3.4%
7.1%
июнь 2025
7.1%
-1.4%
май 2025
-1.4%
-4.2%
апр. 2025
-4.2%
24.6%
март 2025
24.6%
-2.0%
февр. 2025
-2.0%
-7.6%
янв. 2025
-7.6%
-8.1%
дек. 2024
-8.1%
5.4%
нояб. 2024
5.4%
11.1%
окт. 2024
11.1%
5.8%
сент. 2024
5.8%
-17.2%
авг. 2024
-17.2%
-19.9%
июль 2024
-19.9%
25.8%
июнь 2024
25.8%
-2.7%
май 2024
-2.7%
-7.9%
апр. 2024
-7.9%
21.4%
март 2024
21.4%
1.8%
февр. 2024
1.8%
-11.7%
янв. 2024
-11.7%
-1.6%
дек. 2023
-1.6%
12.2%
нояб. 2023
12.2%
-2.5%
окт. 2023
-2.5%
-17.9%
сент. 2023
-17.9%
12.4%
авг. 2023
12.4%
-13.2%
июль 2023
-13.2%
13.4%
июнь 2023
13.4%
21.7%
май 2023
21.7%
-27.9%
апр. 2023
-27.9%
36.4%
март 2023
36.4%
15.0%
февр. 2023
15.0%
-43.0%
янв. 2023
-43.0%
20.7%
дек. 2022
20.7%
24.9%
нояб. 2022
24.9%
-7.2%
окт. 2022
-7.2%
12.9%
сент. 2022
12.9%
-3.3%
авг. 2022
-3.3%
-8.3%
июль 2022
-8.3%
8.4%
июнь 2022
8.4%
14.9%
май 2022
14.9%
-25.3%
апр. 2022
-25.3%
20.4%
март 2022
20.4%
8.9%
февр. 2022
8.9%
-19.1%
янв. 2022
-19.1%
14.8%
дек. 2021
14.8%
-9.3%
нояб. 2021
-9.3%
-9.3%
окт. 2021
-9.3%
1.9%
1234
