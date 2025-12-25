Экономический календарь
Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии г/г (Germany Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Средняя
|0.3%
|0.3%
|
0.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Расчет валового внутреннего продукта (ВВП) производится ежеквартально и ежегодно на основе национальных счетов. При расчетах применяется внутренняя концепция с разбивкой по видам экономической деятельности в ФРГ.
В дополнение к прочим применимым экономическим статистическим исследованиям, доступным на соответствующую отчетную дату, таким как данные финансовых и налоговых органов, Федерального агентства по трудоустройству, крупных компаний и т.д., в расчет ВВП также включены национальные счета. Национальные счета определяются как с точки зрения происхождения, например, валовая добавленная стоимость в промышленности и у поставщиков услуг за вычетом налогов, так и со стороны потребления, что включает в себя потребительские расходы, инвестиции и чистый экспорт (экспорт минус импорт). Оба компонента согласуются, в результате чего получается публикуемое значение ВВП.
Значения национальных счетов и соответственно ВВП могут быть скорректированы по цене на уровне года по сравнению с предыдущим годом. Для этого годовые значения оцениваются в средних ценах предыдущего года, что позволяет получить сравниваемые временные ряды. Применительно к ежеквартальным расчетам в Германии используется так называемый метод годового перекрытия, а квартальные результаты привязаны к годовым. Сезонные и календарные колебания рассчитываются и публикуются с использованием метода Census X-12-ARIMA, с одной стороны, и метода Berlin BV 4.1, с другой.
Такие цифры являются позволяют проводить сравнение как внутри Европы, так и на международном уровне. Преемственность результатов поддерживается для всей Германии с 1991 года, а для Западной Германии — с 1970 по 1991 год.
Валовой внутренний продукт (ВВП) г/г (GDP y/y) отражает изменение значения в денежном выражении в отчетном квартале по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Для итоговых значений применяется поправка на цену. Рост ВВП может положительно отразиться на котировках евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии г/г (Germany Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
